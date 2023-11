Black Friday Top-Deal: Staubsauger von Eureka mit bis zu 42 % Rabatt

Möchtet Ihr Euch am Black Friday einen neuen Staubsauger sichern, solltet Ihr Eureka unbedingt auf Eure Wunschliste aufnehmen. Der Hersteller reduziert die Preise einiger Modelle deutlich und so könnt Ihr Euch bis zu 42 Prozent Rabatt sichern. Im Angebot ist allerdings nicht nur der beliebte Eureka AK10, sondern auch andere Modelle, wie der Eureka Whirlwind.

Neue Staubsauger können Euch ein großes Loch in die Brieftasche brennen. Möchtet Ihr gerne etwas sparen, bietet der Black Friday die perfekte Gelegenheit dafür. Ein gutes Beispiel für starke Rabatte ist Eureka. Denn der Hersteller reduziert gerade seine akkubetriebenen sowie kabelgebundenen Staubsauger und sogar der Saugroboter Eureka E10s ist zu einem noch günstigeren Preis erhältlich.

Affiliate Angebot Eureka-Store Jetzt den Eureka-Shop auf Amazon durchstöbern und zahlreiche Angebote entdecken!

Egal nach welcher Art von Putzteufel Ihr sucht, Eureka hat einen spannenden Deal für Euch auf Lager. Insgesamt könnt Ihr bis zu 41 Prozent im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung sparen und zahlt selbst für das kostspieligste Produkt nicht mehr als 400 Euro. Außerdem erwartet Euch eine starke Leistung der Sauger, die es mit der deutlich teureren Konkurrenz locker aufnehmen können.

Die Black-Friday-Deals von Eureka

Eureka AK10 Pet

Der Eureka AK10 Pet kostet Euch während der Aktion gerade einmal 199,99 Euro statt der regulären 259 Euro. Wie alle anderen AK10-Modelle setzt auch der Pet auf einen 450-W-Gleichstrommotor und eine Saugkraft von satten 26 KPa. Der Akku hat eine Laufzeit von bis zu 60 Minuten und, wie der Name es erahnen lässt, eignet sich das Gerät perfekt für feine Tierhaare.

Die Scheinwerfer im Eureka AK10 Pet sind wirklich praktisch, wenn Ihr dunkle Ecken saugt. / © NextPit

Zusätzlich nutzt der kabellose Sauger ein HEPA-Filtersystem sowie eine 5-Stufen-Zyklon-Technologie, um Partikel von einer Größe bis zu 0,3 Mikron einzusaugen. Der AK10 Pet ist vielseitig einsetzbar, und so könnt Ihr ihn schnell zu einem Handsauger umwandeln oder das mitgelieferte Crevice-Tool nutzen, um selbst die kleinsten Ecken und Kanten abzusagen. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist eine Wandhalterung und eine Mini Power Brush. Interessiert Ihr Euch für die AK10-Serie, solltet Ihr unseren Test zum Eureka AK10 nicht verpassen.

Affiliate Angebot Eureka AK10 Pet 450 W BLDC-Motor | Saugt bis zu 0,3 Mikron kleine Partikel | Bis zu 60 Minuten Laufzeit | Drei Reinigungsmodi | All-In-One-LED-Anzeige

Eureka AK9

Ist Euch der Eureka AK10 Pet noch etwas zu teuer, bietet der Hersteller auch das Vorgängermodell, den Eureka AK9, derzeit mit einem großen Rabatt an. So zahlt Ihr für den kabellosen Sauger mit LED-Anzeige nur 137,99 Euro statt der Preisempfehlung von 239 Euro. Hier erwartet Euch ein etwas schwächerer Motor, der jedoch ebenfalls satte 350 W Leistung bietet und zusätzlich eine Saugkraft von 24 KPa erzeugt.

Der Eureka AK9 ist flexibel und erreicht so jede Ecke in Eurer Wohnung. / © Eureka

Der Eureka AK9 setzt ebenfalls auf ein Fünf-Stufen-Zyklon-Filtersystem, um Kleinstpartikel zu entfernen und erscheint mit einem umfangreichen Zubehörpaket bei Euch. Die Akkulaufzeit beträgt hier maximal 50 Minuten. Das Gewicht des Saugers ist ein weiteres Highlight, denn mit gerade einmal 3 kg kommt Ihr problemlos auch an höhere Stellen. Vor allem auf glatten Flächen und Teppichen kann der AK9 zeigen, was in ihm steckt.

