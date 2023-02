Das Samsung Galaxy S23 Ultra ist mit einer Schutzhülle besser bedient

Die drei Samsung-Galaxy S23-Modelle sind die ersten Flaggschiff-Smartphones, die mit Corning Gorilla Glass Victus 2 ausgestattet sind. Wie vom New Yorker Glashersteller angekündigt, soll der neue Schutzstandard im Vergleich zur vorherigen Gorilla-Glas-Generation eine bessere Bruchsicherheit bei versehentlichen Stürzen bieten. Die letzten Testberichte deuten jedoch darauf hin, dass es kaum Verbesserungen gegeben hat. Was ist dran an dem Gerücht?

Das Galaxy S23 Ultra von Samsung wurde einem Kratz- und Falltest unterzogen.

Das Flaggschiff überlebte trotz des neuen Gorilla Glass Victus 2 einen Sturz aus einem Meter Höhe nicht.

Das Samsung Galaxy S23 Plus mit einem flachen Display wurde dagegen weniger beschädigt.