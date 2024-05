Bereits Morgens den Fahrtwind im Gesicht zu spüren, um wach in den Tag zu starten, ist für viele Menschen bereits fester Bestandteil des morgendlichen Rituals. Seid Ihr jedoch, wie ich, keine Fans der klassischen Drahtesel, dürften E-Bikes (zur Kaufberatung) sich perfekt für Euch eignen. Bei Aldi bekommt Ihr das Fischer Terra 2.1 jetzt zum Vorzugspreis von gerade einmal 777 Euro und somit 52 Prozent günstiger, als die unverbindliche Preisempfehlung vorgibt.

Fischer E-Bike Terra 2.1

Das Fischer Terra 2.1 als Einsteiger-E-Bike

Beim Terra 2.1 hat Fischer recht günstige Komponenten verbaut. So findet sich etwa eine Microshift 1 x 8-Gang-Kettenschaltung oder ein Li-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 422 Wh. Allerdings bringt Euch das Rad bei voller Ladung bis zu 120 km weit. Beim Motor setzt der Hersteller zudem auf einen BAFANG Silent Drive Heckmotor mit einer Leistung von 250 W.

Für die nötige Sicherheit sorgen hydraulische Scheibenbremsen und LED-Beleuchtung an der Front- und Rückseite. Der Rahmen misst 48 cm und die Reifen 27,5 Zoll. Außerdem bringt das Fischer Terra 2.1 ein Gewicht von 26 kg auf die Waage und hält bis zu 135 kg aus. Für Erfahrene E-Biker oder anspruchsvolle Mountainbiker dürfte das Elektrorad also etwas zu wenig sein. Für den Stadtverkehr oder kleinere Radtouren hingegen eignet sich das Fahrrad durchaus.

Lohnt sich das Aldi-Angebot zum E-Bike von Fischer?

Ihr zahlt bei Aldi während des Spring Sales nur 777 Euro für das Fischer Terra 2.1. Hier kommen allerdings noch Versandkosten durch den Spediteur obendrauf, wodurch Ihr auf einen Endpreis von 822,90 Euro kommt. Das nächstbeste Angebot im Netz liegt hier allerdings bereits bei 1.016,95 Euro, wodurch Ihr bei Aldi gerade ordentlich Geld einspart.

Der bisherige Bestpreis lag ebenfalls bei 777 Euro und wird beim derzeitigen Angebot eingestellt. Günstiger kamt Ihr bisher also nicht an das Fischer-E-Bike. Preislich macht Ihr bei diesem Modell also gerade nichts falsch. Allerdings solltet Ihr hier kein Premium-Rad erwarten. Es handelt sich eher um ein Einsteiger-Modell, dass sich für den täglichen Gebrauch eignet, für E-Bike-Enthusiasten allerdings zu wenig bietet. Beachtet allerdings, dass dieser Deal nur bis zum 26. Mai gilt oder bis alle E-Bikes vergriffen sind. Schnell sein lohnt sich also.

Was haltet Ihr von dem Deal? Sind Euch 777 Euro für ein Einsteiger-E-Bike zu teuer? Findet Ihr den Preis gerechtfertigt? Lasst es uns wissen!