Frühlingsabenteuer bei Anker: Zahlreiche Produkte stark reduziert!

Auch wenn der April naht und infolgedessen das Wetter wieder spannend wird, zeigt sich immer mehr, dass der Frühling einkehrt. Endlich ist es wieder Zeit, sich im Freien zu vergnügen und die Parks und Promenaden unsicher zu machen. Passend dazu senkt Anker nun den Preis für eine Vielzahl an Produkten. Welche Deals sich hier lohnen und wie Ihr wirklich sparen könnt, erfahrt Ihr in unserem Deal-Check.

Anker bietet Euch noch für kurze Zeit einige spannende Deals an. Dabei hat der Anbieter eine Vielzahl an verschiedenen Energielösungen stark im Preis reduziert und bietet zeitgleich eine ganz besondere Rabattaktion auf der eigenen Website an. Was es damit genau auf sich hat, erfahrt Ihr etwas später im Artikel.

Affiliate Angebot Anker Frühlingsabenteuer Zahlreiche Powerstations sind deutlich im Preis reduziert und der Hersteller hat eine ganz besondere Aktion für Euch auf Lager!

Die Deals findet Ihr dabei nicht nur auf der offiziellen Website von Anker, sondern auch bei Amazon (zur Übersicht)*. So könnt Ihr Euch unter anderem das Anker Powerhouse 757 derzeit zum Bestpreis sichern und habt zudem die Möglichkeit verschiedene SOLIX-Balkonkraftwerke reduziert zu erhalten.

Die besten Angebote aus dem Anker-Store

Im Anker-Shop könnt Ihr gerade ordentlich sparen. Wir haben uns fünf Angebote herausgesucht, die wir besonders interessant fanden, allerdings findet Ihr auf der Aktionsseite von Anker* noch deutlich mehr Deals, die sich lohnen. Bei unserer Suche nach den besten Angeboten ergaben sich bei (fast) allen Angeboten aktuelle Tiefstpreise, die vor allem durch den Einsatz von Gutscheinen und dem "Spin-To-Win" noch einmal deutlich reduzieren lassen.

Anker Powerhouse 757

Den Anfang in unserer Liste macht das Anker Powerhouse 757. Mit einer Kapazität von bis zu 1.229 Wattstunden fasst der Akku der Powerstation genug, um entspannt durch den Tag zu kommen. Innerhalb von einer Stunde lässt sich der Generator dann wieder mit dem im Lieferumfang enthaltenen Ladekabel auf bis zu 80 Prozent aufladen und sie verfügt zudem über 2 AC-Anschlüsse, 4 USB-A-Anschlüsse, 2 USB-C-Anschlüsse und eine Autosteckdose.

Affiliate Angebot Anker Powerhouse 757 Bis zu 1.229 Wattstunden | 5 Jahre Herstellergarantie | 10 Jahre Lebensdauer

Das Anker Powerhouse 757 verfügt über bis zu 1.229 Wattstunden Kapazität. / © NextPit

Anker Powerhouse 535

Das Anker Powerhouse 535 fasst eine Kapazität von bis zu 512 Watt und kann somit problemlos einen Mini-Kühlschrank oder eine Heizung mit dem nötigen Strom versorgen. Ihr könnt den Generator bis zu 80 Prozent mit dem beigefügten USB-C-Kabel und dem passenden Adapter innerhalb von weniger als 2,5 Stunden wieder aufladen. Zusätzlich erhaltet Ihr eine Herstellergarantie über fünf Jahre, sollte doch einmal etwas anfallen.

Affiliate Angebot Anker Powerhouse 535 Bis zu 512 Watt | 5 Jahre Herstellergarantie | Bis zu 10 Jahre Lebensadauer

Anker Powerhouse 767 mit Erweiterungsakku

Ganze 500 Euro könnt Ihr derzeit sparen, wenn Ihr Euch für das Anker Powerhouse 767 mit passendem Erweiterungsakku entscheidet. Hierbei erwartet Euch nicht nur die kraftvollste Powerstation mit einer Leistung von bis zu 2.300 Watt, sondern auch ein zusätzlicher Akku, mit dem Ihr die Akkukapazität von 2.048 Wattstunden auf 4.096 Wattstunden verdoppeln könnt. Auch hier erwartet Euch eine Herstellergarantie von fünf Jahren und viel Zubehör.

Affiliate Angebot Anker Powerhouse 767 Inkl. Erweiterungsakku 760 | Bis zu 2.300 Watt Leistung | 5 Jahre Herstellergarantie

Anker SOLIX RS40P

Auch bei den Balkonkraftwerken gibt es derzeit ordentliche Rabatte. Entscheidet Ihr Euch für das RS40P-Set, erhaltet Ihr zwei Solarpanels mit jeweils 440 Watt Leistung und einer Effizienzwertung von 22,7 Prozent. Dabei handelt es sich um glatte Solarmodule ohne Netzmuster, die bis zu 10 Prozent mehr Strom erzeugen.

Affiliate Angebot Anker SOLIX RS40P Set mit zwei Solarpanels | Einfache Plug & Play Installation | Bis zu 25 Jahre Lebensdauer

Anker SOLIX RS40

Möchtet Ihr lieber auf das klassische Gitternetz-Muster zurückgreifen, hat Anker ebenfalls ein Set im Angebot. Hierbei erhaltet Ihr zwei 415 Watt starke PV-Module. Dabei handelt es sich um PERC-Module mit einer maximalen Effizienzwertung von bis zu 21,3 Prozent. Zusätzlich verspricht der Hersteller eine Leistungsdauer von bis zu 30 Jahren.

Die im günstigeren Paket enthaltenen Solarpanele sehen mit ihrem Silberstreifen-Design nach "klassischen" Photovoltaik-Modulen aus. / © Anker

Affiliate Angebot Anker SOLIX RS40 Set mit zwei Solarpanels | Einfache Plug & Play Installation | Bis zu 30 Jahre Lebensdauer

Mit Gutscheinen und Glücksrad noch einmal mehr sparen

Während der gesamten Frühlingsabenteuer-Aktion könnt ihr auf der Aktionsseite von Anker am Glücksrad drehen. Hierbei warten noch weitere Rabatte auf Euch, die teilweise an bestimmte Produkte gebunden sind. So könnt Ihr Euch beispielsweise bis zu 1.250 Euro Rabatt sichern, der jedoch nur für das Powerhouse 767 gilt. Alle Infos dazu findet Ihr am unteren Ende der Aktionsseite*.

Affiliate Angebot Anker-Gutscheine Spart noch einmal zusätzlich 5 Prozent beim Kauf eines Gutscheins.

Das interessanteste jedoch dürften die Gutscheinkarten sein, die Ihr derzeit erhaltet. Denn Ihr zahlt gerade nur 475 Euro für einen Gutschein im Wert von 500 Euro und 950 Euro für einen 1.000-Euro-Gutschein. Diese lassen sich zudem mit den Coupons kombinieren, die Ihr nutzen müsst, um die Angebotspreise zu erhalten. Dadurch kostet Euch beispielsweise das Anker Powerhouse 757 statt 1.199 Euro nur noch 1.149 Euro. Habt Ihr zudem Glück beim "Spin-To-Win"-Glücksrad könnt Ihr den Preis um weitere 750 Euro reduzieren.

Was haltet Ihr von den Deals? Sind die Angebote interessant für Euch oder habt Ihr andere interessante Anker-Deals gefunden? Dann lasst es uns in den Kommentaren wissen!