Balkonkraftwerke gibt es seit einigen Jahren wie Sand am Meer. Verschiedene Hersteller versuchen sich mit neuen Superlativen zu übertrumpfen. Ganz vorne dabei ist auch das Unternehmen Anker, das mit der SOLIX-Serie die Spitze am Markt erklommen hat – zumindest für Balkonkraftwerke mit Speicher. Mit dem neuesten Geniestreich, der Anker SOLIX 3 Pro Solarbank, wurden einige Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger etabliert. Für kurze Zeit könnt Ihr Euch das Speichersystem direkt bei Anker SOLIX* mit einem Rabatt von bis zu 20 Prozent schnappen.

Affiliate Angebot Anker SOLIX 3 E2700 Pro Mit gratis Anker Smart Meter!

Anker SOLIX Solarbank 3 Pro: Was kann das KI-optimierte Balkonkraftwerk?

Warum lohnt sich ein Speichersystem?

Ein Balkonkraftwerk (Kaufberatung) besteht grundlegend aus einem Wechselrichter, Kabeln und Solarpanels. Die aufgenommene Sonnenenergie wird in den Wechselrichter eingespeist, der den Strom wiederum in Euer Heimstromnetz leitet. Anker bewirbt das Ganze zwar als Balkonkraftwerk, allerdings ist der SOLIX 3 Pro strenggenommen "nur" der Solarstromspeicher, den Ihr zwischenschalten könnt, um den gewonnen Strom nicht zu verlieren, wenn Ihr ihn gerade nicht nutzen könnt.

Doch genau hier liegt das Problem vieler Mini-Solaranlagen. Der meiste Strom wird Mittags produziert. Zu dieser Zeit dürften viele von Euch auf der Arbeit sein, wodurch Ihr Euer Balkonkraftwerk nicht optimal nutzen könnt. Ein Speicher ermöglicht Euch also eine deutlich effektivere Nutzung der gewonnen Energie.

Das bietet Euch die Solarbank von Anker SOLIX

Schauen wir uns also jetzt das neueste Modell aus dem Hause Anker SOLIX* genauer an. Die eigentliche Modellbezeichnung lautet "Anker SOLIX 3 E2700 Pro" und die Solarbank bietet eine Kapazität von 2.688 Wh. Diese lässt sich durch den Zukauf von bis zu fünf Zusatzbatterien allerdings auf rund 16.000 Wh erweitern. Die maximale Eingangsleistung liegt bei 3.600 W und verteilt sich auf vier MPPT-Eingänge. Zusätzlich liegt die AC-Nennleistung bei 1200 W – sowohl beim be- als auch entladen.

Die Anker SOLIX 3 Pro Solarbank bietet eine Kapazität von bis zu 16.000 kWh! / © Anker SOLIX

Der verbaute Wechselrichter erfüllt natürlich die Bestimmungen in Deutschland (800 W & maximal 2000 Wp Gesamtsolarleistung). Richtig spannend wird es dann mit Anker Intelligence. Denn dabei handelt es sich um ein KI-basiertes Energiemanagement, das Stromüberschüsse prognostiziert und Euren Stromverbrauch entsprechend anpasst. Entscheidend für die Analyse Eurer Nutzungsdaten und der Wettervorhersage ist allerdings der Anker Smart Meter, den Ihr aktuell kostenlos zum Kauf der Solarbank dazu erhaltet.

Mit Anker Intellgence wird überschüssige Energie automatisch verplant. / © Anker SOLIX

Ein weiteres Highlight ist derzeit noch nicht verfügbar, soll aber in Zukunft möglich sein: Parallelbetrieb. Dadurch könnt Ihr bis zu vier Solarbank-Systeme gleichzeitig nutzen, was zu einer Gesamtkapazität von bis zu 64,5 kWh (!) führt. Natürlich darf auch der Sicherheitsaspekt nicht vernachlässigt werden und so unterstützt die Lithium-Eisenphosphat-Batterie bis zu 6.000 Ladezyklen, während Temperaturen von bis zu –20 Grad Celsius kein Problem darstellen. Durch die IP65-Schutzklasse ist die Solarbank auch gegen Regen und Staub geschützt. Sollte doch etwas sein, bietet Anker eine Garantie von 10 Jahren an.

Affiliate Angebot Anker SOLIX 3 E2700 Pro Mit gratis Anker Smart Meter!

20 Prozent Rabatt: Jetzt noch gratis Geschenk abgreifen

Im Shop von Anker habt Ihr die Möglichkeit, verschiedene Sets zusammenzustellen. Wie bereits erwähnt, bekommt Ihr zudem den Anker Smart Meter, der eine UVP von 99 Euro ausweist, zu allen Bestellungen gratis dazu.

Möchtet Ihr direkt loslegen, geht natürlich nichts ohne Solarpanels. Für die volle Leistung könnt Ihr Euch gerade vier bifaziale 500-W-Panels schnappen. Mit unserem Exklusiv-Code "25DEALNEXT20" zahlt Ihr noch 1.599,20 Euro für das SOLIX-Bundle*, statt der regulären 1.999 Euro. Möchtet Ihr nur die Anker SOLIX 3 Pro Solarbank kaufen, bekommt Ihr jetzt einen Direktabzug von 200 Euro. Dadurch zahlt Ihr keine 1.499 Euro, sondern den Rabatt-Preis von 1.299 Euro*.

Gut zu wissen: 5 Gründe, warum sich ein Balkonkraftwerk lohnt

Möchtet Ihr gleich das volle Paket abgreifen, könnt Ihr natürlich auch bis zu fünf BP2700 Erweiterungsakkus* dazubestellen. Hier spart Ihr gerade 700 Euro und zahlt noch immer einen stolzen Preis von 5.294 Euro. Schaut Euch also auf der Produktseite von Anker in aller Ruhe um, damit Ihr den für Euch besten Deal findet.

Affiliate Angebot Anker SOLIX 3 E2700 Pro Mit gratis Anker Smart Meter!

Möchtet Ihr nachhaltiger leben und Euren eigenen Strom produzieren, führt kaum ein Weg an einem Speichersystem vorbei. Wie viel Geld Ihr hier einspart, hängt dabei natürlich von Eurem Nutzungsverhalten und der Gesamtkapazität Eurer Anlage ab. Allerdings gilt, dass Ihr Euch mit einem solchen Set endlich unabhängig von steigenden Strompreisen machen könnt. Solltet Ihr Euch dennoch nicht für das Speichersystem interessieren, könnt Ihr noch bis zum 2. Juni von zahlreichen weiteren Deals während der Vatertags-Aktion von Anker SOLIX* profitieren.

Affiliate Angebot Vatertag mit Anker SOLIX

Kleiner Hinweis am Rande: Aufgrund der wieder gültigen Mehrwertsteuerregelung in Österreich liegt der Preis hier über dem in Deutschland. Eine monatliche Finanzierung ist in Österreich momentan ebenfalls nicht möglich.

Was haltet Ihr von dem neuen Speichersystem? Ist das Anker SOLIX 3 E2700 Pro interessant für Euch oder reicht Euch das normale Balkonkraftwerk ohne Batteriespeicher? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!

Dieser Artikel ist aus einer Kooperation zwischen Anker und nextpit entstanden. Auf die redaktionelle Meinung hatte diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.