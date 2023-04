Bose Soundlink, Earbuds & Co.: Kopfhörer und Lautsprecher stark reduziert

Mehrere Produkte vom Audio-Spezialisten Bose gibt es bei Amazon aktuell stark rabattiert. Die Modelle Bose Soundlink Flex, Quiet Comfort SE, Quiet Comfort Earbuds II und Companion 2 Serie III erhaltet Ihr dadurch momentan bei keinem anderen Händler günstiger. Was es mit den Angeboten aus den Bereichen Lautsprecher, Kopfhörer und In-Ears mit Bluetooth auf sich hat, erläutern wir Euch in diesem Artikel.



Bluetooth-Lautsprecher Bose Soundlink Flex



Der Bose Soundlink Flex ist ein Outdoor-Lautsprecher mit Bluetooth. Die PositionIQ-Technologie optimiert die Klangqualität automatisch, abhängig von der Ausrichtung des Geräts. Der Lautsprecher ist aus wasserdichten Materialien gefertigt, entsprechend IP67-zertifiziert und für den Outdoor-Einsatz konzipiert. Er ist zudem vor Staub, Schmutz, UV-Licht, Stürzen und Rost geschützt.

Sein kompaktes Design erleichtert den Transport. Der Lithium-Ionen-Akku ermöglicht bis zu 12 Stunden Betriebszeit und kann über das mitgelieferte USB-C-Kabel aufgeladen werden. Aktuell gibt es den Bose Soundlink Flex bei Amazon bereits ab 129 Euro - der beste Preis für den mobilen Bluetooth-Lautsprecher aller uns bekannten Händler. Die Angebote:

Bluetooth-Kopfhörer Bose Quiet Comfort SE

Die kabellosen Noise-Cancelling-Kopfhörer Bose Quiet Comfort SE bieten eine integrierte Lärmreduzierung: Mikrofone erfassen Umgebungsgeräusche, die durch Gegensignale reduziert werden. Der Quiet-Modus reduziert Geräusche, während der Aware-Modus die Umgebung wahrnehmbar macht. Das Over-Ear-Design bietet Komfort und Robustheit durch weiches Kunstleder, stoßfestes Nylon und geringen Anpressdruck.

Die Kopfhörer haben eine Akkulaufzeit von 24 Stunden, eine 15-minütige Schnellaufladung ermöglicht bis zu 3 Stunden Wiedergabe. Das mitgelieferte 1,2 Meter lange Audiokabel erlaubt längeren Musikgenuss, für den Transport gehört ein Soft Case zum Lieferumfang. Der Kopfhörer ist bei Amazon aktuell um 31 Prozent reduziert für 199 Euro* zu bekommen. Soweit wir den Markt überblicken, handelt es sich um das mit Abstand beste Angebot für das Bose-Produkt.

In-Ears Bose Quiet Comfort Earbuds II mit Noise-Cancelling

Die Quiet Comfort Earbuds II von Bose sind kabellose Noise-Cancelling-Earbuds, die intelligente Anpassungen von Geräuschunterdrückung und Klang bieten. Im Lieferumfang sind drei Paar Ohreinsätze und stabilisierende Bänder für individuellen Komfort und Passform enthalten. Die Earbuds bieten eine einfache Bedienung via Touch-Oberfläche und eine Akkulaufzeit von bis zu sechs Stunden. 20-minütiges Schnellladen sorgt für zusätzliche zwei Stunden Wiedergabe.

Die Earbuds können einzeln verwendet werden und werden in einem kompakten Transportetui mit Ladefunktion und passendem USB-C-Kabel geliefert. Bei Amazon gibt es aktuell 17 Prozent Rabatt, 249 Euro sind der aktuell beste Preis für die folgenden Farbvarianten:

(PC-)Lautsprecher Bose Companion 2 Serie III

Das Multimedia-Lautsprechersystem Bose Companion 2 Serie III umfasst zwei Boxen für die Stereo-Wiedergabe und eignet sich (unter anderem) für den Einsatz am PC. Zusätzliche Geräte können über den AUX-Eingang angeschlossen werden. Eine Lautstärkeregelung via Drehregler und Kopfhöreranschluss befinden sich an der Frontseite des rechten Lautsprechers.

Zum Lieferumfang zählen neben den Lautsprechern auch noch Audio-Eingangskabel, Lautsprecherkabel und Netzteil. Die Stereo-Boxen bietet Amazon aktuell um 33 Prozent reduziert für 99,95 Euro* an - nach unseren Informationen momentan ungeschlagen.