Google Pixel Buds Pro bald mit Head-Tracking-Funktion?

Die Spatial-Audio-Funktion der Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung ermöglicht es, Surround- oder 3D-Sound über ein kompatibles Smartphone und relevante Inhalte zu hören. Allerdings macht das dynamische Head-Tracking oder einfach nur Head Tracking den räumlichen Klang noch immersiver, indem es die Ausrichtung des Kopfes des Nutzers erkennt. Diese Veränderung der Bewegung wird wiederum reflektiert, um ein realistisches Sounderlebnis zu ermöglichen.

Wenn Ihr insbesondere euren Kopf nach links bewegt, habt Ihr das Gefühl, dass Ihr nicht auf die Bühne oder die Audioquelle schaut. Das funktioniert auch in einer 360-Grad-Perspektive oder in jeder Richtung oder Position, in der sich euer Kopf gerade befindet.

So aktivierst oder deaktivierst du Spatial Audio und Head Tracking in der Pixel Buds App

Wie 9to5Google entdeckt hat, zeigt die neueste App der "Google Pixel Buds"-In-Ear-Kopfhörer jetzt zusätzliche Einstellungen für Spatial Audio unter Gerätedetails an. Auf der Seite ist ein Beispielvideo zu sehen, das den Nutzern helfen kann, Spatial Audio von einem typischen Stereosound zu unterscheiden. Überraschend ist, dass unter dem Schalter für Spatial Audio ein neuer Schalter für Head Tracking zu finden ist.

Googles Pixel Buds Pro Spatial Audio und Head Tracking App / © 9to5Google

Offensichtlich wird das Einschalten der Schalter keine Änderungen an den Pixel Buds Pro (Testbericht) bewirken, da auch die Software der Ohrhörer aktualisiert werden muss. Leider hat Google noch nicht verraten, wann genau die neue Firmware auf den Markt kommen wird. Da die Funktion bereits in der App verfügbar ist, könnte das Update für die Pixel Buds Pro jedoch in den nächsten Wochen erscheinen.

Nutzt Ihr beim Hören mit Euren Kopfhörern immer Spatial Audio oder Head Tracking oder bevorzugt Ihr Stereosound? Lasst uns eure Meinung dazu wissen.