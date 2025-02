14 Monate ist es her, dass das Ende der E3 offiziell verkündet wurde. Die unbefristete Absage der Electronic Entertainment Expo, auch bekannt als E3, markiert das Ende einer Ära. Das einst größte Gaming-Event des Jahres war bis zum Jahr 2021 zu einer unrentablen Geldgrube geworden, die die Organisatoren Millionen von Dollar gekostet hat. Überraschenderweise haben dieselben Organisatoren nun ein brandneues Spiele-Event angekündigt, das im April 2026 zum ersten Mal stattfinden soll.

Interaktive Innovationskonferenz (iicon)

Diese neue Spieleveranstaltung heißt Interactive Innovation Conference (iicon) und verspricht, nicht die gleichen Fehler wie die E3 zu machen. Die Veranstaltung wird von der Entertainment Software Association (ESA) organisiert, die zuvor für die inzwischen eingestellte Messe verantwortlich war. Obwohl sich beide Veranstaltungen um das Thema Gaming drehen, gibt es einige wichtige Unterschiede. Der größte ist der völlige Ausschluss der Verbraucher von der iicon.

Das mag zwar einige Spielefans schockieren, ist aber in der Welt der Branchenkonferenzen nichts Neues. Bis 2017 war sogar die E3 ein reines Branchenevent und schloss Verbraucher/innen aus. Wer an der iicon im Jahr 2026 teilnehmen möchte, muss auf eine Einladung hoffen, denn die Konferenz ist nur für geladene Gäste. Es scheint, als ob die Organisatoren hoffen, dass eine Rückkehr zu dem, was die E3 zu dem Erfolg machte, der sie einst war, der beste Weg ist.

Ein Event für Visionäre, Führungspersönlichkeiten und Innovatoren

Auf der offiziellen Website positioniert sich die iicon ganz klar als zukunftsorientierte Veranstaltung, die von neuen Ideen lebt. Da es sich um eine Konferenz nur für geladene Gäste handelt, spielt auch das Networking eine große Rolle im Marketing der iicon. Stanley Pierre Louis, der CEO der ESA, erklärt: "Mit der iicon schaffen wir einen Raum für Visionäre aus verschiedenen Branchen, in dem sie zusammenkommen, sich vernetzen und neue Ideen für die interaktive Unterhaltung entwickeln können.

Ob die Spieler/innen direkt von iicon profitieren, muss sich erst noch zeigen. Was die E3 für die Verbraucher relevant machte, waren die vielen kultigen Spieleankündigungen. Dieser Aspekt wurde jedoch in den letzten Jahren bereits durch andere Veranstaltungen ersetzt. Ein Beispiel für eine solche Veranstaltung ist das Summer Game Fest, das maßgeblich zum Niedergang der E3 beigetragen hat. Es ist daher unwahrscheinlich, dass Spieleankündigungen Teil der neuen Veranstaltung sein werden.

Bis jetzt wurden bereits einige Keynote-Präsentatoren bestätigt. Dazu gehören Amazon Games, Disney, Electronic Arts, Epic Games, Microsoft, Nintendo of America, Sony Interactive Entertainment, Square Enix, Take-Two Interactive, Ubisoft und Warner Bros. Games.

iicon Übersicht:

Termine: 27. bis 30. April 2026

Ort: Fontainebleau Resort, Las Vegas, NV

Freut Ihr Euch auf dieses neue Gaming-Event? Glaubt Ihr, dass sie ein wichtiger Bestandteil der Spieleindustrie werden wird, so wie es die E3 einst war? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!