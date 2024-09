Soll ich mir lieber ein Pixel 9 Pro XL oder lieber ein Galaxy S24 Ultra kaufen? Welches ist günstiger? Welches hat das robusteste Design? Welches ist das beste Kamera-Smartphone ? Wir beantworten Euch diese Frage in diesem umfassenden Vergleich der beiden Ultra-High-End-Smartphones von Google und Samsung.

Wir haben sowohl das Pixel 9 Pro XL als auch das Galaxy S24 Ultra ausführlich getestet und können Euch daher echtes Feedback zu den Geräten geben. Dieser Vergleich konzentriert sich auf das Wesentliche, was jedes Smartphone am besten kann, um Euch zu zeigen, welches Smartphone am ehesten zu Euch passt. Beginnen wir mit der Gegenüberstellung der technischen Daten.

Google Pixel Pro XL und Samsung Galaxy S24 Ultra: technische Daten im direkten Vergleich

Das Google-Flaggschiff Das Samsung-Flaggschiff Produkt Google Pixel 9 Pro XL Samsung Galaxy S24 Ultra Bild Bewertung Zum Test: Google Pixel 9 Pro XL Zum Test: Samsung Galaxy S24 Ultra Preis (UVP) ab 1.199 € ab 1.449 € Display 6,8", LTPO-OLED

2.992 x 1.344 px

1-120 Hz Bildwiederholrate 6,8" LTPO OLED

3088 x 1440 px

1-120 Hz Bildwiederholrate SoC Google Tensor G4 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM 16 GB 12 GB LPDDR5x Speicher 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB 256 / 512 / 1024 GB OS Android 14

7 System-Upgrades

7 Jahre Sicherheitsupdates One UI 6.1 basierend auf Android 14

7 Android Updates + 7 Jahre Sicherheitsupdates Kamera Hauptkamera: 50 MP, f/1.68, 1/1.31"-Sensor, OIS

Ultraweitwinkel: 48 MP, f/1.7, 1/2.55 Sensor

5-fach-Tele: 48 MP, f/2.8, 1/2.55"-Sensor, OIS Hauptkamera: 200 MP, Blende f/1.7, OIS

Ultraweitwinkelkamera: 12 MP, Blende f/2.2

Telekamera 1: 50 MP, 5x Zoom, Blende f/3.4, OIS

Telekamera 2: 10 MP, 3x Zoom, Blende f/2.4, OIS Frontkamera 42 MP, f/2.2 12 MP, Blende f/2.2 Akku 5.060 mAh

Kabelloses Aufladen 37 W

Kabelloses Aufladen Qi 12 W

Aufladen mit Pixel-Standfuß 23 W

Umgekehrtes drahtloses Aufladen 5.000 mAh

Schnellladen mit 45 W

Wireless Charging mit 15 W

Reverse Wireless Charging 4.5 W Konnektivität eSIM | 5G | Wi-Fi 7 | NFC | Bluetooth 5.3 | UWB 5G / LTE / Wifi 7 / Wifi Direct / Bluetooth 5.3 / NFC, UWB IP-Zertifizierung IP68 IP68 Abmessungen und Gewicht 162,8 x 76,6 x 8,5 mm, 221 g 162,3 x 79,0 x 8,6 mm, 232 g Angebot*

Inhaltsverzeichnis:

Preis und Verfügbarkeit

Das Google Pixel 9 Pro XL ist am 21. August zu einem Preis von 1.199 Euro erschienen. Das Galaxy S24 Ultra ist seit dem 30. Januar auf dem Markt und kostete bei seiner Einführung 1.469 Euro. Seitdem ist der Preis gesunken und es ist jetzt ab 1.349 Euro zu haben. In der folgenden Tabelle findet Ihr die verschiedenen Versionen der beiden Smartphones mit ihren aktuellen Preisen.

Modell Speicher Preis Google Pixel 9 Pro XL 128 GB 1.199 € Google Pixel 9 Pro XL 256 GB 1.299 € Google Pixel 9 Pro XL 512 GB 1.429 € Google Pixel 9 Pro XL 1 TB 1.689 € Samsung Galaxy S24 Ultra 256 GB 1.349 € Samsung Galaxy S24 Ultra 512 GB 1.469 € Samsung Galaxy S24 Ultra 1 TB 1.709 €

Design und Bildschirm

Design

Was das Galaxy S24 Ultra besser macht

Das Samsung Galaxy S24 Ultra zeichnet sich durch sein kantiges und flaches Design aus. Der Titanrahmen und die Glasoberfläche aus Gorilla Glass Armor auf der Vorderseite und Gorilla Glass Victus 2 auf der Rückseite sorgen für ein angenehm robustes Gefühl.

