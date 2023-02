Das Realme GT Neo 5 hat in 10 Minuten die Schnauze voll!

Realme GT Neo 5 mit 240-Watt-Netzteil ist offiziell

Das Realme GT Neo 5 kann in China mit einem 240-Watt-Netzteil begeistern, was binnen 10 Minuten das Smartphone voll auflädt. / © Realme

Noch vor ein paar Monaten hatte man von Xiaomi gehört, dass sie gerade das Laden mit 240 Watt testen. Bis es dann zur Serienreife gelangt, dauert es in der Regel noch einige Monate. Nun scheint es aber, die Konkurrenz Realme ein wenig schneller realisiert. Oder genauer betrachtet steht da die Forschungsabteilung von Oppo und OnePlus dahinter, welche bei dem "SuperVoocCharge" ordentlich Nachtschichten eingelegt haben. Verwunderlich, dass sich der "BBK Electronics"-Dachverband dazu durchgerungen hat, Realme als ersten Hersteller mit dieser Sensation ins Rennen zu schicken.

Keine 240 Watt, aber schnell laden kann das von uns getestete OnePlus 11 auch.

Denn anders lässt sich das Phänomen, das Smartphone von 0 auf 100 Prozent binnen 10 Minuten komplett aufzuladen, nicht beschreiben. Vermutlich gehen bei Euch genau wie bei mir gerade alle Alarmleuchten an: Nicht nur Samsung bringt Akkus zum Explodieren, diese alte Kampfkunst beherrscht man in China auch. Doch Entwarnung! Gerüchten zufolge erscheint das Realme GT Neo 5 auch hierzulande. Und unsere Prüfverfahren sind da etwas konsequenter als in manch anderen Ländern. Bühnenzeit wurde dafür wohl zum MWC in Barcelona gebucht, welcher bekanntlich bereits Ende des Monats startet.

Und da interessieren uns jetzt doch die restlichen technischen Daten des Realme GT Neo 5, welches der Nachfolger des Realme GT Neo 3 ist. Da wäre ein 6,74 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2.772 x 1.240 Pixel und einer maximalen Bildwiederholrate von 144 Hertz. Bis zu 16 GB RAM und 1 TB internen Programmspeicher werden in China geboten. Auch die maximale Helligkeit von 1.400 Nits hört sich nach einem echten Flaggschiff an. Doch der MaTT formulierte bereits im Abstract ein "Semi-Flaggschiff".

Auch der Vorgänger war ein echter Schnelllader: Zum Test des Realme GT Neo 3

In China ist das Realme GT Neo 5 ein Schnapper

Veranlasst fühlte ich mich dazu durch den verbauten Snapdragon 8+ Gen 1 der zwar nicht das Qualcomm-Flaggschiff ist, der Unterschied nur im Geldbeutel spürbar werden sollte. Im Heimatland ruft man daher Preise von 2.499 Yuan (8/256GB/340 Euro) bis hoch zu 3.499 Yuan (16GB/1TB/480 Euro) auf. Spielt für uns noch keine Rolle, dennoch mal als Orientierung. Das Device wird nebenbei bemerkt in zwei Ausführungen geliefert: einmal mit einem 5.000 mAh starken Akku, welcher mit 150 Watt geladen werden kann und eben besagten 240 Watt, dann aber alle auf den 4.600 mAh starken Akku.

Das Realme GT Neo 5 ist zumindest in China schon einmal sehr preiswert. / © Realme

Zwei Sätze noch zur Rückseite, die weniger durch die 50, 8 und 2-MP-Kameras beeindrucken kann, sondern dem Sichtfenster neben dem Kamera-Array. Das kann nicht nur in 25 unterschiedlichen Farben bei eingehenden Benachrichtigungen signalisieren, sondern bietet laut Datenblatt Sicht auf den NFC-Chip und dem Snapdragon-Prozessor.

Also ich bin mal gespannt wie ein Flitzbogen und Ihr? Schreibt uns in die Kommentare, was Euch spontan durch den Kopf geht – aber kein Schweinekram!