Alle Neuheiten im Überblick: Das erwarten wir von der Apple-Keynote

Um 19:00 Uhr deutscher Zeit am kommenden Dienstag, den 13. Oktober, lädt Apple zu einem weiteren Online-Event. Wie üblich gibt es keine offiziellen Ansagen vor der Präsentation, welche Neuheiten konkret gezeigt werden. Während einige Dinge als sehr sicher gelten, wie zum Beispiel die neuen Smartphones, gibt es bei den vielen Zubehörprodukten bislang nur Gerüchte, dass sie gezeigt werden könnten.

iPhone 12: Vier neue Smartphones in drei Größen

Die Hauptattraktion dürfte diesmal ohne Zweifel das iPhone 12 sein. Glaubten einige Beobachter noch im vergangenen Monat daran, dass es kein September-Event ohne iPhone geben würde – trotz aller Meldungen, dass die Smartphones erst mit Verspätung starten würden – soll es jetzt im Oktober endlich so weit sein.

Erwartet werden insgesamt vier neue iPhone-Modelle. Den Anfang soll ein „iPhone 12 mini“ machen, welches ein 5,4-Zoll-Display bieten soll. Das reguläre „iPhone 12“ und „iPhone 12 Pro“ soll jeweils über ein Display mit einer Diagonale von 6,1 Zoll verfügen. Am oberen Ende wird ein 6,7-Zoll-Modell, ein „iPhone 12 Pro Max“, erwartet.

Allen Modellen soll gemein sein, dass sie über ein OLED-Display, 5G und Apples neuen A14-Chip verfügen. Einer der wichtigsten Unterschiede zwischen den normalen und Pro-Modellen dürfte auch in diesem Jahr die Kamera auf der Rückseite sein.

Here it is! Official iPhone 12 Pro chassis leak. Confirms mostly same camera with new LiDAR placement, flat sides, magnet cutouts & smart connector-like 5G antenna? This seems to confirm the 6.1 Pro model will get LiDAR too. October can't come soon enough. pic.twitter.com/YifSX7SWxh — EverythingApplePro (@EveryApplePro) September 11, 2020

Während im iPhone 12 mini und iPhone 12 nur zwei Kameras erwartet werden, sollen iPhone 12 Pro und Pro Max drei verschiedene Kameras bieten. Darüber hinaus soll auch ein LiDAR-Scanner – wie beim aktuellen iPad Pro US – in den Kamerabuckel integriert werden. Die Gerüchteküche war sich in der Vergangenheit aber noch nicht völlig einig darüber, ob eventuell nur das iPhone 12 Pro Max diesen Sensor erhalten wird.

Während sich viele Anwender, insbesondere nach der Präsentation des iPad Air 4, aufgrund des Coronavirus über einen Touch-ID-Sensor freuen würden, ist es unwahrscheinlich, dass Apple diesen Wunsch erfüllen wird. Die Entwicklung des iPhone 12 hat lange vor der aktuellen Pandemie und den damit verbundenen Masken begonnen. Im iPad Air 4 kommt der Fingerabdrucksensor anstelle von Face ID zum Einsatz, um die Kosten reduzieren zu können.

Ungewiss ist des Weiteren der genaue Zeitplan zum Verkaufsstart. Einige Beobachter erwarten erneut eine gestaffelte Verfügbarkeit. So könnten einige Modelle erst im November in den Handel gelangen, während andere noch im Oktober erhältlich sein sollen. Laut aktuellen Gerüchten sollen erste Lieferungen des iPhone 12 mini 5.4 und des iPhone 12 6.1 bereits seit dem 5. Oktober unterwegs sein.

Die Preise des iPhone 12 sollen bei 649 oder 699 US-Dollar beginnen. Zum Vergleich: Das aktuelle iPhone 11 kostet in den USA mindestens 699 US-Dollar, in Deutschland verlangt Apple für dieses Modell 778,85 Euro.

Neben der reinen Hardware dürfte Apple auch noch eine Reihe von neuen Software-Features demonstrieren, die möglicherweise exklusiv auf dem iPhone 12 verfügbar sind. Denkbar wären hier beispielsweise neue Features in Verbindung mit dem angesprochenen LiDAR-Scanner.

