Das iPhone 16 Pro wird teurer – das ist der Grund dafür

Beim iPhone 15 Pro Max (Testbericht) hat Apple die 128-GB-Option bereits gestrichen und ist direkt zur 256-GB-Variante übergegangen, was sich auch in einem höheren Startpreis von 1.449 Euro niederschlägt. Es sieht so aus, als würde der Tech-Gigant aus Cupertino das gleiche Konzept für das kleinere iPhone 16 Pro in diesem Jahr wählen. Sagt also "Ciao" zum gegenwärtigen Startpreis von 1.199 Euro.

Apple iPhone 16 Pro: Kapazitätsoptionen

Laut einer ungenannten Quelle, die vom Nachrichtenportal MacObserver zitiert wird, wird Apple die Basisspeicherkapazität für das kleinere iPhone 16 Pro auf 256 GB erhöhen. Wenn diese Behauptung zutrifft, hätte Apple die angebotenen Speicherversionen über beide Pro-iPhones hinweg synchronisiert. Das Pro Max soll es übrigens weiterhin mit mindestens 256 GB Speicherplatz geben.

Auch wenn die Meldung nicht bewiesen ist, ist es aus mehreren Gründen sehr wahrscheinlich, dass das iPhone 16 Pro einen größeren internen Speicher erhält. Ein Grund dafür sind die Video-Features, die beim iPhone 15 Pro (Test) und iPhone 15 Pro Max eine große Rolle spielen. Das kleinste iPhone 15 Pro mit 128 GB beispielsweise ist bei den Codecs eingeschränkt, da der Speicher hier einfach sehr, sehr schnell vollliefe.

So könnte das Apple iPhone 16 Pro mit der neuen Aufnahmetaste aussehen. / © 91Mobile

Wie teuer wird das iPhone 16 Pro also mindestens?

Der größere Speicherplatz könnte dazu führen, dass der Preis des iPhone 16 Pro bei 1.329 Euro startet, was dem aktuellen Preis des iPhone 15 Pro mit 256 GB entspricht. Aber wer weiß, vielleicht schafft es Apple ja auch, die Preise ein Stück zu senken, so wie bei der iPhone-15-Generation passiert.

Zusätzlich zur Erhöhung des Mindestspeichers für das iPhone 16 Pro wurde bereits berichtet (über yeux1122 auf Naver), dass Apple ein iPhone 16 Pro (Max) mit einer maximalen Kapazität von 2 TB auf den Markt bringen wird. Sollte dies der Fall sein, würde das Pro-Duo in den Varianten 256 GB, 512 GB, 1 TB und 2 TB angeboten.

Neben der Speicherkapazität soll das iPhone 16 Pro auch ein größeres Display mit dem gleichen Titanrahmen, ein schnelleres Wi-Fi 7 und einen neuen A18-Pro-Chipsatz mit 8 GB RAM und KI-Features im Gerät bieten. Auch die Rückkamera des Pro soll einen neuen 48-MP-Hauptsensor und einen größeren 48-MP-Ultraweitwinkel-Sensor erhalten, während die übrigen Kameras des iPhone 16 Pro mit einer neuen Anti-Blend-Optik ausgestattet sein sollen.

Affiliate Angebot Apple iPhone 15 Pro Tarifvergleich

Glaubt Ihr, dass eine größere Speicherkapazität zu einem höheren Preis des iPhone 16 Pro führen würde? Und fändet Ihr 128 GB überhaupt noch zeitgemäß für 2024? Schreibt's uns in die Kommentare!