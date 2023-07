Cowboy Bike C4 im Test: Geniales Stadtrad oder Statussymbol?

Stolze 2.990 € ruft Cowboy für die getestete Variante ihres E-Fixie auf. Dafür gibt es einen Riemenantrieb, integrierte Lampen, eine aufwändige App-Integration samt Zusammenarbeit mit Google Maps und bis zu 80 km Reichweite. Mit einem herausnehmbaren Akku hebt man sich zudem von VanMoof ab, die ihre finanziellen Probleme in 2023 langsam nicht mehr verstecken können. Kann Cowboy diese Lücke also schließen? Ein Test!

Bewertung

Pro Sehr attraktives Design

Guter Fahrkomfort dank dicker Reifen

Sehr gute App-Anbindung samt Google-Maps-Integration

Solide Reichweite zwischen 40 und 80 km Contra Sehr kostspielig mit Abo-Folgekosten

Integriertes Licht nicht StVZO-konform

Lenkerhöhe nicht verstellbar

Nur in einer Rahmengröße verfügbar

Affiliate Angebot Cowboy Bike C4 Zur Geräte-Datenbank

Design & Verarbeitung Ausschließlich in matten Farben erhältlich ist das Cowboy Bike C4 ein wirklich hübsches E-Bike. Wie viele Konkurrenten versucht man, Kabel und Schrauben vollständig zu verstecken. Auch der herausnehmbare Akku sowie die Handyhalterung am Lenker sind perfekt in den Rahmen integriert. Selbiges gilt für die Lampen vorne und hinten – allerdings sind diese nicht für den deutschen Verkehr zugelassen. Gefällt: Ansprechendes, cleanes Design

Hohe Verarbeitungsqualität

Integrierte Handyhalterung samt Ladefunktion Gefällt nicht: Recht schwer mit 18,9 kg

Beleuchtung nicht StVZO-konform

Lenkerhöhe nicht verstellbar Für unseren Test stellte uns Cowboy die mattschwarze Variante des C4 zur Verfügung. Und ich muss zugeben, dass ich beim Aufnehmen der Testfotos wirklich Spaß hatte. Die klaren Linien des E-Bikes werden kaum durch störende Bauteile durchbrochen. Selbst die Schutzbleche sind dermaßen dezent, dass sie auch den größten Minimalisten kaum stören sollten. Cowboy macht beim Design des Bikes wirklich einen guten Job und bietet mit fünf Farbvarianten auch gute Individualisierungsmöglichkeiten. Klare Linien und ein schlichtes Design: Das C4 sieht hübsch aus – das Schloss ist werkseitig aber nicht mit dabei. / © nextpit Ein wenig ärgerlich ist dabei, dass es nur eine einzige Rahmengröße gibt. Diese soll für Fahrer*innen zwischen 170 und 195 cm geeignet sein, da sich der Lenker allerdings nicht in der Höhe verstellen lässt, kann die Sitzposition für größere Menschen unangenehm sein. Als Alternative bietet Cowboy übrigens nur ein kleineres Modell mit Step-Through-Rahmen an. Oder eben die neue Cruiser-Variante (zum Hands-On), die auf dem Rahmen des Cowboy C4 basiert. Alle Cowboy-Modelle, auch das kleinere ST konnte ich mir im Geschäft anschauen, fallen durch eine hohe Verarbeitungsqualität und eine hochwertige Materialwahl auf. Die Bikes wirken wie aus einem Guss und ich fühlte mich direkt sicher, auch mal mit höheren Geschwindigkeiten unterwegs zu sein. Das liegt mitunter an den sehr guten, hydraulischen Scheibenbremsen, die trotz des mit 18,9 kg hohen Gewichts sehr zuverlässig verzögern. Die hydraulischen Scheibenbremsen funktionierten im Test sehr gut. / © nextpit Stichwort Sicherheit: Was Cowboy auf seiner Homepage leider zu wenig betont: die integrierten Lampen sind nicht nach StVZO als alleinige Leuchtmittel zugelassen. "Gesehen und gesehen werden" – Zitat von der Homepage – konzentriert sich also auf "gesehen werden" und Ihr solltet noch zusätzliche Lampen am Fahrrad anbringen. Das ist nicht weiter schlimm, sollte aber meiner Meinung nach klarer kommuniziert werden. Ebenfalls ein wenig unsicher sind die Pedale, die für die nötige Griffigkeit nur auf ein Material vertrauen, das an Skateboard-Griptape erinnert. Hier hätte ich mir eine griffigere Oberfläche gewünscht. Ein weiterer Sicherheitsaspekt, und jetzt reden wir aber eher von meinem Geschmack, ist die zentrale Positionierung des Smartphones in der Mitte des Lenkers. Mich persönlich lenkt das beim Fahren ein wenig ab, dank der sehr guten Connect-App von Cowboy ist das Handy am E-Bike aber auch wirklich verlockend praktisch. Hier seht Ihr die Geschwindigkeit, Eure Route, steuert das Licht und greift auf Community-Features zu. Doch dazu später mehr. Die Pedale bieten eher wenig Grip. / © nextpit Cowboy vertraut wie beim Cruiser auf eine Quadlock-Halterung, die dank Universalhüllen mit allen Smartphones kompatibel ist. Die Halterung ist sehr sicher und die angebotenen Hüllen dünn genug, dass Euer Handy während der Fahrt über den Qi-Standard kabellos aufgeladen wird. Das ist echt gut durchdacht und lässt sich, falls nötig, sogar abschalten.

