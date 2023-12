Größtes deutsches AKW soll größter Batteriespeicher der EU werden

Nah an Erzeugern

Der Standort in Norddeutschland wäre gut geeignet, um direkt überschüssigen Strom aus Windkraftanlagen und anderen Erzeugern aus dem Bereich der erneuerbaren Energien zwischenzuspeichern. Bei der Umsetzung des Vorhabens will das Unternehmen, das auch schon das Kernkraftwerk betrieb, mit anderen E.ON-Konzerngesellschaften zusammenarbeiten.



Der Speicher soll nach den Plänen PreussenElektras in zwei Stufen auf bis zu 800 Megawatt Abgabeleistung und einer Speicherkapazität von bis zu 1600 Megawattstunden ausgebaut werden. Die Inbetriebnahme könnte bereits 2026 erfolgen, teilte das Unternehmen mit. Dann allerdings erst einmal mit einer anfänglichen Baustufe mit einer Leistung von 100 Megawatt und einer Kapazität von 200 Megawattstunden. In den folgenden Jahren könnte dann der weitere Ausbau erfolgen.

"Mit dem Standort Brokdorf haben wir ideale Voraussetzungen, um in der aktuell angespannten Netzsituation in der Region Teil der Lösung zu sein. Gemeinsam mit unseren Partnern im E.ON-Konzern möchten wir nun in die Detailplanung einsteigen. Dafür benötigen wir jetzt Planungssicherheit für die Nutzung unseres Anlagengeländes", erläuterte Guido Knott, Vorsitzender der PreussenElektra-Geschäftsführung.

Schrittweiser Ausbau

Laut Knott könnte ein Batteriespeicher am Standort Brokdorf ein Leuchtturmprojekt für die Energiewende in Schleswig-Holstein werden. Das Höchstspannungsnetz würde spürbar entlastet, was sich positiv auf die lokal hohen Netzentgelte auswirken könnte. Zusätzliche Flächen müssten zu diesem Zweck nicht versiegelt werden, was wiederum dem Nachhaltigkeitsziel der Bundesregierung zu reduziertem Flächenverbrauch entspricht.



Der Ausbau würde dann im Grunde schrittweise parallel zum Rückbau des Kernkraftwerkes vonstattengehen. Das Kernkraftwerk Brokdorf gehörte zu den letzten sechs Anlagen, die in Deutschland in Betrieb waren und ging zum Jahreswechsel 2021/22 vom Netz. Der Rückbau zieht sich allerdings über mindestens 15 Jahre hin und kann anfangs nicht zügig angegangen werden, da die letzten eingesetzten Brennelemente noch einige Zeit abklingen müssen.