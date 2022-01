Per Handy wie ein Superheld hören: So aktiviert Ihr Euren Spinnensinn

Die Welt um uns herum ist voller schöner Geräusche, von denen wir die meisten gar nicht wahrnehmen. In der heutigen Kaffeepause auf NextPit verrate ich Euch einige coole Tricks, mit denen Ihr Euer Handy oder Eure Kopfhörer in ein Hörgerät verwandeln könnt. So aktiviert Ihr Euren Spinnensinn und hört, wann Doc Ock an Eurer Häuserwand hochkrabbelt!