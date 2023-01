Vodafone-Kunden aufepasst: Google Pixel 7 im Top-Deal bei Sparhandy sichern!

Auch heute haben wir wieder einen wirklich spannenden Deal in den tiefen des Netzes für Euch gefunden. Denn aktuell könnt Ihr Euch das Google Pixel 7 für 34,99 Euro monatlich sichern und zahlt gerade einmal 4,95 Euro für das Gerät. Als Mobilfunktarif gibt es hier den Vodafone Smart Lite Spezial mit 25 GB Datenvolumen, das Ihr um 10 GB erhöhen könnt, falls Ihr bereits Kunden bei Vodafone seid.

Das Google Pixel 7 nutzt einen 6,3 Zoll großen OLED-Bildschirm mit einer Bildwiederholrate von 90 Hertz. Vor allem im Bereich der Fotografie macht dem Flaggschiff so schnell keiner was vor, denn das duale Kamerasystem umfasst ein 50-MP-Weitwinkel-Hauptobjektiv und ein 12-MP-Ultraweitwinkel-Objektiv und dank der Fotosensoren gelingen Euch grandiose Bilder. Als Prozessor findet sich hier der hauseigene Google Tensor G2 mit einer Speicherkonfiguration von 256 GB internem Speicher und 8GB LPDDR5 RAM. In seinem Test zum Google Pixel 7 zeigt Euch Antoine, was das Smartphone so spannend macht, schaut also unbedingt einmal rein!

Lohnt sich das Pixel-Angebot von Sparhandy?

Neben dem Google-Flaggschiff bekommt Ihr hier noch einen Vodafone-Tarif (zur Übersicht) dazu, bei dem Ihr Euch im 5G-Netz des Anbieters befindet. Mit einer Bandbreite von maximal 500 MBit/s und einem verfügbaren Datenvolumen von 25 GB steht auch Eurem Herr der Ringe Marathon nichts mehr im Weg. Monatlich kostet Euch das Gesamtpaket 34,99 Euro als nicht Vodafone-Kunde und zusätzlich noch eine einmalige Anschlussgebühr von 39,99 Euro sowie einmalig 4,95 für das Smartphone. Warum sich das lohnt, könnt Ihr der nachfolgenden Tabelle entnehmen.

Pixel-7-Übersicht Eigenschaft Vodafone Smart Lite Spezial Vodafone Smart Lite Gigakombi Spezial Datenvolumen 25 GB 35 GB Bandbreite Max. 500 MBit/s Max. 500 MBit/s 5G Ja Ja Mindestlaufzeit 24 Monate 24 Monate Monatliche Kosten 34,99 Euro 29,99 Euro Einmalige Gerätekosten 4,95 Euro 4,95 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro 39,99 Euro Wechselbonus - 100,00 Euro - 100,00 Euro Gesamtkosten 784,70 Euro 664,70 Euro Reguläre Gerätekosten 709,94 Euro 709,94 Euro Effektive monatliche Kosten ~ 3,12 Euro ~ -1,89 Euro Zum Angebot Zum Angebot

Bringt Ihr Eure Rufnummer von Eurem vorherigen Anbieter mit, erhaltet Ihr einen Wechselbonus in Höhe von 100 Euro. Dadurch ergeben sich effektiv 3,12 Euro monatlich für den Vodafone-Tarif. Besonders spannend ist das Angebot allerdings für Vodafone-Kunden. Denn Ihr spart 1,89 Euro effektiv monatlich, im Vergleich zu den aktuellen Bestpreisen im Netz.

Seid Ihr also auf der Suche nach einem guten Angebot für das Google Pixel 7 dann werdet Ihr mit diesem Deal definitiv fündig. Vor allem als Bestandskunden lohnt sich das Angebot sehr. Bringt Ihr allerdings keine Rufnummer von einem anderen Anbieter mit, erhöhen sich die effektiven Kosten natürlich noch einmal deutlich.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Google Pixel 7 interessant für Euch oder ist die Pro-Variante Euer Favorit? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!