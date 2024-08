Die neuesten iPad-Pro-Modelle waren die ersten iPads von Apple , die mit OLED-Displays ausgestattet waren. Es wird erwartet, dass dieses fortschrittliche Display auch in anderen iPad-Modellen zum Einsatz kommen wird, aber der Zeitpunkt ist ungewiss. Ein Bericht aus Südkorea deutet jedoch darauf hin, dass die nächste Generation des iPad Air, die für 2026 geplant ist, auf OLED umgestellt wird.

Das iPad Air 2024 (Test) kam in zwei Variationen auf den Markt, aber beide waren mit IPS-LCD-Bildschirmen ausgestattet und das OLED blieb dem 11- und 13-Zoll iPad Pro vorbehalten. Einem neuen Bericht von The Elec zufolge, der sich auf Quellen aus der Branche beruft, wird der Nachfolger des aktuellen iPad Air mit einem OLED-Display ausgestattet sein, was für die Reihe das erste Mal wäre, dass dies geschieht.

Das neue OLED-Display des iPad Pro bietet großartigen Kontrast, Farben und Helligkeit. / © nextpit

Das Detail ist aufgetaucht, nachdem bekannt wurde, dass Apple wahrscheinlich Samsungs Displayabteilung mit der Herstellung der OLED-Panels für das iPad Air beauftragt. Damit wird Samsung auch LG als Hauptlieferant verdrängen, obwohl beide Unternehmen weiterhin Displays für andere Produkte von Apple herstellen könnten, einschließlich derer für iPhones.

Nicht das beste OLED-Display für das iPad Air

Obwohl das nächste iPad Air mit einem OLED-Display ausgestattet sein wird, hat die Quelle darauf hingewiesen, dass Apple einen degradierten Paneltyp mit einer einzelnen Schicht und nicht das Tandem- oder Zweistapel-OLED-Panel des iPad Pro verwendet. Dieser Schritt soll Apple helfen, die Produktionskosten für die Displays und den Preis des iPad Air zu senken.

Allerdings wurde hinzugefügt, dass Apple nicht plant, die Pro Motion Technologie auf das OLED iPad Air anzuwenden, wodurch die Bildwiederholfrequenz der Panels unverändert bei 60 Hz bleiben dürfte. Unabhängig davon sollte das OLED-Display im iPad Air die üblichen Vorteile gegenüber LCD-Displays mit sich bringen: höherer Kontrast, tieferes Schwarz und bessere Energieeffizienz.

Neben dem iPad Air könnte Apple auch dem iPad Mini die gleiche OLED-Behandlung zukommen lassen. Allerdings soll die OLED-Version des iPad Mini erst 2027 fertig sein.

Was denkt ihr über Apples Plan? Glaubt Ihr, dass der iPhone-Hersteller die Einführung von OLED in seinen Geräten verzögert hat? Lasst uns Eure Antworten in den Kommentaren diskutieren.