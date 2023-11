Ein Jahr gratis Solarstrom: So funktioniert der Anbieter Sunvigo

Spielt Ihr schon länger mit dem Gedanken, Euch durch Solarenergie selbst zu versorgen, allerdings möchtet Ihr keine Solaranlage kaufen? Dann ist Sunvigo der richtige Anbieter für Euch. Dieser verfolgt nämlich ein neueres Konzept, in dem Ihr eine PV-Anlage weder mieten noch kaufen müsst, um Solarstrom zu beziehen. Zusätzlich erhaltet Ihr diesen im ersten Jahr sogar komplett kostenlos. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie das funktionieren kann.

Eine komplette Solaranlage ist in der Regel eine sehr kostspielige Angelegenheit. Neben den eigentlichen Anschaffungskosten für die Technologie, müsst Ihr noch die Installation, die Inbetriebnahme und die regelmäßige Wartung beachten. Bei Sunvigo ist das allerdings etwas anders, denn hier bekommt Ihr eine Solaranlage vom Anbieter gestellt, ohne Euch an den genannten Kosten beteiligen zu müssen.

Affiliate Angebot Sunvigo Nutzt eine Solaranlage einfach nur, statt sie zu mieten oder direkt zu kaufen!

Allerdings gibt es das Ganze natürlich nicht komplett umsonst. Denn Ihr schließt hier einen Vertrag mit dem Anbieter, bei dem Ihr die Auswahl aus drei verschiedenen Tarifen habt. Hier gilt, dass Ihr, je nach Anlagengröße, mindestens 49 Euro monatlich zahlt, sowie einen Arbeitspreis von 16 Ct/kWh. Produziert Ihr mehr, als ihr nutzt, könnt Ihr den Strom in das Netz einspeisen und bekommt dafür eine 20 Prozent höhere Vergütung.

Sunvigo – So funktioniert der Anbieter

Ihr schließt bei Sunvigo einen Vertrag, bei dem die Kosten nicht unnötig in die Höhe schnellen. Allerdings solltet Ihr beachten, dass Ihr hier keine Solaranlage geschenkt bekommt. Denn Ihr bindet Euch für mindestens 20 Jahre an den Anbieter. In dieser Zeit verspricht Sunvigo, dass der Arbeitspreis bei konstanten 16 Ct/kWh bleibt und Ihr die Solaranlage anschließend übernehmen könnt. Es handelt sich hierbei also um einen Mietkauf, mit dem Ihr an der Energiewende teilnehmt.

Affiliate Angebot Sunvigo-Black-Week-Deal Ein Jahr kostenlosen Solarstrom von Sunvigo beziehen

Eine pauschale Rechnung ist hier allerdings nicht möglich. Denn Ihr müsst verschiedene Angaben an Sunvigo schicken, damit Ihr ein individuelles Angebot erhaltet. Anschließend habt Ihr die Wahl aus einer der drei Tarif-Optionen, die Euch unterschiedlich viel Kosten und bieten. Ganz grundsätzlich sollten Interessierte bei Sunvigo einfach mal ein solches unverbindliches Angebot anfragen. Anschließend ist es wichtig, die Kosten über die gesamte Betriebsdauer auszurechnen und hier am besten den Stromverbrauch von den Kosten der Anlage zu isolieren.

Typischerweise liegen die Preise von Mietkauf-PV-Anlagen, wie bei Sunvigo, über die gesamte Laufzeit gerechnet über den Anschaffungskosten von gekauften PV-Anlagen. Allerdings muss die Investition hier eben nicht auf einen Schlag getätigt werden, und die aktuellen Kreditkosten für den Kauf einer PV-Anlage sind auch nicht zu vernachlässigen, wenn nicht gerade eine fünfstellige Summe auf dem Konto herumliegt.

Ein Jahr kostenloser Solarstrom für Neukunden

Der Solar-Anbieter möchte den Vertragsabschluss noch etwas versüßen und hat gerade eine wirklich spannende Neukunden-Aktion auf Lager. Denn Ihr bezieht den Solarstrom für 12 Monate kostenfrei. Dafür müsst Ihr beim Solarcheck nur den Code "FörderungSolar" angeben und schon gibt es den Rabatt.

Beachtet allerdings, dass dies nur gilt, wenn Ihr nicht mehr als 4.000 kWh verbraucht. Habt Ihr also Interesse an einer PV-Anlage für 0 Euro Anschaffungskosten*, ist das Angebot wirklich spannend.

Was haltet Ihr vom Mietkauf einer PV-Anlage? Ist das ein interessantes Modell für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!