AirPods Studio: Over-Ear-Kopfhörer von Apple

Ein Produkt, über dessen Existenz bereits seit vielen Monaten immer wieder berichtet wurde, sind neue Kopfhörer. Abseits der bekannten Beats will Apple demnach in Zukunft nicht mehr nur In-Ear-Modelle der AirPods anbieten. Stattdessen soll es mit den derzeit als AirPods Studio bekannten Kopfhörer auch ein Over-Ear-Modell von Apple selbst geben.

Eine der Besonderheiten soll eine automatische Erkennung des linken und rechten Ohrs sein. Damit soll es keine Rolle mehr spielen, welche Ohrmuschel auf welchem Ohr liegt – der Kopfhörer erkennt dies selbstständig.

Einige Gerüchte sprachen von zwei verschiedenen Modellen. Neben einem sportlichen Modell, welches über atmungsaktive Materialien verfügt, soll Apple auch an einer „Premium-Version“ mit Leder–ähnlichen Stoffen arbeiten.

Jon Prosser berichtete jedoch erst vor einigen Stunden, dass die neuen Kopfhörer doch nicht im Rahmen des Events angekündigt werden sollen.

AirPods Studio



The renders that I shared last month seem to be the luxury variant — made of leather/metal.



I’m being told they’ll retail for.... $599



There will be another sport-like variant made of cheaper materials for $350.



They WILL NOT be at the October 13 event. https://t.co/awunRlGrD4 pic.twitter.com/le2cfmlC9P — Jon Prosser (@jon_prosser) October 9, 2020

AirTags: Tile-Konkurrenz von Apple

Mit den AirTags könnte Apple den Markt der Schlüsselfinder aufmischen. Die kleinen Anhänger könnten damit den bekannten Plastikchips von Tile Konkurrenz machen. Es gibt auch hier bereits seit geraumer Zeit Gerüchte, wie die AirTags aussehen und funktionieren sollen.

Dank einer Integration von Apples AR-Features in Kombination mit den UWB-Chips, die aktuell in iPhone 11 und Apple Watch Series 6 enthalten sind, könnte die Suche nach dem verlorenen Schlüsselbund deutlich einfacher ausfallen.

Leider gibt es aber auch zu den AirTags schlechte Nachrichten. Die kleine Tags sollen ebenfalls nicht am 13. Oktober präsentiert werden, sondern laut Prosser erst im März 2021.

So, about AirTags.



This one hurts my heart...



I’m being told that Apple has pushed back the announcement and launch of AirTags to March of 2021. https://t.co/xtUvCAFmoE pic.twitter.com/DIUlcp01Xy — Jon Prosser (@jon_prosser) October 9, 2020

HomePod mini: Geschrumpfter Siri-Lautsprecher

Eine weitere Neuheit im Audiobereich könnte außerdem ein neuer HomePod sein. Aktuelle Gerüchte sprechen dabei aber nicht von einem direkten Nachfolger des bereits bekannten Modells, sondern von einer geschrumpften Version.

there is no HomePod2 this year

only have mini one — 有没有搞措 (@L0vetodream) October 7, 2020

Statt eines HomePod 2 wird also ein HomePod mini erwartet. Zu den genauen Features und etwaigen Unterschieden – mit Ausnahme der Größe – ist bislang jedoch nur wenig bekannt. Um Kosten zu sparen, könnte Apple etwa die Zahl der integrierten Lautsprecher reduzieren. Der Preis des HomePod mini soll angeblich 99 US-Dollar betragen.

Neue Macs: Apple Silicon und macOS Big Sur

Unwahrscheinlich, aber nicht ganz unmöglich, ist last but not least auch die Vorstellung erster Macs mit Apple Silicon. Denkbar wären etwa neue Modelle der MacBook-Familie, die mit Apples eigenen Prozessoren ausgestattet sind. Viele Beobachter erwarten jedoch, dass Apple sich diese Ankündigung inklusive der Vorstellung von macOS Big Sur für ein weiteres Event im Oktober oder Dezember aufhebt.

Es ist natürlich auch möglich, dass Apple das gesamte Event ausschließlich dazu nutzt, um die Features der neuen iPhones zu demonstrieren. Am Ende handelt es sich bei der Keynote „nur“ um eine Video-Präsentation. Die üblichen Hürden und Anforderungen, die ein echtes Live-Event mit sich bringt, gibt es in Corona-Zeiten nicht. Entsprechend gibt es auch keinen Zwang, dass das Event eine bestimmte Länge haben muss. Andere Zubehörprodukte könnten also auch nur am Rande des Events oder danach, etwa in Form einer Pressemitteilung angekündigt werden.

