Der Preis des Samsung Galaxy XCover 7 ist eine gute Nachricht

Neben dem Galaxy-S24-Trio und dem Mittelklasse-Smartphone Galaxy A55 könnte Samsung in der ersten Hälfte des in Kürze anstehenden Jahres 2024 auch seine robuste Smartphone-Reihe auffrischen. Nachdem im letzten Monat Bilder des Samsung Galaxy XCover 7 aufgetaucht sind, wurde nun der angebliche Preis des Geräts enthüllt, was auf eine wettbewerbsfähige Positionierung hindeutet.

Verpasst jetzt bloß nicht: Die besten faltbaren Smartphones in diesem Jahr