Gewinner und Verlierer: Googles Innovation und ... mal wieder Huawei

Die Zeit vergeht wie im Flug, was? Ich erinnere mich noch daran, wie ich meinen ersten Gewinner und Verlierer-Artikel für 2021 geschrieben habe, und es kommt mir vor wie gestern. Vielleicht liegt meine nostalgische Stimmung aber auch daran, dass wir schon wieder ein Hühnchen mit Huawei zu rupfen haben. Aber lest lieber selbst!

Im Gegensatz zur letzten Woche, wo ich ein bisschen suchen musste, um auf einen Gewinner und einen Verlierer zu kommen, war es diesmal einfacher. Unser Gewinner der Woche ist zweifellos Google, das aus dem Nichts eine neue Funktion eingeführt hat, die fast jedes Handy zum Fitness-Tracker machen könnte. Unser Verlierer der Woche ist wieder einmal Huawei, das schlechte Nachrichten über sein US-Embargo erhielt. Außerdem steht das Unternehmen wegen des Umgangs mit den eigenen Mitarbeitern in Europa in der Kritik.

Aber bevor wir uns unseren Gewinnern und Verlierern zuwenden, lasst uns noch einen kurzen Blick auf alle wichtigen Tech-Ereignisse der Woche werfen.

Ich muss zugeben, dass Xiaomi ein starker Anwärter für den Gewinner der Woche war, da das Unternehmen zwei interessante Technologien vorgestellt hat. Das erste nennt sich Mi Air Charge – eine in der Entwicklung befindliche drahtlose Ladetechnologie, die darauf abzielt, Eure Gadgets für immer von Kabeln zu befreien.

Xiaomis Air Charge-Technologie befindet sich noch im Anfangsstadium / © Xiaomi

Die Technologie nutzt mmWave, um Euer Gerät kabellos aufzuladen, ohne dass Ihr eine Dockingstation benötigt. Damit diese Funktion funktioniert, müsst Ihr Euch lediglich in Reichweite der kabellosen Ladestation befinden. Die zweite Vorstellung war ein neues Smartphone-Konzept mit einem Wasserfall-Display. Der einzige Grund, warum wir uns gegen die Vergabe der Trophäe an Xiaomi entschieden haben? Keines dieser Produkte wird in absehbarer Zeit Realität werden.

MediaTek hat diese Woche jedoch Wellen geschlagen, nachdem es sein erstes mmWave-kompatibles Modem – das MediaTek M80 – vorgestellt hat. Das Unternehmen hat sich kontinuierlich an die Fersen von Qualcomm geheftet und wird zunehmend zu einer starken Bedrohung für den amerikanischen Chiphersteller. Das neue Modem des Unternehmens zeichnet sich auch dadurch aus, dass es – auf dem Papier – das schnellste 5G-Modem ist, das bisher für ein SoC entwickelt wurde. Allerdings ist das neue Modem noch nicht auf einem tatsächlichen Mediatek-Chip zu sehen.

Eine weitere interessante Nachricht kam in Form eines neuen Funktionsupdates, das mit Android 12 kommen könnte. In dem Bericht ist die Rede davon, dass Android 12 wahrscheinlich mit umfangreichen Theming-Optionen ausgestattet sein wird.

Das OPPO Find X3 Pro / © Evan Blass

Wir haben auch über OPPOs kommendes Flaggschiff-Smartphone gesprochen - das Find X3 Pro, nachdem geleakte Bilder des Telefons ein sehr interessantes Kamera-Array zeigten. Oh und wenn wir schon von Flaggschiffen sprechen, wie könnten wir vergessen, Huaweis nächste Generation faltbarer Smartphones zu erwähnen, das Mate X2?

Gewinner der Woche: Google für die Entwicklung einer Technologie, die Euer Handy in einen Fitness-Tracker verwandelt

Google hat am Freitag eine Funktion vorgestellt, die auf den hauseigenen Pixel-Smartphones ihr Debüt feiern soll. Die Technologie, die auf Googles leistungsstarker KI basiert, verwandelt Euer vorhandenes Smartphone in eine Art Fitness-Tracker. Die Technologie nutzt die vordere und hintere Kamera und verwendet sie, um Eure Herz- und Atemfrequenz zu tracken.

Google will Ihr Telefon in einen Fitness-Tracker verwandeln/ © Google

Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, dass ein Software-Update wie aus dem Nichts für neue Funktionen sorgt, ohne dass dafür zusätzliche Hardware benötigt wird. Das Feature wird zunächst für Nutzer von Google Pixel-Smartphones ausgerollt, bevor es auf andere Android-Geräte kommt. Wenn Ihr zufällig ein Pixel-Smartphone besitzt, solltet Ihr das im nächsten Monat ausprobieren!

Verlierer der Woche: Huawei, nach einer umfassenden Enthüllung

Huawei ist in unserer Gewinner- und Verlierer-Liste schon seit einer Weile ein und aus gegangen. Während das Unternehmen letzte Woche mit der Übernahme der neuen Biden-Administration etwas zu jubeln hatte, spulen wir eine Woche vor und es scheint, dass das Verbot gegen das Unternehmen für die absehbare Zukunft bestehen bleibt. Dies geht aus einer Erklärung von Gina Raimondo hervor, die sagte, sie kenne "keinen Grund", warum Huawei nicht auf einer Liste mit Handelsbeschränkungen bleiben sollte. Das wäre nicht weiter schlimm, wäre Raimondo nicht Joe Bidens Kandidatin für das Amt der Handelsministerin.

Einem Bericht zufolge gibt es bei Huawei einige Probleme bei der Mitarbeiterführung. / © Tada Images / Shutterstock.com

Aber das war nicht die größte Huawei-bezogene Nachricht der Woche. Denn Netzpolitik veröffentlichte einen umfassenden Bericht über die miserablen Arbeitsbedingungen, unter denen Mitarbeiter Huaweis in Europa offenbar arbeiten müssen. Der Artikel ist sehr lesenswert und enthüllt einiges darüber, wie sich das Unternehmen in das Privatleben seiner Mitarbeiter einmischt und welche Taktiken es anwendet, um Mitarbeitern die (Zitat) "Wolfsmentalität" einzutrichtern. Der Bericht verwendet interne Dokumente und Tonaufnahmen, um seine Argumentation zu untermauern.

Nun, das fasst so ziemlich unsere Gewinner und Verlierer für diese Woche zusammen. Seid Ihr mit unserer Auswahl für diese Woche einverstanden?