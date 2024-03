Galaxy Tab S6 Lite: So teuer wird die Neuauflage des beliebten Tablets

Das ursprüngliche Galaxy Tab S6 Lite war eines der meistverkauften Android-Tablets Samsungs, weshalb es 2022 eine aufgefrischte Version des Tablets gab. Wir erwarten die dritte Generation für 2024 bereits in Kürze. Gestützt wird diese Erwartung durch eine Reihe geleakter Bilder, die ein vertrautes Design, aber auch eine neue Farbgebung zeigen – außerdem sind jetzt auch die Preise durchgesickert.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) Farben und Spezifikationen

Einem aufgetauchten Listing (via 91Mobiles) des Galaxy Tab S6 Lite (2024) zufolge hat das Tablet ein identisches Design wie sein Vorgänger. Es erhält also ebenso große Ränder um das Display und ein Aluminiumgehäuse, das exakt dem des Modells 2022 entspricht. Was sich deutlich unterscheidet, ist die Farbe, die neben Graphit (Schwarz) und Pink angeboten wird: Erstmals gibt es nämlich auch Mintgrün als Farboption.

Samsungs Galaxy Tab S6 Lite wird in einer neuen mintgrünen Farbvariante angeboten. / © 91Mobiles

Die Auflistung bestätigt auch die technischen Daten des Galaxy Tab S6 Lite. Im Inneren wird ein hauseigener Exynos 1280 SoC den Snapdragon 720G ersetzen, der dem Tablet in puncto Prozessorleistung und Effizienz noch mehr Schwung verleihen soll. Der Chip soll mit 4 GB Arbeitsspeicher und 64 oder 128 GB erweiterbarem Speicher kombiniert werden.

Das Samsung Galaxy Tab S6 Lite hat das gleiche Gehäuse wie das ursprüngliche Tab S6 Lite. / © 91Mobiles

Abgesehen von einem neuen Chipsatz verfügt das Galaxy Tab S6 Lite (2024) über den neueren Bluetooth 5.3-Konnektivitätsstandard. Die restlichen technischen Daten des Geräts bleiben unverändert. Im Wesentlichen verfügt es über einen 10,4-Zoll-TFT-LCD-Bildschirm mit einer Auflösung von 1200 x 2000 px und ist mit dem S Pen kompatibel, der dem Gerät beiliegen soll. Die 8-MP-Rückseitenkamera, der 5-MP-Selfie-Snapper und der 7.040-mAh-Akku bleiben ebenfalls erhalten.

Das Galaxy Tab S6 Lite (2024) sollte von Haus aus mit Android 14 und der One UI 6.1 laufen, was ein weiterer Grund ist, warum Fans älterer Android-Tablets ein Upgrade vornehmen sollten. Es ist unklar, ob wir auch von einer erweiterten Unterstützung der Softwarepolitik profitieren werden.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) Preis

Preislich gesehen kostet das Galaxy Tab S6 Lite (2024) 429 Euro für das Wi-Fi-Basismodell, während die LTE-Variante bei 459 Euro beginnt. Wenn ihr den Speicherplatz verdoppeln wollt, kostet das Wi-Fi-Modell 489 Euro. Samsung wird das Gerät zuerst in Indien auf den Markt bringen.

Zu diesem Preis scheint das Galaxy Tab S6 Lite (2024) eine vernünftige Alternative zum kürzlich vorgestellten Galaxy Tab A9 zu sein, was das Design und die Verarbeitungsqualität angeht. Letzteres bietet jedoch ein schnelleres Display und einen günstigeren Preis, zumindest in den USA.

Kann man Euch mit einer Neuauflage des Galaxy Tab S6 Lite noch hinterm Ofen hervorlocken? Erzählt uns, was Ihr von dieser Neuauflage des Klassikers haltet.