Samsung hat es wieder einmal geschafft, den S Pen in den Rahmen zu integrieren, ohne die Eleganz des Designs zu beeinträchtigen. Dank des flachen Displays und der kantigen Ecken liegt das Gerät trotz der Größe sehr gut in der Hand.

Von hinten betrachtet hat das Samsung Galaxy S24 Ultra im Vergleich zum Vorgängermodell nichts Neues zu bieten / © nextpit

Was das Pixel 9 Pro XL besser macht

Das Google Pixel 9 Pro XL hat ein originelleres Design mit der pillenförmigen Erhebung auf der Rückseite. Mit 221 g gegenüber 234 g liegt es viel leichter in der Hand und die matten Oberflächen und weichen Farben sorgen für einen wärmeren Touch.

Die matte Rückseite des Pixel 9 Pro XL ist durch Gorilla Glass Victus 2 geschützt und fühlt sich sehr angenehm an. / © nextpit.

Qualität des Display

Was das Galaxy S24 Ultra besser macht

Mit seinem sehr großen 6,8-Zoll-Bildschirm ist das Galaxy S24 Ultra die bessere Wahl für Multimedia. Sein 6,8 Zoll großes AMOLED-Panel mit einer Auflösung von 1.440 × 3.120 px setzt den Maßstab auf dem Markt.

Das Display des Samsung Galaxy S24 Ultra ist hervorragend verarbeitet. / © nextpit

Was das Pixel 9 Pro XL besser macht

Das Google Pixel 9 Pro XL bietet eine höhere Helligkeit mit einem Spitzenwert von 3.000 Nits und 2.800 Nits im HBM-Modus. Die Farbgebung ist ausgewogener und natürlicher als beim S24 Ultra.

Die Helligkeit von 2.800 Nits im HBM-Modus des Displays beim Pixel 9 Pro XL bietet eine sehr gute Lesbarkeit unter allen Bedingungen. / © nextpit.

Leistung und SoC

Was das Galaxy S24 Ultra besser macht

Bezüglich der Leistung übertrifft das Samsung Galaxy S24 Ultra das Pixel 9 Pro XL dank seines Snapdragon 8 Gen 3, der von 12 GB RAM unterstützt wird, bei weitem. Das Wärmemanagement ist effizient und Ihr könnt alle großen Spiele problemlos laufen lassen. Es bietet sogar Raytracing, obwohl davon nur wenige Spiele profitieren.

Was das Pixel 9 Pro XL besser macht

Obwohl mit 16 GB RAM kombiniert, kann das Tensor-G4-SoC des Pixel 9 Pro XL nicht ganz mithalten und zeichnet sich stattdessen durch künstliche Intelligenz und Machine Learning aus. Das Google-Flaggschiff bietet zudem eine bessere Leistungsstabilität als das S24 Ultra.

Um Euch eine Vorstellung vom Leistungsunterschied zu geben, zeigt die folgende Tabelle die Ergebnisse der Benchmarks, die mit den beiden Smartphones durchgeführt wurden:

Google Pixel 9 Pro XL

(Tensor G4) Samsung Galaxy S24 Ultra

(Snapdragon 8 Gen 3) 3D Mark Wild Life Extreme 2588 5094 3D Mark Wild Life Extreme Stress Test Bester Loop: 2603

Schlechteste Schleife: 2071

Stabilität: 79,6 %. Bester Loop: 5160

Schlechteste Schleife: 3013

Stabilität: 58,4 %. AnTuTu 1.094.183 1.851.716 Geekbench 6 Single: 1950

Multi: 4050 Single: 2252

Multi: 7107

Kamera

Was das Galaxy S24 Ultra besser macht

Das Samsung Galaxy S24 Ultra beeindruckt durch die Vielseitigkeit seines Kamerasystems. Mit einem 200-MP-Hauptsensor, einem 12-MP-Ultraweitwinkel und zwei 10-MP- und 50-MP-Teleobjektiven ist dieses Smartphone hervorragend geeignet, um Details aus der Ferne zu erfassen.

Der 5-fache optische Zoom sowie die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen sind besser als beim Pixel 9 Pro XL. Die Stabilisierung bei Videos und die Fähigkeit, in 8K aufzunehmen, machen das S24 Ultra außerdem zur perfekten Wahl für Videofilmer.

Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Hauptkamera mit Porträtmodus x1 © nextpit Hauptkamera mit Porträtmodus x2 © nextpit Selfie-Cam mit Porträtmodus © nextpit Ultraweitwinkel, Selfie-Cam im Porträtmodus © nextpit Selfie-Cam im Porträtmodus © nextpit Ultraweitwinkel, Selfie-Cam im Porträtmodus © nextpit Hauptkamera © nextpit Telefoto-Linse, Zoom x 3 © nextpit Telefoto-Linse, Zoom x 5 © nextpit Telefoto-Linse, Zoom x 10 © nextpit Hauptkamera © nextpit Telefoto-Linse, Zoom x 3 © nextpit Telefoto-Linse, Zoom x 5 © nextpit Telefoto-Linse, Zoom x 10 © nextpit Telefoto-Linse, Zoom x 30 © nextpit Telefoto-Linse, Zoom x 100 © nextpit Hauptkamera © nextpit Telefoto-Linse, Zoom x 3 © nextpit Telefoto-Linse, Zoom x 5 © nextpit Telefoto-Linse, Zoom x 10 © nextpit Telefoto-Linse, Zoom x 30 © nextpit Telefoto-Linse, Zoom x 100 © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Telefoto-Linse, Zoom x 3 © nextpit Telefoto-Linse, Zoom x 5 © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Telefoto-Linse, Zoom x 3 © nextpit Telefoto-Linse, Zoom x 5 © nextpit Telefoto-Linse, Zoom x 10 © nextpit Telefoto-Linse, Zoom x 30 © nextpit Hauptkamera © nextpit Telefoto-Linse, Zoom x 10 © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Selfie-Cam © nextpit Ultraweitwinkel mit der Selfie-Cam © nextpit Selfie-Cam © nextpit Ultraweitwinkel mit der Selfie-Cam © nextpit

Was das Pixel 9 Pro XL besser macht

Das Google Pixel 9 Pro XL bietet mit seinem 50-MP-Hauptsensor in Kombination mit Googles Software-Optimierungen einen hervorragenden Dynamikbereich und eine bessere Farbmetrik als das S24 Ultra. Dieser Hauptsensor wird von einem Ultraweitwinkel- und einem Teleobjektiv begleitet, die beide 48 MP haben.

Auch der Porträtmodus ist besser und mit dem neuen 42 MP Selfie-Shooter, der ein Sichtfeld von 103° hat, werden gerade Selfie-Fans das Pixel 9 Pro XL mehr zu schätzen wissen.

Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 42 MP Selfie-Kamera – Porträtmodus © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 42 MP Selfie-Kamera – Porträtmodus © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 42 MP Selfie-Kamera – Porträtmodus © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - Porträtmodus © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - Porträtmodus © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - Porträtmodus © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - Porträtmodus © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - Porträtmodus © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 42 MP Selfie-Kamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 42 MP Selfie-Kamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 42 MP Selfie-Kamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - 1-facher Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - 2-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 5-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 10-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 30-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - 1-facher Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - 2-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 5-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 10-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 30-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - 1-facher Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - 2-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 5-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 10-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 30-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - 1-facher Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - 2-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 5-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 10-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 30-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - Night Mode © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel - Night Mode © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - Night Mode © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel - Night Mode © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - Night Mode © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel - Night Mode © nextpit

Software

Was das Galaxy S24 Ultra besser macht

Die große Stärke von One UI 6 ist das Multitasking. Die Verwaltung von schwebenden Fenstern und geteilten Bildschirmen ist hyperintuitiv. Der S Pen bringt uns eine zusätzliche Ebene mit vielen Shortcuts. Exklusive Funktionen wie das Smart-Select-Tool oder KI-Funktionen wie das Layouten in Notes und das Erstellen von Bildern mit Sketch to image sind sogar besser als bei Google.

Lest dazu dringend auch: Die Samsung Galaxy AI im Test

Samsung-Notes-App hilft beim Zusammenfassen und Formatieren von Notizen mit AI auf dem Samsung Galaxy S24 Ultra © nextpit Samsung-Notes-App hilft beim Zusammenfassen und Formatieren von Notizen mit AI auf dem Samsung Galaxy S24 Ultra © nextpit Samsung-Notes-App hilft beim Zusammenfassen und Formatieren von Notizen mit AI auf dem Samsung Galaxy S24 Ultra © nextpit Samsung-Notes-App hilft beim Zusammenfassen und Formatieren von Notizen mit AI auf dem Samsung Galaxy S24 Ultra © nextpit Samsung-Notes-App hilft beim Zusammenfassen und Formatieren von Notizen mit AI auf dem Samsung Galaxy S24 Ultra © nextpit Samsung-Notes-App hilft beim Zusammenfassen und Formatieren von Notizen mit AI auf dem Samsung Galaxy S24 Ultra © nextpit Samsung-Notes-App hilft beim Zusammenfassen und Formatieren von Notizen mit AI auf dem Samsung Galaxy S24 Ultra © nextpit Samsung-Notes-App hilft beim Zusammenfassen und Formatieren von Notizen mit AI auf dem Samsung Galaxy S24 Ultra © nextpit Samsung-Notes-App hilft beim Zusammenfassen und Formatieren von Notizen mit AI auf dem Samsung Galaxy S24 Ultra © nextpit Samsung-Notes-App hilft beim Zusammenfassen und Formatieren von Notizen mit AI auf dem Samsung Galaxy S24 Ultra © nextpit Samsung-Notes-App hilft beim Zusammenfassen und Formatieren von Notizen mit AI auf dem Samsung Galaxy S24 Ultra © nextpit Die "One UI 6"-Oberfläche des Samsung Galaxy S24 Ultra © nextpit Die "One UI 6"-Oberfläche des Samsung Galaxy S24 Ultra © nextpit Die "One UI 6"-Oberfläche des Samsung Galaxy S24 Ultra © nextpit Die "One UI 6"-Oberfläche des Samsung Galaxy S24 Ultra © nextpit

