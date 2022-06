CarPlay wird Bordcomputer: Apples neues OS für Euer Auto

Zur WWDC 2022 hat Apple nicht nur Updates für iOS 16 und watchOS 9 angekündigt, auch CarPlay wird sich in nächster Zeit deutlich verändern. Nachdem die Software lange ein Ersatz für Euer Infotainment-System war, ersetzt CarPlay zukünftig auch Euren Tachometer und steuert Eure Klimaanlage. Wir fassen Euch alle Neuerungen zusammen.

Apple CarPlay der nächsten Generation wurde auf der WWDC 2022 vorgestellt

Apples zukünftige Fahrzeugsoftware wird Multi-Display unterstützen

CarPlay mit wichtigen neuen Funktionen soll in 2 Jahren verfügbar sein

Integrierter Tachometer, Multidisplay und mehr

Die größte zu erwartende Änderung in der zukünftigen Version von CarPlay ist die Multi-Display-Funktion. In der aktuellen Version übernimmt die fahrzeuginterne Plattform von Apple nur das mittlere Infotainment-Display – ähnlich wie Android Auto mit der Funktion des adaptiven Bildschirms. Das wird sich mit der nächsten Generation von CarPlay ändern, da es sogar das Kombiinstrument für unterstützte Fahrzeuge umgestalten wird.

Mit dem neuen Apple CarPlay könnt Ihr Euer Auto stark individualisieren. / © Apple; Screenshot: NextPit

Einmal verbunden, übernimmt CarPlay Funktionen wie Klima- oder Temperaturregelung, Navigation, Fahrmodi, integrierte Anzeigen wie Tachometer und mehr. Eine große Auswahl an Widgets ist ebenfalls verfügbar. All diese Funktionen werden anpassbar sein und in der Vollversion von CarPlay mit weiteren Funktionen erweitert.

Darüber hinaus hat Apple auch neue Funktionen von CarPlay durch iOS 16 eingeführt. Alle iPhones, die mit dem neuen Betriebssystem laufen, sollen neue Tank- und Fahr-Features ermöglichen, sobald das Update da ist. Darüber hinaus gibt es eine erweiterte Bibliothek in der Podcast-App.

Unterstützte Fahrzeuge von Apples CarPlay der nächsten Generation

Einige große Autohersteller, die bereits ihr Engagement für Apple CarPlay angekündigt haben, sind Honda, Ford, Nissan, Volvo, Audi, Land Rover, Mercedes-Benz und mehr. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das einzige konkrete Modell, das mit dem Update kompatibel sein soll, das Elektroauto Polestar 2 von Volvo.

Zu den großen Herstellern, die nicht erwähnt wurden, gehören Toyota und der Elektroauto-Riese Tesla. Die letztgenannte Marke könnte das Apple-Ökosystem im Fahrzeug unterstützen oder auch nicht, da das Unternehmen aus Cupertino bereits angekündigt hat, in absehbarer Zeit ein Elektroauto unter der Marke Apple zu produzieren.

Würdet Ihr Euch in Zukunft ein Apple-Auto zulegen? Schreibt es uns in die Kommentare.