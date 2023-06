Fritz!Box 6850 5G günstig wie nie zuvor und weitere AVM-Deals

Bei Amazon gibt es derzeit einige AVM-Produkte im Angebot. Zu den stark reduzierten Geräten gehören unter anderem der Fritz!Repeater 3000 AX und mehrere WLAN-Router der Reihe Fritz!Box inkl. Modems für Kabel, Glasfaser und DSL, aber auch Mobilfunk von UMTS über LTE bis zu 5G. Die Fritz!Box 6850 5G wird aktuell sogar so günstig angeboten wie nie zuvor - auf dieses Modell gehen wir daher im Folgenden genauer ein.

Die einzige Fritz!Box mit 5G-Modem

Die Fritz!Box 6850 5G ist der einzige WLAN-Router von AVM, dessen Modem nicht nur für UMTS und LTE, sondern auch für 5G geeignet ist. Für diesen Zweck verfügt das Gerät über einen Mini-SIM-Schacht. Die maximale Datenrate liegt bei 1.300 MBit/s im Downstream und 600 Mbit/s im Upstream. Via 4G sind immerhin noch 1.000 MBit/s beim Herunterladen und bis zu 211 MBit/s bei Uploads möglich. Neben zwei internen Antennen lassen sich für einen noch besseren Empfang (z. B. in Randgebieten) zwei externe Antennen via SMA-Buchse hinzufügen.

An den Router können zahlreiche Geräte mit und ohne Kabel angeschlossen werden: Unterstützt werden WLAN AC mit 866 MBit/s und via WLAN N 400 MBit/s. Die Nutzung von 2,4 und 5 GHz ist gleichzeitig möglich. Der WLAN-Router stellt allerdings neben 4× Gigabit-LAN auch 1× USB 3.0 zur Verfügung, worüber etwa ein Drucker oder eine externe Festplatte angeschlossen werden können, die dann für alle Geräte im Heimnetz zu erreichen sind. Für Telefone steht eine klassische analoge Buchse zur Verfügung, natürlich wird aber auch DECT für bis zu sechs Schnurlostelefone unterstützt. Bei Amazon erhaltet ihr die Fritz!Box 6850 5G aktuell bereits für 429,99 Euro*. Günstiger wurde der WLAN-Router noch nie angeboten!

Noch mehr Angebote: Fritz!Box und Fritz!Repeater reduziert

Darüber hinaus nehmen an der aktuellen Rabattaktion aber auch noch weitere AVM-Produkte wie z. B. der Fritz!Repeater 3000 AX oder die Fritz!Box 6890 teil, welche sowohl DSL als auch LTE unterstützt. Schaut bei Interesse am besten einfach mal auf die Übersichtsseite mit allen aktuellen AVM-Angeboten*.