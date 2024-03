Günstig zum eigenen Smart Home: Aqara reduziert Produkte drastisch!

Bei Aqara könnt Ihr gerade wieder richtig sparen, denn der Smart-Home-Hersteller reduziert einige seiner Geräte deutlich. Diese sind nicht nur mit Matter kompatibel, sondern bieten Euch durch IFTTT-Protokolle zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten. Ebenfalls reduziert ist auch der neue Anwesenheitssensor Aqara FP2, der dank Radar-Technologie verschiedene Zonen in Eurer Wohnung genau erkennt. nextpit hat sich die Aktion einmal genauer für Euch angeschaut.

Möchtet Ihr ein Smart Home aufbauen, können ziemlich hohe Kosten auf Euch zukommen. Habt Ihr beispielsweise mehr als einen Heizkörper, sind Kosten von mehreren hundert Euro für die nötigen smarten Thermostate nicht selten. Der Hersteller Aqara bietet smarte Lösungen zu einem fairen Preis an und reduziert für kurze Zeit einen Teil seiner Produkte.

Stefan hat bereits einige der Geräte für Euch testen können und so findet Ihr eine Übersicht der Aqara-Produkte ebenfalls auf nextpit. Interessiert Ihr Euch für die Geräte, könnt Ihr gerade etwa beim Aqara E1 Thermostat knapp 25 Prozent sparen. Möchtet Ihr Strom sparen, erhaltet Ihr auch die Aqara Smart Plugs derzeit reduziert. Ist Euch Sicherheit wichtig in Eurem Smart Home, gibt es sowohl die Video-Türklingel G4 als auch die Aqara Camera E1 derzeit günstiger.

Energiekosten sparen mit Aqara

Den Anfang unserer Liste macht direkt das Aqara Heizkörperthermostat E1. Normalerweise verlangt der Hersteller hierfür 52,99 Euro, doch für kurze Zeit zahlt Ihr nur noch 39,99 Euro und liegt somit sogar unter dem Angebot vom Black Friday. Durch eine einfache Installation, die Kompatibilität mit allen gängigen Sprachassistenten und HomeKit-Unterstützung konnte sich das smarte Heizkörperventil sogar einen Platz in unserem großen Vergleich smarter Thermostate sichern.

Seit einiger Zeit sind die Aqara-Geräte mit dem Smart-Home-Standard Matter kompatibel und Ihr könnt zudem IFTTT-Protokolle erstellen, durch die sich Routinen kinderleicht einrichten lassen. In unserem Test zum Aqara E1 fiel meinem Kollegen Stefan zudem auf, dass hier auch Geofencing möglich ist, allerdings gab es leichte Abzüge im Design des Thermostats.

Ob das Display des Aqara Radiator Thermostate E1 sinnvoll platziert ist, könnt nur Ihr selbst beantworten. / © nextpit

Doch damit ist es noch nicht getan. Denn auch die smarten Steckdosen von Aqara sind für kurze Zeit im Preis reduziert. Statt 29,99 Euro zahlt Ihr jetzt nur noch 23,99 Euro pro Stück. Durch diese Geräte ist es möglich, den passiven Stromverbrauch Eurer Elektrogeräte zu reduzieren, indem Ihr auch hier eine Routine einrichtet, einen Timer stellt oder einem Sprachassistenten den Befehl gebt, die zugewiesen Steckdose abzuschalten. Zusätzlich könnt Ihr über die Aqara-App ständig nachverfolgen, wie hoch der jeweilige Stromverbrauch auf der Steckdose ist.

Sicherheit im eigenen Zuhause mit Aqara

Neben den Smart-Home-Geräten zum Stromsparen bietet Aqara auch zwei interessante Optionen an, wenn Ihr Euer Zuhause sicherer machen möchtet. Zum einen gibt es die Aqara Video-Türklingel G4 gerade für 94,99 Euro statt der üblichen 159,99 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von fast 40 Prozent. Wie bei allen Produkten des Herstellers habt Ihr die Möglichkeit, Routinen einzustellen und die Geräte via Sprachbefehl zu steuern.

Die Türklingel nimmt Videos in HD auf und verfügt über einen ereignisbasierten Cloud-Speicher, um diese auch zu speichern. Setzt Ihr eine microSD-Karte ein, könnt Ihr die Aufnahmen auf bis zu 512 GB auch lokal speichern. In unserem Test zur Aqara G4 verraten wir Euch, worauf Ihr sonst noch achten solltet.

Die Kamera der G4 verfügt über eine überzeugende Auflösung. / © nextpit

Möchtet Ihr auf Nummer sicher gehen, könnt Ihr Euch auch die Überwachungskamera für den Innenraum aus der Aqara-E1-Serie derzeit für 49,99 Euro sichern. Normalerweise liegt Ihr hier 10 Euro höher im Preis. Die Überwachungskamera nimmt Videos in 2K-Qualität auf, verfügt über Zwei-Wege-Audio, eine Nachtsicht-Funktion und Personenerkennung.

Weitere Angebote von Aqara

Neben den genannten Geräten könnt Ihr auch beim neuen Anwesenheitssensor FP2 (Test) richtig sparen. Dieser kostet Euch bei in der Regel 82,99 Euro, allerdings für kurze Zeit nur noch 69,74 Euro. Das Besondere an dem Gerät ist, dass es ohne eine zusätzliche Bridge arbeitet und dank Millimeter-WAVE-Radar verschiedene Zonen in Eurer Wohnung genau erkennt.

Dadurch erhaltet Ihr neue Routine-Möglichkeiten, denn so erkennt Euer Smart Home etwa, wenn Ihr das Wohnzimmer betretet und schaltet das Licht dort an, ohne dass Ihr dafür einen extra Sprachbefehl über Alexa, den Google Sprachassistenten oder Siri geben müsst. Zusätzlich verfügt der FP2 über eine Mehrpersonen- und Sturzerkennung.

In unserem Test zum Aqara Anwesenheitssensor FP2 ist uns zudem das Schalftracking positiv aufgefallen. Der Sensor erkennt den Schlaf einzelner Personen. Dafür müsst Ihr das Gerät lediglich an der Wand über Eurem Bett anbringen.

Aqara-Geräte verbinden und nutzen – So geht's

Möchtet Ihr mehrere Aqara-Geräte miteinander verbinden und nutzen, benötigt Ihr einen Zigbee-3.0-Hub. Mit diesen ist es möglich, bis zu 128 Devices zu steuern und einzurichten. Aqara selbst bietet mit dem M2 einen solchen Hub an. Möchtet Ihr nur den Anwesenheitssensor FP2, ist diese Bridge jedoch nicht zwingend notwendig.

Was haltet Ihr von der Aktion? Habt Ihr bereits Produkte von Aqara im Einsatz? Wie sind Eure Erfahrungen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!