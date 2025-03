Die Rede ist hier allerdings nicht von einem spezialisierten Shop, sondern vom Lebensmittel-Discounter Netto. Ja, richtig gelesen – bei Netto gibt es immer wieder Angebote zu Balkonkraftwerken diverser Preisklassen. Dabei setzt das Unternehmen einen großen Wert auf Komplettsysteme, die auf qualitative Komponenten setzen. Während die Discounter-Anlagen 2023 noch keine Beachtung verdient haben, ist das seit einiger Zeit etwas anders. Und auch aktuell gibt es wieder bis zu 60 Prozent Rabatt auf verschiedene Mini-Solaranlagen.

Qualität statt Ramsch: Marken-Balkonkraftwerke bei Netto

Im Fokus des aktuellen Sales bei Netto* stehen die Balkonkraftwerke von Solakon. Die Komplettsets erfreuen sich nicht nur bei Netto, sondern auch bei Amazon größter Beliebtheit. Solakon-Kraftwerke setzen auf hochwertige Einzelteile von verschiedenen Herstellern. Häufig finden sich etwa Solarpanel von "JA Solar", die dank Ihres hohen Effizienzgrades vor allem bei Balkonkraftwerken beliebt sind. Wechselrichter hingegen kommen von Growatt und bei Speichersystem setzt das Unternehmen nicht selten auf Anker Solix.

Das große Plus des Anbieters ist die in und für den deutschen Markt entwickelte App. Alle Systeme, die im Netto-Sale verfügbar sind, sind sogenannte Stecker-Solar-Geräte, die Ihr einfach installieren und zu Hause einstecken könnt. Bürokratie ist seit ein paar „Ampel“-Gesetzen auch kein großes Thema mehr. Anträge sind nicht mehr nötig – nicht einmal mehr beim Vermieter oder Hauseigentümer. Lediglich ein Eintrag ins Markenstammdatenregister der Bundesnetzagentur ist nötig – den könnt Ihr bequem online und ohne weitere Hürde vornehmen.

Die Balkonkraftwerke im Netto-Sale

Bei den Angeboten von Netto solltet Ihr einige Dinge beachten. Denn aktuell bietet Netto auf einige Balkonkraftwerke (Bestenliste) einen zusätzlichen 30-Euro-Gutschein. Zwar ist dies nicht bei allen Angeboten der Fall, allerdings könnt Ihr dadurch noch einmal einiges sparen und bekommt die Angebote dadurch so günstig, wie bei keinem anderen Händler. Hier findet Ihr eine Auswahl der derzeit verfügbaren Sets im Angebot:

Größter Netto-Vorteil: Kein Versandaufschlag

Normalerweise werden Balkonkraftwerke durch ihre Größe und das Gewicht per Spedition geliefert. Das sorgt dafür, dass die Händler in aller Regel noch einiges auf den regulären Versand aufschlagen. Bei den hier genannten Balkon-Solar-Sets ist dies aber nicht so. Du zahlst zwar 5,95 Euro Versand – aber eben nicht mehr als das.

Knapp 300 Euro für vollständiges Balkonkraftwerk

Mit den Systemen von Veska bietet Netto eine noch günstigere Variante an. Und hier könnt Ihr Euch mittels Kombi von zwei Produkten ein komplettes Balkonkraftwerk zusammenstellen – und dafür am Ende keine 350 Euro bezahlen.

Das Balkonkraftwerk-Set, bestehend aus Wechselrichter und Modulen, ist um 81 Prozent gegenüber dem UVP reduziert. Die Montage-Halterung hingegen ist um 69 Prozent günstiger erhältlich. Insgesamt beläuft sich der Preis somit auf 337,98 Euro. Doch das ist noch nicht alles: Mit dem Gutschein "N-GUTSCHEIN-30", der häufig auch einfach angeklickt werden kann, sichert Ihr Euch einen zusätzlichen Coupon über 30 Euro, wodurch sich der Endpreis des Sets noch weiter reduzieren lässt.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist eines der Sets interessant für Euch oder kauft Ihr Euch die Komponenten lieber einzeln? Lasst es uns wissen!