Cowboy Bike 3 im Test: Der Stadtspeedster ist besser denn je

Was mir am Cowboy Bike 3 gefällt

Als wir das E-Bike von Cowboy im Mai 2019 zum ersten Mal testeten, waren wir begeistert, wie laufruhig und doch kraftvoll der Motor in diesem Stadtrenner war. Der minimalistische Look von vor 18 Monaten ist weitgehend unverändert, aber der belgische Hersteller hat sowohl an der Hardware als auch an der Software gearbeitet und das Gesamtpaket verbessert. Aber wie groß ist das Upgrade?

Die Hardware-Upgrades

Eines der wichtigsten Dinge, die wir am alten Cowboy-Bike liebten, war der Carbon-Riemenantrieb. Im Gegensatz zu einer schmutzigen alten Kette benötigt der Riemen kein Öl. Das bedeutet weniger Wartung. Das ist auch einer der Gründe, warum sich die Kraftübertragung vom Motor auf die Räder so reibungslos anfühlt. Dieser Gates Carbon Drive Riemen hat ein Übersetzungsverhältnis von 63/22 (2,86), was einen schnelleren Start und eine leichtere Fahrt an Steigungen ermöglicht.

Der Carbon-Riemenantrieb ist ein massiver Designgewinn. / © NextPit

Von einem stehenden Start wegzuflitzen funktioniert unglaublich flüssig. Anders als bei einigen E-Bikes, bei denen man ein Ruckeln spürt, wenn der Motor anspringt, gleitet das Cowboy Bike 3 beim Anfahren und behält dabei ein beruhigendes Gefühl in den Pedalen während der gesamten Beschleunigung. 25 km/h Höchstgeschwindigkeit sind mühelos zu erreichen, und der Motor bleibt während der gesamten Beschleunigung flüsterleise. Beim Cowboy Bike 3 gibt es keine Gänge, aber man braucht sie auch nicht, selbst wenn man Hügel in Angriff nimmt. Auch die hydraulischen Scheibenbremsen leisten hervorragende Arbeit. Die integrierten Front- und Rücklichter sind hell genug, um auch bei Nacht zu fahren.

Das Handling und die Fahrqualität sind meiner Meinung nach ein großer Gewinn für Cowboy, und es ist der größte Einzelvorteil, den dieses E-Bike gegenüber einigen seiner Konkurrenten hat. Cowboy sagt, dass der Carbon-Riemenantrieb bis zu 30.000 Kilometer hält, bevor Ihr irgendeine Art von Wartung durchführen müsst.

Der kraftvolle und dennoch leise Motor befindet sich im Hinterrad. / © NextPit

Auch für das Cowboy Bike 3 sind in diesem Jahr neue, maßgefertigte Schutzbleche erhältlich. Sie wurden an das Rad angepasst und sind separat erhältlich. Pannensichere Reifen sind wieder da, die mit einer speziellen Pannenschutzbeschichtung versehen sind, und die Reifenoberfläche wurde verbreitert, um ein komfortableres Fahren zu ermöglichen. Erfahrene Radfahrer mögen dies als ein kleines Opfer an Geschwindigkeit empfinden, aber ich bin voll und ganz dafür. Der harte Sattel und der niedrige, gerade Lenker sowie der Verzicht auf jegliche Federung verleihen dem Cowboy Bike 3 mehr das Gefühl eines "Rennrads", und ich freue mich über ein Komfort-Upgrade, selbst wenn es nur minimale Auswirkungen hat, wie sie die neuen Reifen bieten.

In Bezug auf den Akku hat sich gegenüber dem Cowboy 2 nichts geändert. Der herausnehmbare 360Wh (1Ah)-Akku wiegt 2,4 kg und ermöglicht eine Reichweite von bis zu 70 km. Das gesamte Fahrrad wiegt inklusive Akku 16,9 kg. Das sind 900 g mehr als bei der 2er-Serie, aber das ist hauptsächlich auf die neuen, verbesserten Reifen zurückzuführen. Der Rahmen selbst ist tatsächlich leichter als beim Cowboy 2. Der Motor (30 Nm/250 W), der intern gefertigt wird, ist im Hinterrad integriert.

