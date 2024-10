Die Anschaffung eines Fernsehers sollte gut überlegt sein. Im besten Fall begleitet Euch so ein Gerät über mehrere Jahre hinweg. Allerdings gibt es Fernseher bereits ab 200 Euro und auch solche, die deutlich über 10.000 Euro kosten. Wollt Ihr keinen Kredit für einen Smart TV (Bestenliste) aufnehmen, solltet Ihr gerade bei Otto vorbeischauen. Hier gibt es den Hisense 58E77NQ aus der aktuellen Serie nämlich gerade 100 Euro günstiger, als bei allen anderen.

4K-Fernseher für unter 400 Euro – Der Hisense E77NQ im Kurz-Check

Der Hisense 58E77NQ bietet, wie es der Name schon verrät, eine Bilddiagonale von 58 Zoll. Dementsprechend solltet Ihr rund 2,19 m Entfernung zum Fernseher haben, um keine quadratischen Augen zu bekommen, so wie Mama es immer prophezeit hat. Hisense setzt beim E77NQ auf ein QLED-Panel mit "Direct Full Array"-Technologie und LED-Hintergrundbeleuchtung für lebendigere Bilder. Ein Wide Colour Gamut, sowie Quantum-Dot-Feature sorgen zudem für kräftigere Farben.

Der Hisense E77NQ nutzt das auf Android TV basierende VIDAA U7.6 als Betriebssystem / © Hisense

Es handelt sich hier um einen Smart TV auf Einsteigerniveau. Grund dafür ist der verbaute MediaTek 9630 Prozessor. Dieser bietet zwar einen 4K-Upscaler, allerdings keine native 4K-Auflösung. Diese ist mit Ultra HD aber dennoch gestochen scharf. Auch im Gaming-Modus ist eine Reaktionszeit von 12 ms etwas höher, als bei teureren Geräten. Dolby Atmos, HDR10 (+), HLG und Dolby Vision sind allerdings an Bord. Genauso wie drei HDMI-2.1-Zugänge. Das können selbst aktuelle Modelle in dieser Preiskategorie von Samsung oder Sony nicht unbedingt vorweisen.

Die standardmäßigen Anschlüsse wie Ethernet RJ45, 3,5-mm-Klinke oder eine optische S/PDIF-Schnittstelle sind ebenfalls vorhanden. Hier gesellen sich noch zwei USB-2.0-Ports hinzu. Durch einen Stromverbrauch von 125 kWh in HDR und 70 kWh in SDR hat sich der E77NQ die Energieefizienzklasse "E" verdient. Allerdings müsst Ihr beim Hisense-Modell auch einige Abstriche vornehmen. Denn das QLED-Panel erreicht nur eine Bildwiederholrate von 60 Hz und auch der Sound ist verbesserungswürdig.

Lohnt sich das Smart-TV-Angebot von Otto?

Muss es nicht unbedingt High-End sein und reicht Euch ein Fernseher, um Eure Netflix-Sucht zu befriedigen, seid Ihr mit dem Hisense-TV gut beraten. Otto bietet den Fernseher regulär für 699 Euro an. Derzeit gilt hier ein ohnehin schon reduzierter Preis von 469 Euro. Durch einen Klick auf den Button "Jetzt 15% Extra sparen" sichert Ihr Euch den Smart TV jedoch für 398,65 Euro. Otto rechnet zudem noch einmal 4,95 Euro für den Versand obendrauf, wodurch Ihr insgesamt 403,60 Euro zahlt.

Der nächstbeste Preis ist mit 499 Euro bei Alternate zu finden, wodurch Ihr hier gerade richtig Geld sparen könnt. Das Otto-Angebot markiert auch den bisherigen Bestpreis. Es gab zwar einen Tagesdeal zu 275 Euro, allerdings handelte es sich hier um einen Preisfehler. Würde ich Euch den Hisense E77NQ also empfehlen? Als ich um Rat nach einem neuen Smart TV im Segment bis maximal 450 Euro gefragt wurde, ist mir dieses Angebot direkt in den Kopf geschossen. Also lautet die Antwort hier ganz klar: Ja, wenn Ihr nicht zu viel Geld ausgeben möchtet.

Wie lange der Deal noch gilt, ist allerdings unklar. Dementsprechend solltet Ihr Euch besser beeilen, wenn Ihr den Deal wahrnehmen wollt, da hier jederzeit Schluss sein kann.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist der Hisense E77NQ interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!