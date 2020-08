Gewinner und Verlierer der Woche: Apple macht sich unbeliebt

Die Techwelt dreht wieder auf, und bereitet sich auf zahlreiche Launches im Herbst vor. Die letzten sieben Tage waren hektisch in der Branche, aber nicht alle Teilnehmer gingen als Gewinner aus dem Chaos hervor. Wir haben die Geschehnisse seziert, um Euch in dieser Woche unsere Gewinner und Verlierer der Technosphäre zu präsentieren.

Aus der Entfernung sehen die neuen drahtlosen Kopfhörer identisch zu ihrem Vorgänger aus, aber Sony hat seinen ANC-Flaggschiff-Kopfhörern einige praktische neue Funktionen hinzugefügt, die in einer Vielzahl von Alltagssituationen besser nutzbar sind. Erste Bewertungen deuten darauf hin, dass auch die aktive Geräuschunterdrückung noch besser geworden ist.

Am Donnerstag gab es aufregende Neuigkeiten für Fans von Sonys beliebten Over-Ear-Kopfhörern mit aktiver Geräuschunterdrückung. Zwei Jahre nachdem der WH-1000XM3 auf den Markt kam, hob der japanische Hersteller den Anspruch dem Nachfolger, WH-1000XM4, weiter an.

Die Galaxy Unpacked-Veranstaltung selbst war ziemlich langweilig und weit entfernt von der sehenswerten WWDC-Vorstellung, die wir von Apple gesehen haben. Aber es gab sowohl vor als auch während der Veranstaltung einen echten Rummel um die neuen TWS-Kopfhörer und das faltbare Smartphone, und in diesen beiden Bereichen treibt Samsung mit mehr Ehrgeiz für Innovationen voran als jeder andere Hersteller da draußen.

Einen Gewinner und Verlierer der Woche zu wählen ist nicht immer einfach. Es gab viele Kandidaten in dieser Woche, die leicht die ungewollte Trophäe hätten mit nach Hause nehmen können. Trump jagd nach wie vor die chinesische Social-Media-Anwendung TikTok, und erließ die Exekutivverordnungen, die darauf abzielten, sowohl TikTok als auch WeChat zu verbieten - Chinas Antwort auf WhatsApp. Wir müssen abwarten und sehen, ob Microsoft das beliebte soziale Netzwerk übernehmen wird.

Die WH-1000XM4 sind mit rund 350 Euro sehr teuer, aber sie werden sich in den nächsten zwei bis drei Jahren immer noch gut verkaufen. Dafür, dass sie uns gezeigt haben, wie man ein großartiges Produkt ohne Feuerwerk, Aufregung, haufenweise Leaks und Furore auf den Markt bringt, ist Sony unser Gewinner der Woche.

Verlierer der Woche: Cloud-Spieler auf iOS

Diese Woche brach ein allmächtiger Streit zwischen Microsoft und Apple aus. Das Ergebnis: Spieler auf iOS werden nicht in der Lage sein, die xCloud-Cloud-Gaming-Plattform oder irgendeinen anderen Cloud-Gaming-Service zu nutzen.

Apples umstrittene App Store Richtlinien haben dazu geführt, dass Microsoft seine geplante iOS-Unterstützung für xCloud eingestellt hat. Eine Testphase hatte bereits begonnen, aber die ist nun tot und begraben. Nach der Ankündigung haben die beiden Unternehmen in der Öffentlichkeit mit Schlamm geworfen. Apple hat als erstes gezielt:

Unsere Kunden kommen in den Genuss großartiger Apps und Spiele von Millionen von Entwicklern, und Spieleservices können im App Store gestartet werden, solange sie die gleichen Richtlinien befolgen, die für alle Entwickler gelten, einschließlich der Möglichkeit, Spiele einzeln zur Prüfung einzureichen und in Suchergebnissen zu erscheinen.

Apple spielt also die alte Leier. Unser Produkt – unsere Richtlinien. Was natürlich niemand bestreitet. Die Frage, die Apple aber nie beantwortet – selbst wenn sie vor einem US-Kongress beantwortet werden soll: warum die App-Store-Policy so gestaltet wurde, wie sie gestaltet wurde. Microsoft antwortete:

Apple steht allein als einzige Allzweckplattform, die Verbrauchern Cloud-Spiele und Spielabonnementdienste wie Xbox Game Pass verwehrt. Leider haben wir keinen Weg, um unsere Vision von Cloud-Gaming mit Xbox Game Pass Ultimate über den Apple App Store den Spielern auf iOS zugänglich zu machen.

Und so zurück zur Auszeichnung unseres Verlierers der Woche. Die wahren Verlierer dieser Schlammschlacht sind die iOS-Spieler. Apple hindert seine eigenen Kunden daran, einen Service in Anspruch zu nehmen, weil sie kein ausreichend großes Stück vom Kuchen abbekommen.