Eine herausnehmbare Batterie auf einem so schlanken und gut aussehenden Fahrrad wie diesem zu haben, ist eine der größten Stärken des Cowboy Bike 3. Im Allgemeinen lassen sich E-Bikes in zwei Kategorien einteilen. Es gibt Designs, die ähnlich wie normale Fahrräder aussehen, aber etwas sperriger sind, oft mit einem sichtbaren, abnehmbaren Akku, der irgendwo auf den Rahmen gesteckt wird. Dann gibt es die All-in-One-Designs, die viel attraktiver aussehen, aber ohne herausnehmbaren akku kann das Aufladen eine Qual sein, wenn man in einer Hochhauswohnung oder ähnlichem wohnt.

Das Cowboy Bike 3 ist ein perfekter Kompromiss zwischen den beiden Ansätzen. Ja, die Batterie ist herausnehmbar, aber das Design wird dadurch nicht beeinträchtigt. An der Rückseite des Sitzrohrs angebracht, fügt sich die Batterie gut in das insgesamt sportliche und schlanke Design des Cowboy Bike 3 ein. Der Akku kann in 3,5 Stunden zu 100 Prozent aufgeladen werden. Er kann auch nur mit einem physischen Schlüssel entfernt werden, was verhindern soll, dass er gestohlen wird.

Der Akku kann nur mit einem physischen Schlüssel entnommen werden. / © NextPit

Die neuen Software-Funktionen

Es gibt mehrere neue Cowboy-Software-Funktionen für 2020. Alle im Juni von Cowboy angekündigten Software-Updates sind nicht nur fürs Cowboy 3, sondern auch für die Vorgängermodelle verfügbar. Genauso wie Ihr Upgrades für Euer Smartphone erhaltet, geschieht dasselbe auch im E-Bike-Bereich, und das ist cool.

Gegenwärtig sind die neue Auto-Unlock, Diebstahlerkennung und Unfallerkennung verfügbar. Eine Luftqualitätsfunktion soll im vierten Quartal dieses Jahres folgen. Die automatische Entriegelung (oder Auto-Unlock, wie Cowboy es nennt) funktioniert einwandfrei. Bisher mussten Cowboy-Fahrradbesitzer zum Entriegeln und Starten des Motors ihr Handy aus der Tasche nehmen. Diese Zeiten sind dank Auto-Unlock vorbei. Das Fahrrad erkennt jetzt automatisch, wenn Ihr in der Nähe seid. Wenn das Rad dann bewegt wird, wird es entriegelt und die Fahrt kann beginnen. Das Telefon kann in Eurer Tasche bleiben. Ihr müsst die Funktion erst in der App aktivieren, und die App muss im Hintergrund geöffnet sein, aber das ist ein riesiger Vorteil gegenüber dem Hervorholen des Handys und der manuellen Bedienung, besonders wenn Ihr im Winter oder bei Regen unterwegs seid.

Hydraulische Scheibenbremsen übernehmen das Anhalten. / © NextPit

Die zweite große Neuerung ist die Unfallerkennung. Wir haben gesehen, dass diese Funktion in Smartphones und insbesondere in Apps wie Android Auto integriert ist, aber sie ist relativ neu in der E-Bike-Branche. Das Cowboy verwendet in das Fahrrad integrierte Sensoren und einen speziell entwickelten Algorithmus zur Erkennung eines Sturzes. Sobald ein Sturz erkannt wurde, hat der Fahrer 60 Sekunden Zeit, um über die App anzuzeigen, ob alles in Ordnung ist oder nicht. Erfolgt keine Reaktion, sendet die App automatisch den letzten Standort und eine Warnmeldung an einen ausgewählten Notfallkontakt.

Natürlich möchte Cowboy nicht, dass Tester das 2.290 Euro teure E-Bike nehmen und es absichtlich umstürzen. Um sicherzustellen, dass Leute wie ich sich nicht unnötig in Gefahr bringen, hat das Cowboy-Team ein kurzes Video erstellt, das uns zeigt, wie Ihr einen Unfall sicher simuliert. Im Wesentlichen geht es darum, das Fahrrad auf eine weiche Unterlage, wie ein Sofa oder Kissen, fallen zu lassen, um einen Sturz zu simulieren. Bei meinem Test hat es gut funktioniert, aber es handelt sich nicht wirklich um eine wissenschaftliche Nachbildung eines tatsächlichen Sturzes oder eines gefährlichen Aufpralls.

