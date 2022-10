Google Pixel 7 (Pro): So macht Ihr Selfies trotz Sehbehinderung

Guided Frame ist eine Funktion, die in TalkBack, dem Screenreader von Android, integriert ist und unter anderem sehbehinderten Menschen die Elemente der Benutzeroberfläche vorliest. Ihr musst TalkBack also zuerst aktivieren. Guided Frame funktioniert dann automatisch, sobald Ihr in der Foto-App Eures Pixel 7 oder Pixel 7 Pro in den Selfie-Modus wechselt. Um TalkBack zu aktivieren, geht Ihr wie folgt vor:

Geht zu den Einstellungen und dann zu Barrierefreiheit. Tippt auf TalkBack. Aktiviert den Schalter mit der Bezeichnung TalkBack verwenden.

Ihr könnt TalkBack auch mit dem Google Assistant aktivieren, indem Ihr den Befehl "Hey Google, aktiviere TalkBack" sagt. Das erspart Euch die oben genannten Schritte.

Wie verwende ich Google Guided Frame auf meinem Pixel 7 (Pro)?

Wie bereits erwähnt, wird die "Guided Frame"-Funktion automatisch aktiviert, sobald TalkBack aktiviert ist. Öffnet einfach die Foto-App auf Eurem Pixel 7 (Test) und Pixel 7 Pro (Test) und geht in den Selfie-Modus. Der Sprachassistent gibt Euch dann Hinweise, wie Ihr Eurer Smartphone richtig platziert und ausrichtet. "Platziert Eurer Smartphone etwas tiefer und nach rechts". Die Sprachanweisungen werden von Vibrationen begleitet.

Sobald Ihr die Ausrichtung für richtig erachtet, erhaltet Ihr eine Sprachwarnung "Bereit für das Selfie" mit einem Countdown, der bei Drei beginnt. Und das war's. Ich habe unten eine Videodemonstration gemacht, um Euch zu zeigen, wie es funktioniert. Gut, ich wollte bei diesem Clip nicht die Augen schließen, weil ich es für potenziell unpassend hielt. Und obwohl ich fand, dass TalkBack ein bisschen zu viel nonstop durcheinander geredet hat, funktioniert die "Guided Frame"-Funktion ziemlich gut.