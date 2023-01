Perfekt gegen den Winterspeck: Garmin Fenix 7S und Instinct 2 Solar günstig zu haben

Amazon hat jeden Tag verschiedene Angebote der verschiedensten Anbieter für Euch parat und ändert diese in regelmäßigen Abständen. Für kurze Zeit könnt Ihr Euch nun verschiedene Garmin-Produkte sichern, bei denen die Garmin Fenix 7S und die Garmin Instinct 2 Solar reduziert sind. Vor allem Outdoor-Fans, die Wert auf robustes Design und entsprechende Sensortechnik legen, kommen mit den beiden Geräten voll auf Ihre Kosten.

Auch wenn das Angebot auf Amazon auf die Garmin Fenix 7 hinweist, handelt es sich hierbei um die etwas kleinere Variante mit einem 42mm Gehäuse. Bei der Garmin Instinct 2 Solar handelt es sich, wie der Name schon sagt, um eine Version, die Ihr mit Hilfe von Sonnenlicht aufladen könnt und somit keine Angst vor einem zu schwachen Akku haben müsst, wenn Ihr sowieso viel unterwegs seid.

Lohnen sich die beiden Garmin-Smartwatches bei Amazon?

Garmin Fenix 7S

Die Garmin Fenix 7S erschien erst im vergangenen Jahr zusammen mit den anderen Modellen der Fenix-7-Reihe. Vor allem die robuste Verarbeitung und die lange Akkulaufzeit von bis zu 18 Tagen springen hier direkt ins Auge. Das die Smartwatch gerade für Sportler interessant ist, zeigt sich dann bei den Features der Fenix 7S. So nutzt die Uhr ein sehr präzises GPS, vielfältige Tracking-Optionen für Outdoor-Sportler und auch Indoor-Fans kommen dabei nicht zu kurz. In unserem Test zur Garmin Fenix 7 könnt Ihr übrigens noch mehr Infos zur Smartwatch finden.

Wenn Ihr mit der Fenix 7 ein Hanteltraining absolviert, erkennt die Uhr automatisch die Übungen und ermittelt die Belastung der einzelnen Körperbereiche. (Hinweis: Dieses Training wurde mit der fast baugleichen Epix 2 aufgenommen) / © NextPit

Was den Preis angeht, so könnt Ihr die Uhr aktuell für 536,99 Euro kaufen. Das nächstbeste Angebot kostet Euch 549,99 Euro. Günstiger gibt es die Smartwatch also aktuell nicht. In der Regel kostet Euch die Garmin Fenix 7S in der hier angebotenen Variante mit Whitestone-Band rund 560 Euro. Sucht Ihr also eine Highend-Smartwatch, die als perfekter Sport-Begleiter herhält, dann wäre das Angebot definitiv eine Überlegung wert.

Garmin Instinct 2 Solar

Die Garmin Instinct 2 Solar zeichnet sich nicht nur durch die verbauten Solarpanels aus, sondern hat auch technisch einiges auf dem Kasten. So nutzt die Uhr nicht nur ein robustes Gehäuse, sondern dank Gorilla Glass ist auch das Display vor Kratzern und äußeren Einflüssen sicher. Hinzu kommen viele smarte Features, wie etwa der präzise Pulsmesser "Garmin Elevate Gen4" oder die vielseitigen Sport- und Tracking-Modi. Die smarte Uhr (ohne Solarpanels) hat mein Kollege Stefan für Euch in seinem Test zur Garmin Instict 2 gründlich unter die Lupe genommen.

Die Garmin-App bietet unzählige Tracking-Funktionen. / © NextPit

Preislich siedelt sich die Uhr bei 288,99 Euro an. Der nächstbeste Preis liegt hier bei 322,99 Euro. Somit spart Ihr hier bereits 34 Euro. Mit diesem Kostenpunkt macht die Garmin Instinct 2 Solar bereits der Samsung Galaxy Watch 5 ordentlich Konkurrenz und eignet sich aufgrund der Solarpanels vor allem für Outdoor-Sportler besonders gut.

Ihr solltet Euch allerdings beeilen, was die Angebote angeht. Denn das Angebot scheint etwas zu schwanken. Während des Schreibens, hat sich der Preis bei Amazon selbst geändert. Wollt Ihr also die jetzigen Angebote wahrnehmen, solltet Ihr schnell sein. Fest steht nämlich, dass die Uhren deutlich unter der unverbindlichen Preisempfehlung liegen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist die Garmin Fenix 7 oder die Garmin Instinct 2 Solar interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!