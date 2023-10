Das Google Pixel 8 Pro im Unboxing und ein weiteres Teaser-Video

Das Google Pixel 8 Pro in einem weiteren Teaser-Video

Auch das Google Pixel 8 (Pro) fokussiert die vielen Software-Funktionen. / © Google | MysteryLupin

Nach dem, was in dem folgenden Video gezeigt wird, vermarktet Google das Pixel 8 und das Google Pixel 8 Pro weiterhin durch die Fokussierung seiner Software. Der von MysteryLupin geteilte Teaser zeigt zunächst die Migrationsfunktion des neuen Pixel-Phones. Dabei wird die schnelle Übertragung von Daten wie Nachrichten und Apps von Eurem alten Smartphone auf das Google Pixel 8 hervorgehoben.

Switch to Pixel - Pixel 8 (Pro) pic.twitter.com/hGfQbFDpug — Arsène Lupin (@MysteryLupin) September 30, 2023

Es folgen die verschiedenen KI-Tools, die in die Pixel-Kamera und die Fotos-App integriert sind, darunter Best Take und Real Tone. Es wurde sogar der Magic Eraser zum Entfernen von Motiven in Bildern vorgestellt. Außerdem wird das Pixel 8 mit einem automatischen "Pixel Feature Drop"-Update ausgestattet sein, das klare Sprachanrufe und Anrufe ermöglicht.

Google Pixel 8 Pro im Unboxing

In einem anderen Leak wurden auf Facebook Hands-on-Bilder entdeckt, die aus einer Fabrik in Vietnam zu stammen scheinen, aber inzwischen wieder gelöscht wurden. Trotzdem ist es 9to5Google gelungen, einige Screenshots zu sichern, die die Verpackung des Google Pixel 8 Pro und ihren Inhalt zeigen.

In der Verpackung befanden sich ein USB-C-auf-USB-C-Kabel und ein Quick-Switch-Adapter, der verwendet wird, wenn Ihr von einem Telefon auf das neue Telefon mit einem Kabel umsteigt. Genau wie das Apple iPhone 15 (Test) ist auch das Google Pixel 8 in weißer Farbe verpackt, unabhängig von der Oberfläche des Geräts. Allerdings erhaltet Ihr mit den neuen iPhones zumindest ein geflochtenes USB-Kabel.

Googles Pixel 8 Pro Verkaufsverpackung. / © facebook.com/VatVoStudio69

Google wird das Pixel 8 und das Google Pixel 8 Pro am folgenden Mittwoch, dem 4. Oktober auf einer Launch-Veranstaltung vorstellen. Die Keynote wird auch zusätzlich gestreamt, sodass Ihr der Veranstaltung praktisch live beiwohnen könnt. Zu den neuen Android-Flaggschiffen gesellt sich auch die neue Smartwatch Pixel Watch 2. Gerüchten zufolge soll das Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro werden wohl dieses Jahr deutlich teurer!

Habt Ihr vor, Euch dieses Jahr das neue Google Pixel 8 oder die Google Pixel Watch 2 zuzulegen? Auf welche neuen Funktionen freut Ihr Euch am meisten bei diesen Geräten? Schreibt es uns gern unten in die Kommentare.