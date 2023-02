Der Sommer kann kommen: JBL Boombox 2 so günstig wie selten!

Auch heute gibt es einen eher besonderen Deal für Euch. Während Ihr häufig Tarif- oder Smartphone-Angebote auf NextPit findet, präsentieren wir Euch heute die JBL Boombox 2 zum Bestpreis. Denn Media Markt, Saturn und Amazon haben den Preis des Bluetooth-Lautsprechers gesenkt und für die Camouflage-Variante zahlt Ihr gerade nur 249 Euro. In unserem Deal-Check gibt's alle Infos!

Die Tage werden länger und auch die Temperaturen steigen langsam und für mich bedeutet das, die Grillsaison steht bereits in den Startlöchern. Um die nächste Grillparty zum Erfolg zu küren, könnt Ihr Euch die JBL Boombox 2 gerade ziemlich günstig bei Amazon, Media Markt und Saturn kaufen. Normalerweise kostet Euch der Bluetooth-Lautsprecher rund 300 Euro, für kurze Zeit gibt es das Gerät allerdings für 249 Euro zu haben.

Mit der JBL Boombox erwartet Euch ein hochwertiger Bluetooth-Lautsprecher, der vor allem mit einer langen Akkulaufzeit und ordentlichem Bass punkten kann. So finden sich zwei 40 Watt RMS-woofer und zwei 40 Watt starke RMS-tweeter, die einen entsprechenden Sound darbieten. Der Hersteller verspricht zudem, dass der Akku bis zu 24 Stunden am Stück läuft und Ihr ihn in knapp 6 Stunden wieder voll aufladen könnt. Das Gerät ist nach IPX7 vor Wasser geschützt und verfügt über eine integrierte Powerbank, sodass Ihr während dem hören Eurer Lieblingssongs Euer Smartphone aufladen könnt.

Für wen lohnt sich das JBL-Angebot?

Bei dem Angebot handelt es sich um den aktuellen Bestpreis. Günstiger bekommt Ihr den Lautsprecher nicht und bisher war das Gadget nur einmal zu einem geringeren Preis im Netz zu haben. Dementsprechend ist der Deal preislich wirklich spannend. Seid Ihr auf der Suche nach einem wirklich guten Bluetooth-Lautsprecher, der Eure Musik mit dem nötigen Bass versorgt und auch die Höhen und Tiefen ordentlich wiedergibt, seid Ihr mit diesem Deal gut bedient.

Passend dazu: Einen ausführlichen Test zur JBL Boombox 2 findet Ihr bei den Kollegen von Hifi.de

Wollt Ihr lieber die aktuelle Variante der Boombox, die mit der neueren Bluetooth-Version 5.3 und noch feineren Sounds sowie einem IPX67-Schutz aufwarten kann, müsst Ihr deutlich tiefer in die Tasche greifen. Die JBL Boombox 3 kostet Euch derzeit mindestens 449 Euro. Dementsprechend ist der aktuelle Deal wirklich spannend, da Ihr nur eine etwas schwächere Variante erhaltet, dafür aber knapp 200 Euro weniger zahlt. Den Cyberport-Deal zur Boombox 3 verlinken wir Euch natürlich trotzdem.

Was haltet Ihr von dem Deal? Sind solche Angebote interessant für Euch oder greift Ihr lieber zu kostspieligeren Modellen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!