Affiliate Angebot Eureka AK9 350 W BLDC-Motor | 5-Stufen-Zyklon-Filtrationssystem | Bis zu 50 Minuten Laufzeit | Drei Reinigungsmodi | All-In-One-LED-Anzeige

Eureka WhirlWind

Das günstigste Angebot erhaltet Ihr gerade für den Bestseller aus den USA, den Eureka WhirlWind. Hierbei handelt es sich um einen beutellosen Sauger, den Ihr derzeit für 68,99 Euro erhaltet. Normalerweise müsstet Ihr 99 Euro auf den Tisch legen. Die Multizyklon-Technologie sorgt dafür, dass Eure Böden staubfrei bleiben und der WhirlWind bietet zudem drei Saugmodi für Teppiche, Polster und Hartböden an.

Das HEPA-Filtersystem des Eureka WhirlWind filtert Partikel und verteilt diese nicht im Raum. / © Eureka

Der Motor verfügt über eine Leistung von 700 W und ein 5-m-Kabel versorgt den Staubsauger mit genügend Saft. Im Saugschlauch ist eine 2-in-1-Fugendüse integriert, die Ihr jederzeit entnehmen könnt, falls der Frühjahrsputz ansteht. Der Staubbehälter fasst 1,5 Liter und in ungefülltem Zustand wiegt der Sauger nur 6 Kg.

Affiliate Angebot Eureka WhirlWind 700-W-BLDC-Motor | 5 m Kabel | 1,5-L-Staubbehälter | Multizyklon-System | Drei Einstellungsmodi

Eureka Apollo

Der Eureka Apollo ist der zweite beutellose Sauger in unserer Liste. Er bietet mehr Leistung als sein Gegenstück, der Eureka WhirlWind, und kostet Euch gerade nur 89,99 Euro. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt in der Regel bei 109 Euro. Anders als bei der günstigeren Variante findet sich hier ein 2,2-L-Staubbehälter und ein 800 W starker Motor.

Der 2,2 Liter große Staubbehälter des Eureka Apollo lässt sich problemlos herausnehmen und entleeren. / © Eureka

Der Apollo setzt zudem auf ein "Single-Cyclone-System", das kleinste Partikel erwischt und eignet sich hervorragend für Teppiche und Hartböden. Mit seinen 5,6 kg ist der Staubsauger ein echtes Leichtgewicht, wodurch er sich auch für größere Haushalte bestens eignet. Das 5 m lange Kabel rollt sich durch einen Knopfdruck automatisch wieder auf und erspart Euch somit unnötigen Kabelsalat.

Affiliate Angebot Eureka Apollo 800-W-BLDC-Motor | 5 m Kabel | 2,2-L-Staubbehälter | Single Cyclone System | Grün

Eureka E10s

Den Eureka E10s Saugroboter mit Wischfunktion bekommt Ihr während der Black Week mit einem Rabatt von 16 Prozent. Dadurch zahlt Ihr nur noch 399,99 Euro statt der üblichen 479 Euro. Dabei setzt die automatische Putzhilfe auf einen moderne und kompakte Absaugstation, die über eine beutellose Staubbox verfügt.

Das Design der Station ist hochwertig und wirkt wie von Dyson. / © nextpit

Durch das beutellose Design habt Ihr den aktuellen Füllstand des 1,5-L-Tanks ständig im Blick und tut gleichzeitig etwas für die Umwelt. Denn Ihr könnt den Inhalt des Zylinders gänzlich ohne Einwegbeutel einfach den Müll kippen.In seinem Test zum Eureka E10s hat mein Kollege Thomas alle wichtigen Informationen für Euch zusammengetragen.

Affiliate Angebot Eureka E10s

Was haltet Ihr von den Black-Friday-Deals von Eureka? Ist etwas Spannendes für Euch dabei? Lasst es uns wissen!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen Eureka und nextpit. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.