Was das Pixel 9 Pro XL besser macht

Das Google-Flaggschiff hat eine Stock-Android-Oberfläche, die schlanker ist als One UI. Man verliert an Personalisierungsoptionen, gewinnt aber an Schlichtheit und Leichtigkeit. Vor allem aber setzt Google mit Gemini Nano und Gemini Live einen Meilenstein bei der KI.

Gemini erkennt, was sich auf Eurem Display befindet und führt kontextbezogene Prompts aus (ein Youtube-Video zusammenfassen, das Ihr gerade anseht zum Beispiel). Gemini kann künftig auch mit anderen Google-Anwendungen interagieren.

Aber all das kann auch das S24 Ultra, denn Gemini ist nicht exklusiv für das Pixel. Bei der KI sind die beiden Smartphones mehr oder weniger gleichwertig. Samsung und Google haben zudem eine gleichwertige Update-Politik. 7 Android-Updates und 7 Jahre Sicherheitsupdates. Google hat jedoch den Vorteil des Timings, da seine Pixels die Updates früher erhalten.

Akku und Aufladen

Was das Galaxy S24 Ultra besser macht

Das Galaxy S24 Ultra hat eine bessere Akkulaufzeit als das Pixel 9 Pro XL. Selbst bei intensiver Nutzung musst Ihr Euch nie Sorgen machen, dass Ihr nicht bis zum Ende des Tages durchhaltet. Es hat in unserem Akku-Benchmark 19 Std. 04 Min. durchgehalten, verglichen mit 15 Std. 39 Min. beim Pixel 9 Pro. Das Samsung-Smartphone lädt schneller auf, da es eine Ladeleistung von 45 W hat.

Das Ergebnis des Samsung Galaxy S24 Ultra im PC-Mark-Benchmark © nextpit

Was das Pixel 9 Pro XL besser macht

Trotz der kürzeren Akkulaufzeit hat das Pixel 9 Pro XL mit einem 5.060-mAh-Akku im Vergleich zu 5000 mAh beim Galaxy S24 Ultra die höhere Kapazität. Es übertrumpft das S24 Ultra beim kabellosen Aufladen (23 W gegenüber 15 W). Beachtet jedoch, dass Ihr das drahtlose Ladegerät von Google benötigt, da Ihr sonst auf 12 W beschränkt seid.

Die Akkulaufzeit des Google Pixel 9 Pro XL präsentiert sich in den Benchmarks sehr solide. © nextpit

Die Ladegeschwindigkeiten der beiden Smartphones werden in der folgenden Tabelle verglichen:

Google Pixel 9 Pro XL Samsung Galaxy S24 Ultra 5 Min. 11 % 15 % 10 Min. 24 % 26 % 15 min 45 % 34 % 30 min 57 % 67 % 1 Stunde 91 % 96 % Vollständige Aufladung 1h20 1h12

Fazit

Unterm Strich haben Samsung und Google in diesem Jahr zwei hervorragende Smartphones herausgebracht. Aber das Galaxy S24 Ultra dominiert das Pixel 9 Pro XL mit einem robusteren Titandesign, einem besseren Display, einer besseren Leistung, einer insgesamt besseren Fotoqualität und einer längeren Akkulaufzeit.

Es ist ein ausgewogeneres Smartphone und obwohl der Abstand im Allgemeinen minimal ist, macht meiner Meinung nach die Leistung des Galaxy S24 Ultra wirklich den Unterschied. Beide Smartphones versprechen nämlich, 7 Jahre lang mit Updates versorgt zu werden. Das Tensor-G4-SoC garantiert Euch daher weniger, dass es so lange durchhält als der Snapdragon 8 Gen 3 beim Samsung-Modell.

Wenn Ihr also zwischen dem Pixel 9 Pro XL und dem Galaxy S24 Ultra schwankt, empfehle ich Euch, Euch für das Flaggschiff von Samsung zu entscheiden.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S24 Ultra Tarifvergleich

Seid Ihr mit meiner Sichtweise einverstanden? Werdet Ihr Euch eher ein Pixel 9 Pro XL oder ein Galaxy S24 Ultra kaufen?