Monat für Monat verrät das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in umfangreichen Analysen, wie sich der Pkw-Markt in Deutschland entwickelt hat. Das gibt in regelmäßigen Abständen auch einen Aufschluss darüber, welche E-Autos in Deutschland besonders beliebt waren. Und da gibt es für die Statistiken für den Januar 2025 einige ziemlich überraschende Feststellungen. Entgegen den Zahlen der vergangenen Monate sind weder das Tesla Model Y noch der Skoda Enyaq die meistverkauften Elektroautos. Stattdessen war es der VW ID.7 (Test) , der zum Jahresauftakt die Nase vorn hatte.

E-Autos: Käufer warten offenbar die Wahlen ab

Bevor wir uns die Details ansehen, werfen wir einen kurzen Blick auf den allgemeinen Trend bei den E-Auto-Zulassungen. In den vergangenen Monaten war ein gewisser Stillstand zu beobachten. Die Zahl der Neuzulassungen von Elektroautos (BEV) lag immer bei rund 35.000 pro Monat. Obwohl in Deutschland immer mehr Elektroautos produziert werden, scheinen viele potenzielle Käufer die Bundestagswahlen abzuwarten, in der Hoffnung, von einer möglichen neuen staatlichen Förderung für E-Autos zu profitieren.

Im Januar 2025 waren von insgesamt 207.640 neu zugelassenen Pkw 34.498 Einheiten vollelektrisch, was einem Marktanteil von 16,6 Prozent entspricht. Der Volkswagen ID.7 verzeichnete die meisten Zulassungen (3.140). Übrigens zum ersten Mal überhaupt. Auf den weiteren Plätzen folgten der Skoda Enyaq (3.056), die sich nur äußerlich voneinander unterscheidenden Volkswagen ID.4 / ID.5 (2.678), der Kompaktwagen ID.3 (2.014) und der fast baugleiche Cupra Born (1.893).

Was ist mit Tesla passiert?

Für Tesla lief der Start ins Jahr 2025 alles andere als gut. Das Tesla Model Y, jenes E-Auto, das in Deutschland im Jahr 2024 noch am beliebtesten war, schaffte es nicht einmal auf 1.000 Neuzulassungen. Und auch das Tesla Model 3 spielt für Autokäufer derzeit kaum eine Rolle. Das KBA registrierte im Januar nur 272 Neuzulassungen für dieses Pkw-Modell. Dabei war es über viele Monate in Deutschland das mit Abstand am häufigsten zugelassene Elektroauto. Ist aber schon ein wenig her. Letztmals war das im Dezember 2022 der Fall.

Der Marktführer im E-Auto-Segment war zum Jahresbeginn VW. Fast jede vierte Neuzulassung entfiel auf ein Auto des Automobilkonzerns aus Wolfsburg (23,9 Prozent). Mit großem Abstand folgen Skoda (9,7 Prozent), BMW (8,1 Prozent), Seat/Cupra (7,9 Prozent) und Mercedes-Benz (6,4 Prozent).

Plug-in-Hybride sind weniger gefragt

Schwächer nachgefragt als E-Autos sind weiterhin Plug-in-Hybride (PHEV). Das KBA weist für diese Pkw-Gattung im Januar lediglich 17.712 Neuzulassungen aus. Am stärksten nachgefragtes Modell mit klassischem Verbrennungsmotor und ergänzender Batterie für rein elektrisches Fahren war der Volvo XC60 mit 1.482 Neuzulassungen. Auf den weiteren Plätzen rangieren die E-Klasse von Mercedes-Benz (1.131) und der VW Tiguan (957).