E-Motor und Fahrspaß Cowboy verbaut einen 250 W starken E-Motor im Hinterrad des Cowboy C4. Dieser bietet 45 Nm und wird über einen äußerst präzisen Drehmomentsensor im Tretlager gesteuert. Übers Schalten müsst Ihr Euch beim C4 keine Gedanken machen, denn als Single-Speed gibt's keine Gangschaltung. Die Übersetzung ist auf höhere Geschwindigkeiten ausgelegt, dementsprechend überzeugt die Trittfrequenz auch bei 25 km/h. Gefällt: Gute Übersetzung für höhere Geschwindigkeiten (2.86: 60/21)

Sehr präziser Drehmomentsensor

Hoher Fahrkomfort dank hoher Reifen Gefällt nicht: Recht behäbig für ein sportliches Singlespeed

Unterstützungsstufen nicht einstellbar Cowboy richtet sich mit dem C4 an eine sportliche Zielgruppe, die hauptsächlich in der Stadt wohnt. Dementsprechend ist die Sitzhaltung nach vorne gerichtet und sportlich. Als Alternative hat man jüngst das Cruiser-Modell mit "Hollandrad'esquer" Sitzhaltung vorgestellt. Obwohl das C4 als sportliches E-Singlespeed konzipiert ist, verbaut Cowboy sehr dicke Reifen und hebt sich damit etwa von dem ebenfalls von mir getesteten Sushi Maki+ ab. Die Reifen sind Beinahe-Slicks, der Grip war im Test dennoch gut. / © nextpit Für die Stadt finde ich das durchaus clever, da ich mit meinem privaten Fahrrad, einem nicht-elektrischen Singlespeed mit Rennrad-Reifen, immer mal wieder Angst um meine Reifen habe. In der Stadt fährt man doch immer mal wieder durch Scherben oder muss mal eben von einem Bordstein hüpfen. Gleichzeitig gibt es ungemütliche Untergründe wie Kopfsteinpflaster, die durch die dicken Reifen ein wenig abgefedert sind. Wie beim VanMoof S4 (zum Test) kompensiert man dadurch fehlenden Federn oder Stoßdämpfer. Funktioniert! Durch die dicken Reifen empfand ich das Fahrgefühl aber als ein wenig zu behäbig für ein wendiges Stadtrad. Trotz des hohen Gewichts kommt man zwar schnell vom Fleck, zwischen Autos an der Ampel (Beschwerden bitte unten in die Kommentaren, thx!) oder auf kurvenreichen Strecken fühlte sich das Fahrrad aber ein wenig träge an. Hier hätte ich dünnere Reifen für ein sportlicheres Fahrgefühl bevorzugt. Das Cowboy-Logo findet sich am Rahmen des E-Bikes. / © nextpit Was beim Cowboy aber wirklich wunderbar funktioniert, ist der Drehmomentsensor. Ich habe nach diversen E-Bike-Tests in den letzten Monaten kein E-Bike genutzt, das eleganter auf meine Trittstärke reagierte. Möchte man mit dem C4 auf einer Geschwindigkeit bleiben, ist das mit langsamem Treten durchaus möglich. Hier muss man bei der Konkurrenz in der Regel "nachbremsen". Auch das Gegenteil funktioniert: Tretet Ihr an der Ampel kräftig in die Pedale, holt das C4 die maximale Leistung aus dem Motor. So ergibt sich eine sehr gute Kontrolle, die nicht unbedingt zusätzliche Unterstützungsstufen per App oder Knopfdruck benötigt. Dennoch habe ich es als Kritikpunkt einmal mit aufgenommen, da manche von Euch das sicher vermissen würden. Immerhin gibt es beim Cowboy-Bike zum Stromsparen einen Eco-Modus. Mit diesem könnt Ihr die maximale Reichweite ein wenig strecken. Der Lenker ist fast kerzengerade – anders als beim neuen Cruiser-Modell. / © nextpit Zu guter Letzt will ich auf einen Punkt eingehen, der mir beim Jeep FR 6020 (zum Test), beim Rover FFR 701 (zum Test) sowie auch beim Angell M Cruiser (zum Test) stark negativ aufgefallen ist: Die Trittfrequenz bei maximaler Geschwindigkeit. Die ist dank einer Übersetzung von 2.86 beim Cowboy Bike C4 sehr gut. Dauerhaftes Fahren bei 25 km/h ist problemlos möglich und ich fand sogar 35 km/h, abseits der Anstrengung aufgrund des hohen Gewichts, angenehm.