Das Fahrrad verwendet ein einzigartiges Erkennungssystem, um die vielen Arten von Unfällen zu identifizieren, die man unterwegs haben könnte. Es kann auch Situationen erkennen, die wie ein Unfall aussehen mögen, in Wirklichkeit aber keinen darstellen, wie z.B. das Umkippen des Fahrrads oder das Fahren auf Kopfsteinpflaster. Um zwischen den verschiedenen Unfallsituationen zu unterscheiden, sagt Cowboy, dass es die "Sensorfusion" verwendet, um sowohl falsch-positive als auch falsch-negative Ergebnisse auszuschließen. Zu diesem Zweck verwendet Cowboy die folgenden Komponenten: einen Geschwindigkeitssensor im Rad, den Drehmomentsensor, um zu überprüfen, ob Kraft auf die Pedale ausgeübt wird, und einen Beschleunigungsmesser.

Die integrierten Front- und Rücklichter sind mehr als hell genug. / © NextPit

Dank dieser Sensoren ist Cowboy nach eigenen Angaben in der Lage, die Zahl der falsch-positiven Ergebnisse auf nahezu Null zu reduzieren. Das System von Cowboy ist auch in der Lage zu erkennen, ob sich das Rad nach einem Sturz wieder "normal" bewegt und somit davon ausgegangen werden kann, dass der Fahrer in Ordnung ist. Das Cowboy-Rad ist auch mit einer SIM-Karte und GPS ausgestattet. Selbst wenn das an das Fahrrad angeschlossene Smartphone ausfällt, funktioniert die Unfallerkennung also noch. Cowboy kann den Notfallkontakt benachrichtigen, ohne sich auf die Daten des Mobiltelefons des Benutzers verlassen zu müssen.

Ich bin über Kopfsteinpflaster und einige ziemlich große Bodenwellen gefahren, um eine Sturzwarnung auszulösen, und das System von Cowboy hat sich gut gehalten. Ich nehme den Hersteller in diesem Fall gerne beim Wort. Hoffen wir, dass dies eine Funktion ist, von der nicht allzu viele Besitzer Gebrauch machen müssen. Bleibt auf den Straßen da draußen sicher.

Die Diebstahlerkennung war schon immer ein Merkmal der Cowboy-Bikes. Das Fahrrad sollte sich nur dann bewegen, wenn der Fahrer (oder das Smartphone des Fahrers) anwesend ist, und wenn das Fahrrad unterwegs ist, wird automatisch eine Benachrichtigung gesendet, wenn jemand versucht, es zu stehlen. Dies ist eine Art Schlüsselfunktion, da das Fahrrad nicht wirklich bewegungsunfähig ist, wenn es gesperrt ist. Es gibt keine physische Radsperre, es ist nur der Motor, der deaktiviert ist.

Zwei Minuten, nachdem das Cowboy verriegelt ist, tritt der Diebstahlschutz in Kraft. Das, nehme ich an, soll verhindern, dass der Alarm losgeht, wenn man die Parkposition nach dem Verriegeln neu einstellt, wie ich es mache, wenn ich es an die Haken im Fahrradabstellraum meiner Wohnung hänge. Wenn jemand anderes das Fahrrad für mehrere Sekunden bewegt, wird der Besitzer automatisch über die App benachrichtigt und kann die GPS-Position des Fahrrads überprüfen. Durch Klicken auf die Benachrichtigung könnt Ihr das Fahrrad jederzeit orten – es ist metergenau, wenn Ihr nahe genug sind, um über Bluetooth verbunden zu sein.

In diesem schlanken Rahmen sind eine Menge Sensoren untergebracht. / © NextPit

Die vielleicht interessanteste Neuerung ist jedoch das Messen der Luftqualität. Die App informiert Cowboy-Besitzer darüber, wie die Luftqualität in einem bestimmten Gebiet ist, so dass sie eine Route durch die Stadt wählen können, die am wenigsten verschmutzt ist. Diese Funktion befindet sich noch in der Entwicklung, so dass ich sie während dieses Tests nicht ausprobieren konnte. Im vierten Quartal 2020 soll das Feature jedoch ausgerollt werden.

App-Funktionen wie Find My Bike via GPS-Positionierung, Navigation und die Siri-Sprachsteuerung sind von den alten Modellen auf das neue Cowboy Bike 3 übertragen worden.