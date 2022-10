Fiido X im Test: Neuauflage endlich ohne Qualitätsmängel?

Design & Verarbeitung: Gut durchdacht!

Das Fiido X ist ein E-Faltrad und lässt sich an zwei Stellen zusammenfalten. Damit schrumpft es auf kompakte 79,4 x 35,0 x 80,3 Zentimeter zusammen und lässt sich gerade noch als Handgepäck in der Bahn mitnehmen. Das Gesamtgewicht beträgt knapp 20 Kilogramm.

Optisch macht das Fiido X richtig was her, findet Ihr nicht auch? / © NextPit

Gefällt:

Stylisches Design

Intuitiver Klappmechanismus samt Magnet-Verschluss

Eingebautes Akkuschloss

Gefällt nicht:

Zu schwer, um transportabel zu sein

Startmechanismus zu kompliziert

Keine Federung

Kein Kettenschutz

Das Design des Fiido X lässt sich ohne großen Widerstand als "auffällig" bezeichnen. Hersteller Fiido führt als Slogan für sein E-Bike den Leitsatz "Find Your X Factor" an und platziert dabei ein durchaus mutiges Faltrad. Die simplen Linien mit eingebauten Vorder- und Rücklichtern und einer dicken Sattelstütze, in welcher der Akku eingebaut ist, gefallen mir persönlich sehr gut. Neben der einzigen Farbe, einem blassen Blau, hätte ich mir eine schwarze Farbvariante gewünscht.

Wollt Ihr das Fiido X zusammenklappen, müsst Ihr zuerst den Lenker über eine Sperre herunterfalten und das E-Bike anschließend in der Mitte durchknicken. Praktischerweise verbaut Fiido einen Magneten an beiden Reifen, wodurch das zusammengefaltete Fahrrad zusammenhält. Hier stellt sich Fiido deutlich cleverer an als der Hersteller des Ado A20 XE (zum Test), das beim Tragen gerne einmal aufklappt.

Beim "Unboxing" kommt zuerst die Sattelstange zum Vorschein. © Fiido Gleich darunter gibt's direkt das Fiido X. © Fiido Das Fiido X ist ab Werk schon fast zusammengeklappt. © Fiido Die Schutzbleche sind das komplizierteste, das Ihr am Fiido X anbringen müsst. © Fiido Die Pedale könnt Ihr einfach einschrauben. © Fiido Das Ladegerät ist im Lieferumfang enthalten. © Fiido Fürs Anschrauben liegt das passende Werkzeug im Karton. © Fiido ... das Anbringen der Schutzbleche ist wirklich fummelig. © Fiido ... eventuell ist es einfacher, die Schutzbleche ohne Räder anzubringen! © Fiido Nach knapp 30 Minuten ist der Aufbau fertig! © Fiido

Leider ist das Fiido X aber ähnlich schwer wie die Konkurrenz aus China. Mit einem Gesamtgewicht von 20 Kilogramm ist es für die meisten Menschen ziemlich mühsam, das Fahrrad beispielsweise eine Treppe hochzuhieven. Das solltet Ihr im Hinterkopf behalten, wenn Ihr eine Tendenz zum Zug-Verpassen oder spät-losfahren habt. Da der Akku fest in der Akkustange verbaut ist, könnt Ihr das Gewicht auch nicht aufteilen, wie es beispielsweise Brompton beim Brompton Electric ermöglicht. Hier könnt Ihr die Batterie abnehmen und als Tasche über die Schulter hängen.

Um die Akkustange doch einmal zu entnehmen, müsst Ihr einen recht komplexen Entsperrprozess anstoßen. Zuallererst schaltet Ihr das E-Bike über den Schalter unter dem Sattel an. Dann gebt Ihr den Entsperrcode ein und wartet auf ein leises Klicken. Anschließend könnt Ihr den Haltebügel der Sattelstange lösen und den Stromspeicher herausziehen.

Beim Anschalten steigt die Komplexität des Fiido X ungefähr auf die des Hellraiser-Puzzles an. Ihr schaltet das E-Bike unter dem Sattel an. Dann gebt Ihr den Entsperrcode so lange ein, bis drei Töne erklingen – meist beim zweiten Mal – und zu guter Letzt haltet Ihr die untere Taste des Bordcomputers drei Sekunden lang gedrückt. All das funktioniert aber nur, wenn Ihr die Klemme des Sattels so weit heruntergedrückt habt, dass die dortigen Kontakte ineinandergreifen. Der komplizierte Entsperr-Prozess soll laut Herstellerangaben effektiv vor dem Diebstahl der Batterie schützen. Hierfür konfiguriert Ihr direkt beim Start am besten einen individuellen Entsperr-Code über das Eingabefeld über dem Hinterrad.

Die Vorder- und Rücklichter des Fiido X sind fest installiert. / © NextPit

Bedeutet im Umkehrschluss: Wollt Ihr während der Fahrt den Sattel verstellen, müsst Ihr das E-Bike zwangsweise ausschalten. Nachjustieren auf dem Arbeitsweg ist entsprechend nervig. Ebenfalls nervig im Vergleich zu anderen E-Bikes: Es gibt keine Federung und keinen Kettenschutz über dem Tretlager. Eure Hose solltet Ihr beim Fahren somit lieber hochkrempeln – beim Transport ist die Verschmutzungsgefahr ebenfalls groß.

Hinweis: Rückruf der ersten Version des Fiido X

Der Marktstart des Fiido X wurde nach einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne von massiven Qualitätsproblemen heimgesucht. So brach das E-Bike bei mehreren Nutzer:innen in der Mitte durch. Da das bei voller Fahrt nicht gerade sicher ist, musste Fiido das E-Bike zurückrufen. Bei der getesteten zweiten Version des Fiido X will der Hersteller die Probleme beseitigt haben.

Bei der Verarbeitungsqualität, vor allem am damals kritischen Rahmengelenk, gab es während unseres Testberichts nichts zu bemängeln.