Reichweite & smarte Funktionen Cowboy gibt die Reichweite des C4 mit 40 bis 80 km an. Meinem Eindruck nach drei Testtagen nach ein realistischer Wert. Besonders erfreulich ist, dass Ihr den Akku des E-Bikes herausnehmen und in der Wohnung laden könnt. Dank der Connect-App war das getestete Modell zudem eine große Hilfe beim Herumkommen in der Stadt. Gefällt: Sehr gute Reichweite für die City

Gutes Handling des Akkus

Bietet die beste Navi-Integration aller E-Bikes Gefällt nicht: Diebstahlschutz ohne Wegfahrsperre

Reparatur- und Diebstahlschutz nur im Abonnement Cowboy stellte mir das C4 nur für drei Tage zur Verfügung. Dementsprechend konnte ich keine allzu ausführlichen Daten zur Reichweite des E-Bikes sammeln. Da diese aber ohnehin vom Gewicht des Fahrers oder der Fahrerin, der Wärme, Steigungen und vom Fahrverhalten abhängen, kann ich nur eins sagen: die Herstellerangaben von 40 bis 80 km halte ich für realistisch. In der Stadt reicht das locker aus, um auch mal zwei oder drei Tage ohne Aufladen auszukommen. Für Wochenend-Touren solltet Ihr eventuell eine Ladepause einlegen. Eine vollständige Ladung nimmt 3h 20m in Anspruch. Den Akku könnt Ihr herausnehmen – dabei ist er angenehm handlich. / © nextpit Sehr angenehm ist, dass Ihr dafür nicht das ganze Fahrrad in die Wohnung tragen müsst. Stattdessen entnehmt Ihr den Akku, der über einen Schlüssel gesichert ist, einfach hinter der Sattelstange und nehmt ihn mit in die Wohnung. Das Konzept geht auf und sogar an ein Gummi zum Schutz des Fahrradlackes beim Einsetzen hat Cowboy gedacht. Besonders praktisch beim Cowboy Bike C4 ist meiner Meinung nach aber das clevere Handling der Reichweite. Denn in der Cowboy-Connect-App seht Ihr nicht nur die aktuelle Reichweite, gebt Ihr im integrierten Google Maps ein Ziel ein, wird Euch auch die restliche Reichweite bei der Ankunft angezeigt. Ihr erfahrt also umgehend, ob Ihr ohne Aufladen überhaupt wieder zurückkommt. Cowboy schickt Euch diesbezüglich auch Benachrichtigungen oder empfiehlt Euch, das Fahrrad vor gewohnten Fahrten noch einmal aufzuladen. Der Akku ist durch einen Schlüssel gesichert. / © nextpit Ohnehin arbeitet Cowboy viel mit Nutzungsdaten, um Euch eine möglichst reibungslose UX zu bieten. Fahrt Ihr mit dem Fahrrad durch die Stadt, informiert Euch der Hersteller etwa darüber, wenn Ihr in Gebiete mit hoher Diebstahl- oder Unfallquote fahrt. Legt Ihr Euch auf den sprichwörtlichen Bart, kann das Fahrrad zudem ganz von selbst eine Nachricht an einen Notfallkontakt senden. Das alles geschieht, zusammen mit einem Reparaturservice, in der sehr guten Connect-App, die es für iOS und Android gibt. Die Schaltzentrale für Euer E-Bike enthält zusätzlich einige Community-Funktionen, über die Ihr Euch mit anderen Cowboy-Nutzer:innen vernetzen könnt. Oder auch einen Onlineshop für Beschaffung von Zubehörteilen. Die Connect-App überzeugte uns im Test voll und ganz. / © Cowboy Im Test arbeitete all das wunderbar zusammen. Allerdings will Cowboy dafür auch recht hohe Preise sehen. Für den vollen Funktionsumfang müsst Ihr ab dem 1. August bereits 3.290 € einplanen. Dazu kommen Abonnement-Kosten von 30 € im Monat – 20 davon für den Wartungsservice "Cowboy Care" und 10 weitere für den Diebstahlschutz. Kauft Ihr Euch das Bike und nutzt es drei Jahre lang, steigt der Preis um 1.080 € auf stattliche 4.370 € – und da sind die Stromkosten nicht einmal mitgerechnet. Das Rücklicht wird beim Bremsen über mit über 10 km/h zum Bremslicht und blinkt. / © nextpit Ah, und ein Schloss müsst Ihr Euch in jedem Fall auch noch kaufen. Denn anders als VanMoof gibt's keinen Stahlbolzen, der das Fahrrad rudimentär abschließt. Auch wenn sich das Fahrrad samt Diebstahlschutz tracken lässt, ist es beim Abstellen nicht gegen Wegfahren oder -schieben gesichert.