Casa Casi 21: Catfish – wer sind wir im Netz?

Wie gesagt: Ich habe keine Ahnung, ob es diese Person gab oder ob mir da jemand nur was vorgespielt hat, aber in der Tat gehen solche Geschichten sehr oft so aus, dass Euch klargemacht werden soll, dass Euer Gegenüber verstorben ist. Diese Realfakes erhalten ihre Lügengeschichten ja oft über Jahre am Leben. Und wenn man sich dann irgendwann zu sehr in Widersprüche verstrickt hat und zu oft geplante Treffen abgesagt hat, bleibt ihnen nur dieser Ausweg. Zurück bleibt eine Person, die tatsächlich Gefühle investiert hat und unter diesem Verlust wirklich leidet.

Vor Jahren schrieb ich bereits für Mobilegeeks einen Artikel über das Thema. Damals berichtete ich auch über die Geschichte der Victoria Schwartz, die so einem Catfish – Fake-Name: Kai – in die Falle ging.

Der Catfish aber ist eine andere Gattung von Online-Fake: Diesen Menschen geht es nämlich nicht um Geld. Sie schlüpfen einfach in eine andere Rolle mit anderem Namen, natürlich anderem Aussehen, anderem Beruf. Da hört es aber noch lange nicht auf! Solche Leute haben eine komplett erdachte Vita, sie können Euch erzählen, wo und wie sie aufgewachsen sind, berichten von ihren Familienverhältnissen und ganz oft auch von schlimmen Krankheiten, die sie erdulden müssen. Selbst ihren Freundeskreis erspinnen sie komplett neu und legen auch für diese erdachten Freunde Accounts an.

Seit sich die Menschheit im Internet herumtreibt, gibt es dort Menschen, die sich als jemand ausgeben, der sie nicht sind. Bärbel73 aus Eurem Chat muss nicht tatsächlich eine Bärbel sein (You don't say, Captain Obvious?). Heute wollen wir aber nicht über diejenigen sprechen, die sich einfach nur einen anderen Namen geben. Stattdessen geht es um ein besonders possierliches Tierchen – den Catfish!

Ich möchte natürlich nichts spoilern, falls Ihr die Serie noch nicht gesehen habt. Aber es geht darin eben auch um Personen, die im Netz was anderes darstellen und richtiggehende Beziehungen eingehen, ohne den vermeintlichen Partner bzw. die vermeintliche Partnerin jemals Auge in Auge gesehen zu haben.

Genau wie in der Serie passiert es den Opfern auch im tatsächlichen Leben, dass sie sich nicht ausmalen können, wirklich auf so eine Nummer reinfallen zu können. Das hängt oft damit zusammen, dass man ab irgendeinem Punkt tatsächlich was für den anderen Menschen empfindet. Das schärft nicht gerade unseren objektiven Blick und man möchte sich natürlich auch nicht eingestehen, dass dieser schöne Traum nur eine Seifenblase sein könnte, die jederzeit zerplatzen kann.

Dazu gehört aber auch, dass es diese Catfishs meisterlich verstehen, diese Rolle zu spielen und genau bei unseren Zweifeln setzen diese Personen auch an. Denn die wissen Ihrerseits ganz genau, welche Zweifel in uns nagen. Also warten die nicht, bis Ihr irgendwann um ein Treffen bittet, sondern schlagen selbst eins vor. ... Wie soll das ein Fake sein? Der will sich ja sogar mit mir treffen ...

Natürlich kommt das Treffen dann nicht zustande, was oft daran liegt, dass der Catfish einem Beruf nachgeht, der es ihm leicht macht, Ausreden zu erfinden. Er ist weit weg stationierter Soldat, ist vielleicht Entwicklungshelfer oder ähnliches. Dazu kommen dann die ebenfalls erfundenen Krankheiten, die auch immer wieder als Ausrede herhalten müssen. Wir bringen für all das Verständnis auf, denn schließlich wussten wir ja vorher, dass die Person so einen schwierigen Job hat oder so eine schlimme Krankheit.

Außerdem haben uns ja auch schon irgendwelche Personen bestätigt, dass sie diesen Menschen dann und wann persönlich getroffen haben. Dass diese Dritten ebenfalls Online-Accounts unseres Catfishs sind, ahnen wir natürlich nicht. Ihr seht, es ist ein sehr, sehr perfides Spiel.

Falls Euch das Thema übrigens über unsere Podcast-Folge hinaus interessiert: Ihr findet online bei YouTube den Dokumentarfilm "Catfish" aus dem Jahr 2010, in dem es genau um so eine Person geht, die ihren "Catfish" endlich treffen möchte.

Darauf basierend entstand kurze Zeit später eine Reality-Serie, die auch in Deutschland auf MTV ausgestrahlt wurde. Einige Staffeln davon findet Ihr aktuell auf der Streaming-Plattform Joyn. Es geht dort jeweils um Menschen, die endlich das ersehnte Treffen mit ihrer Online-Bekanntschaft stattfinden lassen möchten.

Es ist angerichtet: Casa Casi, Folge 21

Ihr könnt es Euch denken: Fabi und ich konnten zwar über dieses Phänomen sprechen, stehen der Sache dennoch ziemlich ratlos gegenüber. Uns ist einfach nicht klar, wieso Menschen so agieren. Dabei dürfte es durchaus mannigfaltige Gründe dafür geben, wieso jemand sich so eine Scheinwelt ausdenkt. Als Beispiele fallen mir spontan ein:

Er ist einsam oder mit der eigenen Realität unzufrieden

Er möchte Macht über eine andere Person besitzen

Er glaubt, dass er selbst nicht attraktiv/liebenswert genug ist und versteckt sich somit hinter einer anderen Person

Rein logisch kann ich diese Motivationen begreifen, dennoch erschließt sich mir nicht, wie ein Mensch so sein kann. Wieso tut man Leuten so was an, denn die andere Seite leidet ja oft genug wie ein Tier angesichts dieser unerfüllten Liebe. Vermutlich können wir uns drauf einigen, dass bei Menschen, die als Catfish agieren, psychisch einiges im Argen ist.

Falls Ihr fürchtet, in so eine Situation zu geraten, versucht einfach beharrlich auf ein reales Treffen hinzuwirken. Solange das nicht funktioniert, besteht auf Telefonanrufe oder besser noch auf Videocalls. Lasst Euch nicht hinhalten und bleibt skeptisch – gerade, wenn es nicht nur eine "Bekanntschaft" ist, sondern Ihr Gefahr lauft, Euer Herz zu verlieren.

Apropos Herz verlieren: Natürlich hoffen wir darauf, dass Ihr Euer Herz an uns verliert – an diese beiden Möchtegern-Jugendlichen, gefangen im Körper eines Boomers, die Euch in der "Casa Casi" die Welt erklären. Wir wollen Euch mit unseren bezaubernden Radiostimmen becircen und hoffen natürlich darauf, dass Ihr auch mit dieser Folge Spaß habt. Noch toller wäre es, wenn Ihr mit uns in den Kommentaren diskutiert: Sind Euch schon solche Geschichten widerfahren? Seid Ihr einem Catfish schon einmal in die Falle gegangen oder seid selbst gar so ein Catfish? Lasst es uns unbedingt wissen!

Und wie jede Woche ende ich mit dem Appell: Mögt Ihr unseren Podcast, dann teilt ihn bitte, bewertet ihn, versprüht Online-Liebe im Netz und erzählt Euren Leuten von uns – das hilft uns sehr. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge!