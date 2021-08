iPhone 13 ohne Buttons: So elegant soll das iPhone bedienbar sein

Apple soll sich für das Design der kommenden iPhone 13 Pro-Serie etwas besonderes ausgedacht haben: Das neue iPhone soll das erste sein, welches komplett auf Buttons, also auf die seitlichen Bedienknöpfe, verzichtet. Das ist zumindest ein neues, heißes Gerücht.

Ist es an der Zeit, einen Nachruf auf die iPhone-Tasten zu schreiben - das fragt sich jetzt der Autor Brian Bennett von CNet. Laut Bennetts Informationen hat Apple nämlich vor, die seitlichen Buttons am iPhone abzuschaffen und das iPhone 13 als erstes Apple-Smartphone ohne Buttons auf den Markt zu bringen.

Patent beschreibt das neue Design

Das iPhone 12 könnte demnach das letzte Apple-Smartphone sein, das über die bekannten Tasten verfügt. Aber woher stammt dieses Gerücht? Im Grunde von Apple selbst, denn wie Apple Insider entdeckt hat, gibt es einen Patentantrag des Konzerns, der die "kapazitive Eingabe" am Rahmen eines Smartphones beschreibt. Laut dem Patent werden die Felder für die Eingabe hintergrundbeleuchtet sein und nur dann aufleuchten, wenn man in der Nähe tippt, sich also im Alltagsgebrauch nicht ständig leuchtend zeigen.

Das klingt nach einer eleganten Lösung, die Apple entwickelt hat - und genau das könnte schon in der Phase der Umsetzung sein. Es kommt zwar häufig vor, dass Patente nicht genutzt werden oder erst Jahre später zum Einsatz kommen. Genauso ist es aber auch schon bei den Apple-Patenten vorgekommen, dass sie kurz vor der Präsentation eben der im Patent vorgestellten Funktion oder des vorgestellten Designs dann wenige Monate später so im Handel erhältlich waren.

Dass Apple auf Buttons verzichten will, ist dagegen schon ein recht altes Gerücht, denn es gab schon vor Jahren erste Leaks mit entsprechenden technischen Zeichnungen. Das iPhone 13 wird in wenigen Wochen erwartet. Sollte nichts dazwischenkommen, ist der Start im September geplant.