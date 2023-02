Wird Dynamic Island auf dem Apple iPhone demnächst unsichtbar?

Das iPhone 14 Pro und Pro Max waren die ersten Apple-Geräte, die mit Dynamic Island auf den Markt kamen. In einem Patent wird nun behauptet, dass Apple an einem Dynamic Island der nächsten Generation arbeitet, das unter dem Display verborgen sein könnte. Nicht nur iPhones werden wahrscheinlich von dieser Technologie profitieren, sondern auch zukünftige iPads und vielleicht sogar MacBooks sowie VR/AR-Brillen werden sie nutzen.

Next Pit TV

All-Screen-Design für iPads, Macs und Apple Watch

Das neue Patent, welches augenscheinlich eine neue Methode für Apples Dynamic Island beschreibt, wurde von "Patently Apple" zuerst entdeckt. Darin wird beschrieben, wie Apple eine Technologie in Form von transparenten Fenstern unter dem Display einsetzen will, in denen Sensoren wie eine Frontkamera oder Komponenten für die 3D-Luftgesten eines XR-Headsets untergebracht werden sollen.

Beim iPhone kann Apple Face- oder Touch-ID zusammen mit anderen notwendigen Sensoren mit einem OLED-Panel verschmelzen lassen, so dass eine All-Screen-Fassade entsteht. Um dies zu erreichen, ist ein komplexes Design erforderlich, das einen Displaystapel mit mehreren Schichten aus verschiedenen Materialien und Sensoren an der Unterseite umfasst.

Apples Patent zeigt, wie das Unternehmen Dynamic Island unsichtbar machen will. / © Patently Apple

Interessanterweise ist das Design nicht auf die Form von Dynamic Island beschränkt. Apples Ansatz kann verschiedene Formen und Größen bedienen. Noch wichtiger ist, dass es überall auf dem Display des Gerätes positioniert werden kann. Als Beispiel wäre die Ecke oder oben in der Mitte des Bildschirms denkbar. Man kann davon ausgehen, dass diese Methode es Apple ermöglichen wird, das transparente Fenster auf kleinere Formfaktoren wie Smartwatches oder Smart Glasses anzuwenden.

Wann führt Apple versteckte oder unter dem Bildschirm befindliche Sensoren in iPhones ein?

Die Kernfunktion von Apples Technologie ähnelt im Wesentlichen den Lösungen, die Samsung und andere Display-Hersteller bereits verwenden. So hat Samsung die Under-Panel-Camera (UPC) bereits beim Galaxy Z Fold 3 eingeführt und sie beim Galaxy Z Fold 4 verbessert (Testbericht). Andererseits wird gemunkelt, dass die Funktion erst mit dem iPhone 16 (Pro) kommen wird, das nach bekannten Traditionen erst für den Herbst 2024 geplant ist.

Glaubt Ihr, dass Apple mit seinen hohen Standards ein besseres Under-Screen-Design als Samsung hinbekommt? Lasst uns Eure Meinung im Kommentarbereich wissen. Wir sind schon gespannt!