Zum Start der Intersolar-Messe in München lässt EcoFlow die Bombe platzen und verkündet die Zusammenarbeit mit Tibber, dem Anbieter dynamischer Stromtarife. Obendrein stellt EcoFlow mit dem PowerOcean Plus ein neues Mitglied seines Hausenergie-Ökosystems vor. In diesem Beitrag fassen wir alle Neuigkeiten zusammen und erklären, wie Nutzer:innen von der neuen Partnerschaft profitieren.

EcoFlow und Tibber arbeiten zusammen: Großer Schritt zur Energieunabhängigkeit

Schon mal was von Tibber gehört? Hierbei handelt es sich um ein skandinavisches Start-Up, das dynamische Stromtarife anbietet. Mit anderen Worten: Ihr zahlt das, was der Strom tatsächlich an der europäischen Strombörse kostet, zuzüglich der gängigen Steuern und Abgaben. Das Unternehmen verdient sein Geld damit, dass für alle Kund:innen eine Grundgebühr von 4,49 Euro monatlich erhoben wird.

Genau hier kommt die Partnerschaft mit EcoFlow ins Spiel. In Verbindung mit dem Hausenergie-Ökosystem stehen Nutzer:innen schier unendliche Möglichkeiten zur Verfügung, wenn es um die Unabhängigkeit von Energie geht. Besitzt Ihr ein EcoFlow-PowerOcean-Modell, könnt Ihr künftig in Kombination mit den dynamischen Stromtarifen von Tibber von schwankenden Strompreisen profitieren. Das klappt über die EcoFlow-App.

Hier seht Ihr den Verlauf des Strompreises. Teilweise bricht der Strompreis richtig ein. / © Tibber

Auf Basis der Energiekosten könnt Ihr Euren Energiebedarf optimieren. So haben Nutzer:innen die Möglichkeit, dank der “Live-Strompreise” den richtigen Zeitpunkt zu finden, um den Speicher oder das E-Auto zu laden. Noch dazu bietet die App die Funktion "Tarifvorhersage", bei der Euch, wie der Name schon sagt, der optimale Moment für den Strombezug prognostiziert wird. Ryan Xing, CEO Europa bei EcoFlow, äußert sich wie folgt:

Die Zusammenarbeit von EcoFlow und Tibber ist ein wegweisender Meilenstein im Bereich des smarten Energiemanagements für Privathaushalte. Diese Partnerschaft vereint die hochmoderne Batterientechnologie von EcoFlow mit den dynamischen Energietarifen und den Energiemanagement-Funktionen von Tibber zu einer revolutionären Lösung, die es den Nutzern ermöglicht, ihren Energieverbrauch mit beispielloser Präzision und Einfachheit zu optimieren.

PowerOcean Plus: EcoFlows Angebot für effiziente Energienutzung

DIe Partnerschaft mit Tibber ist nicht die einzige brandheiße News von EcoFlow. PowerOcean Plus wurde auf der Intersolar in München vorgestellt und erweitert das Hausenergie-Ökosystem des chinesischen Herstellers. Dabei handelt es sich um einen stationären Speicher für den Haushalt.

Hier seht Ihr oben in der Mitte den PowerOcean Plus. Darunter stehen die Batterie-Packs./ © EcoFlow

Mit dem PowerOcean Plus bietet EcoFlow ein System, das sich auch an komplexe Dachkonfigurationen anpasst. Dabei liefert das System eine AC-Leistung von 29,9 kW und gibt Nutzer:innen die Flexibilität, den Haushalt gleichzeitig mit Energie zu versorgen. PowerOcean Plus nimmt vier Strings auf und bietet eine maximale PV-Leistung von 40 kW. Praktisch ist dabei, dass der integrierte Wechselrichter bereits über einen Meter verfügt.

Sicherheit hat für EcoFlow allerhöchste Priorität: Jedes Batterie-Pack hat ein Brandschutzmodul, ein IP65-zertifiziertes Aluminiumgehäuse und ein Batteriemanagementsystem (BMS). Außerdem gibt EcoFlow 15 Jahre Garantie auf die PowerOcean-LFP-Batterien.

Was denkt Ihr über die Partnerschaft? Habt Ihr bereits einen dynamischen Stromtarif? Wenn nicht, warum nicht? Teilt es uns in den Kommentaren mit. Schaut ansonsten gerne in unsere Themenwelt Energie für weitere spannende Themen.