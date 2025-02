Ob im Auto, Motorrad, Reisekoffer oder in der Handtasche – mit einem GPS-Tracker wisst Ihr immer genau, wo sich Eure Sachen befinden. Dank des eingebauten Mobilfunk-Moduls sendet das Gerät präzise Standortdaten, selbst über weite Strecken hinweg. Wer dazu neigt, Dinge zu verlegen oder nach dem Parken den Wagen nicht sofort wiederzufinden, bekommt hier eine praktische Lösung an die Hand. Zudem kann der Tracker im Falle eines Diebstahls dabei helfen, den gestohlenen Gegenstand ausfindig zu machen. Aldi bietet dieses clevere Gadget jetzt mit integriertem Datentarif zu einem besonders attraktiven Preis – ohne versteckte Zusatzkosten!

Affiliate Angebot GPS-Tracker Cobblestone GPS-Tracker, inklusive Daten-SIM & ohne Folgekosten

Klein, aber oho: Das kann der GPS-Tracker

Der Cobblestone der Firma Copenhagen Trackers sieht auf den ersten Blick aus wie ein unscheinbarer Plastikblock. Er ist derzeit in Schwarz bei Aldi erhältlich und misst 6,4 × 6,4 × 2,3 Zentimeter bei einem Gewicht von nur 88 Gramm. Trotz seiner kompakten Größe und IP67-Zertifizierung steckt in diesem Gerät viel Technik.

Der Hersteller gibt an, dass eine Batterieladung bei normaler Nutzung etwa vier Jahre hält. Alternativ sind bis zu 4.000 Tracks möglich. Fünf verschiedene Tracking-Profile lassen sich über eine Smartphone-App (für Android und iOS) oder eine Web-Oberfläche einstellen. Auf Wunsch kann die Batterielaufzeit (4.400 mAh) auf bis zu zehn Jahre verlängert werden, wenn der Tracker nur einmal pro Woche aktiviert wird.

Daten-SIM inklusive - So findet Ihr europaweit Dinge wieder

Neben einem GPS-Empfänger ist auch eine Daten-SIM integriert, die in der gesamten EU, der Schweiz und Norwegen funktioniert. Durch die Datenverbindung wird die Standortgenauigkeit verbessert, da neben GPS auch weitere Daten zur Positionsbestimmung genutzt werden.

Die folgenden Tracking-Modi gibt es. Je nach Einstellung und Intensität verändert sich die Batterielaufzeit.

Vollgas-Modus: Tracking alle 10 Minuten

Live-Tracking: Sendet bei der ersten Bewegung eine Position, danach alle 15 Minuten, während er bewegt wird, 15 Minuten nach der letzten Bewegung

Nach Bewegung: Positionssendung nach einer Stunde ohne Bewegung

24 Std.: Sendet eine Position am Tag

7 Tage: Sendet eine Position pro Woche

Augen auf beim Preisvergleich: Es geht noch ein wenig günstiger

Während der gesamten Nutzungszeit des GPS-Trackers fallen keine Abonnement- oder Grundgebühren an. Sämtliche Kosten sind mit dem einmaligen Kaufpreis von 99,99 Euro abgedeckt. Mit zwei Jahren Garantie ist der Cobblestone bei Aldi im Onlineshop eine günstige und nachhaltige Anschaffung. Einmalig kommen noch knapp 6 Euro für den Versand hinzu.

In anderen Onlineshops* kostet der praktische GPS-Tracker oft über 100 Euro oder mehr, ist aber etwa beim Händler Conrad* dank minimal geringeren Versandkosten sogar günstiger als bei Aldi erhältlich.

Affiliate Angebot GPS-Tracker Cobblestone GPS-Tracker, inklusive Daten-SIM & ohne Folgekosten

Was haltet Ihr von dem GPS-Tracker? Verlegt Ihr auch immer wieder Gegenstände oder findet Euer Auto in der Großstadt nicht wieder? Oder ist für Euch der Sicherheitsaspekt spannender? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!