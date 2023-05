Eureka AK10 im Test: günstiger Akku-Staubsauger mit Dyson-Qualität

Eureka bietet mit dem AK10 einen gut ausgestatteten Staubsauger an, der in puncto Saugkraft, Akkulaufzeit und Filterung mit dem Dyson V10 mithalten kann, und damit eine preiswerte Alternative ist, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. NextPit hat den flexiblen Handstaubsauger für Euch getestet und verrät, wo Ihr mit Abstrichen rechnen müsst.

Der Eureka AK10 überzeugt mit einem tollen Komfort, gepaart mit einer soliden Saugleistung – besonders auf glatten Oberflächen. Für unterschiedliche Böden oder Verschmutzungsarten lässt sich die Leistung bequem am Sauger in drei Stufen anpassen.

Der Staubsauger lässt sich schnell und unkompliziert zusammensetzen und macht einen hochwertigen Eindruck. Vom grundsätzlichen Aufbau und vom Design her erinnert der Handstaubsauger an die Modelle von Dyson – der Eureka AK10 kommt insbesondere dem Dyson V10 erschreckend nahe. Sogar der Einrastmechanismus für die unterschiedlichen Module ist nahezu identisch. Das ist aber nicht unbedingt schlecht.

Wenn Ihr den Karton öffnet, findet Ihr ein buntes Meer an Einzelteilen vor. Neben dem Handgerät und dem Akku umfasst der Lieferumfang diverse Aufsätze wie eine elektrische Bodenbürste, eine Fugendüse, eine Reinigungsbürste und eine elektrische Mini-Bürste. Wer es besonders ästhetisch haben möchte, kann den AK10 mithilfe der Wandhalterung an der Wand platzieren.

Bedienung und Leistung

Der Eureka AK10 überzeugt mit einem angenehmen Komfort und einer guten Saugleistung. Die Reinigungsmodi lassen sich einfach steuern. Praktisch ist auch das in verschiedenen Saug-Aufsätzen verbaute LED-Licht, das beim Erkennen von Schmutz hilft.

Gefällt mir:

Läuft auf glatten Oberflächen sehr flüssig

Reinigungsmodi per Knopfdruck steuerbar

LED-Scheinwerfer sind echt praktisch

Gefällt mir nicht:

Stockender Lauf auf Teppichen

Die Bedienung des AK10 ist sehr simpel. Ihr startet den AK10 per Knopfdruck und reguliert die Saugkraft per Umschalter. Die LED-Anzeige zeigt Euch die aktuelle Saugleistung mittels ausgefüllter Punkte und den Akkustand in Form einer Leiste an. Eine prozentuale Angabe des Akkustandes gibt es nur, während Ihr den Akku aufladet. Der Ladevorgang geht einigermaßen schnell: In unserem Test war die Batterie nach exakt zwei Stunden vollgeladen.

Den Eureka AK10 ladet Ihr entweder per Kabel oder in der mitgelieferten Wandhalterung. / © NextPit

Und beim Saugen? Nun, zunächst müsst Ihr wissen, dass Ihr beim AK10 zwischen drei Reinigungseinstellungen wählen könnt. Konkret habt Ihr die Wahl zwischen Öko-, Standard- und Boost-Modus. Im Test konnten wir die NextPit-Redaktion im Boost-Modus gerade einmal zehn Minuten lang saugen. Das klingt im ersten Moment nach einem grauenvollen Wert, ist aber für batteriebetriebene Staubsauger nichts Ungewöhnliches. Zum Vergleich: Im Standard-Modus lief der Sauger 26 Minuten – im Öko-Modus konnten wir uns sogar ganze 48 Minuten der Staubbekämpfung widmen.

Wie schlägt sich der Sauger in Sachen Reinigungsleistung? Im Test haben wir abgewogene Mengen verschiedener Schmutzarten auf dem Boden verteilt und haben diese dreimal im Boost-Modus "überfahren". Im Anschluss haben wir jeweils den Staubbehälter gewogen und mit dessen Leergewicht verglichen. Daraus ergibt sich dann die Reinigungsleistung.

Der Eureka AK10 sieht schick aus und liegt dank seines geringen Gewichts gut in der Hand. / © NextPit

Auf glatten Oberflächen fühlt sich das Saugen bequem und geschmeidig an. Beim Saugvorgang zieht Euch der kabellose Akkusauger förmlich nach vorn, ähnlich wie ein enthusiastischer Hund beim Gassigehen. Auch wenn Ihr den Sauger nach links oder rechts manövriert, werdet Ihr erstaunt sein, wie beweglich der AK10 ist. Die Saugleistung ist ebenfalls überzeugend. Im Test nimmt der AK10 ganze 98 % unseres verteilten Sandes und 99 % der verstreuten Haferflocken von glatten Oberflächen auf.

Auf Teppichen sieht das Ganze etwas anders aus. Einerseits "zieht" uns der AK10 nicht nach vorn wie auf glatten Oberflächen. Zum anderen geht dem AK10 ordentlich Beweglichkeit abhanden. Hierbei fühlt sich der Saugvorgang etwas stockend an. Bei der Saugleistung gibt es auch Abstriche, denn hier frisst der Staubsauger nur 90 % unseres verstreuten Sandes und 92 % der verteilten Haferflocken.

Die Scheinwerfer im Eureka AK10 sind wirklich praktisch, wenn Ihr dunkle Ecken saugt. / © NextPit

Besonders gut gefallen uns die LED-Scheinwerfer. Diese helfen Euch, Staub und Schmutz besser zu erkennen – speziell, wenn Ihr den AK10 unter Eurer Couch entlangführt. Auch wenn Ihr Haustiere zu Hause habt und die Haare im Stand nicht so gut erkennt, stellt das LED-Licht eine große Hilfe dar.