Galaxy S21: Samsung kündigt Unpacked-Event offiziell an

Am Donnerstag, den 14. Januar 2021, um 16:00 Uhr deutscher Zeit, ist es so weit: Samsung-Fans dürfen sich auf das Event unter dem Titel „Welcome to the Everyday Epic“ freuen. Die Vorstellung wird wie gewohnt live übertragen. Genaue Angaben zum Inhalt der Präsentation macht das Unternehmen nicht. Neben neuen Smartphones, dem Galaxy S21, S21 Plus und S21 Ultra, erwarten wir auch die Galaxy Buds Pro.

Des Weiteren gab es in der Vergangenheit auch immer wieder Gerüchte dazu, dass die Südkoreaner einen Konkurrenten zu den beliebten Schlüsselfindern von Tile präsentieren könnten. Diese könnten dabei helfen, verlorene Schlüssel, Geldbörsen oder Gepäck wieder zu finden.

Galaxy S21: Teaservideo gibt kleine Hinweise aufs Design

Seit vielen Monaten gibt es bereits Leaks zum Design und den technischen Daten der S21-Reihe. Im Teaservideo, welches Samsung in der Ankündigung zeigte, offenbaren sich die Gemeinsamkeiten mit diesen Gerüchten. Konkret ist das neu designte Kameramodul mit drei Objektiven in den offiziellen Bildern zu erkennen.

Your experiences are about to get even more epic on January 14, 2021.

Watch #SamsungUnpacked live on https://t.co/D6nxws2O4T pic.twitter.com/IVKmxn3Epv — Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 3, 2021

Der offensichtlichste Unterschied zwischen den drei Modellen wird vermutlich wieder einmal die schiere Größe sein. Es wird erwartet, dass die Displays zwischen 6,2 und 6,8 Zoll messen werden.

Eine der größten Neuerung könnte in diesem Jahr das Galaxy S21 Ultra erhalten. Laut den Gerüchten plant das Unternehmen die Unterstützung des S Pen – dem Bedienstift der Note-Serie. Einen Einschub im Gehäuse soll es im S21 Ultra jedoch angeblich nicht geben.

So soll Samsungs Galaxy S21 laut aktuellen Gerüchten aussehen / © LetsGoDigital

Preislich sollen sich die neuen Android-11-Smartphones laut letzten Meldungen zwischen 849 und 1.399 Euro bewegen. Wann genau die Geräte verfügbar sein werden, ist bislang nicht bekannt. Vermutet wird bislang, dass es am 29. Januar so weit sein könnte.

Galaxy Buds Pro: Neue In-Ear-Kopfhörer ohne Kabel

Neben den neuen Smartphones erwarten viele Beobachter auch die Präsentation neuer True-Wireless-Kopfhörer. Die derzeit als Galaxy Buds Pro bekannten In-Ear-Modelle sollen sich am Design der Galaxy Buds+ orientieren.

Viele der Features waren bereits vor einigen Wochen in Samsung eigener App zur Steuerung der Kopfhörer geleakt. Neben 3D-Audio sollen die kleinen Ohrstöpsel beispielsweise über Active Noise Cancelling verfügen.

Die Galaxy Buds Pro orientieren sich angeblich am Design der Galaxy Buds+ / © Evan Blass x Voice

Wie bei der S21-Reihe gibt es auch bei den Kopfhörern bislang nur Gerüchte zur Verfügbarkeit. Möglicherweise muss man sich hier ebenfalls bis Ende Januar gedulden. Die Vorbestellungen der neuen Produkte dürften jedoch bereits kurz nach dem Event am 14. Januar starten.

