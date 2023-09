Bis zu 400 Euro Rabatt: E-Bikes von Fafrees und Engwe im Herbst-Sale

Im "Herbst-Super-Sale" von Gearberry warten allerhand Angebote auf Euch. Denn Ihr könnt nicht nur satte Rabatte absahnen, sondern bekommt sogar passende Geschenke in Form von Fahrrad-Schlössern und -Taschen im Wert von 75 Euro. Der Händler hat zudem ein Lager direkt in Europa, was einen schnellen und sicheren Transport der E-Bikes von Gearberry* zu Euch gewährleistet.

Wir haben uns die Aktion genauer angeschaut und drei Angebote für Euch herausgesucht. So zahlt Ihr für das neue Fafrees F20 Master statt der üblichen 1.999 Euro nur noch 1.599 Euro. Doch auch weitere Modelle der bekannten Hersteller sind gerade deutlich günstiger zu haben. Nachfolgend findet Ihr eine Auswahl der besten Deals.

Fafrees F20 Master mit 400 Euro Rabatt

Das Fafrees F20 Master ist das neueste Modell des Herstellers. Der Rahmen besteht aus nahtloser Carbonfaser, und das E-Bike hat eine maximale Tragfähigkeit von 150 kg. Zusätzlich bringen Euch die 48-V-Samsung-Batterie, sowie der 500-W-Motor im Elektromodus rund 100 km weit. Zu Eurer Sicherheit sind hydraulische Scheibenbremsen verbaut sowie doppelte Stoßdämpfer.

Während des Aktionszeitraumes zahlt Ihr für das E-Bike nur 1.599 Euro statt der UVP von 1.999 Euro. Dafür müsst Ihr im Bestellprozess nur den Code "GBMaster100" eingeben, und schon seht Ihr den rabattierten Preis.

Das Fafrees F20 Master erreicht eine maximale Traglast von 150 kg / © Gearberry / Fafrees

Fafrees F20 Max mit gratis Zubehör

Auch das etwas günstigere Fafrees F20 Max ist gerade im Sale erhältlich. Hier erwarten Euch ein 500-W-Motor und eine 48-V-Samsung-Batterie, die Euch im Elektromodus circa 120 km weit bringt. Das Rad schafft eine Geschwindigkeit von maximal 45 km/h. Auch bei der Gangschaltung findet sich mit Shimano ein namhafter Hersteller. Obwohl das Rad klappbar ist, bringt es 31,5 kg auf die Waage und zählt damit nicht zu den leichtesten Modellen.

Das Fafrees F20 Max kommt mit Marken-Komponenten. / © Gearberry / Fafrees

Preislich seid Ihr mit 1.299 Euro hier dabei. Zusätzlich bekommt Ihr hier noch das Fahrrad-Schloss und eine passende Satteltasche im Wert von mehr als 70 Euro obendrauf. Der Händler gibt einen Versandzeitraum zwischen 5 und 20 Tagen an, und Ihr könnt die exakten Daten während des Bestellprozesses erfahren.

Engwe Engine M20 E-Bike 50 Euro günstiger

Haltet Ihr nach einem E-Bike Ausschau, mit dem Ihr weite Strecken zurücklegen könnt, ist das Engwe Engine M20 genau die richtige Wahl für Euch. Das E-Bike hat nicht nur ein außergewöhnliches Design, sondern nutzt einen Motor und ein duales Batteriesystem mit einer maximalen Leistung von 1.000 W. Dabei erreicht das Rad bis zu 45 km/h und bringt Euch bis zu 150 km weit.

Derzeit könnt Ihr mit dem Code "GBBike50" einen Direktabzug von 50 Euro auf das E-Bike erhalten. Gebt den Gutschein einfach im Bestellprozess ein, und schon erhaltet Ihr den Angebotspreis. Ist Euch das etwas zu kostspielig, gibt es für 1.149 Euro auch eine Variante des M20 mit nur einer Batterie.

Weitere spannende Deals im Herbst-Super-Sale

Wir stellen Euch in diesem Artikel nur einen Bruchteil der möglichen Angebote vor. So könnt Ihr Euch etwa zwei Fafrees F20 E-Bikes* für gerade einmal 1.868 Euro sichern. Auf der Aktionsseite* findet Ihr alle möglichen Angebote – ein Blick lohnt sich also in jedem Fall.

Was haltet Ihr von der Aktion? Ist etwas Interessantes für Euch dabei? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!