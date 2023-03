Jetzt zuschlagen: iPhone 14 Pro Max + AirPods Pro inkl. Top-Tarif von o2

Das iPhone 14 Pro Max dürfte wohl zu den teuersten Smartphones gehören, die sich ein Normalsterblicher derzeit kaufen kann. Einen guten Deal zu finden ist ebenfalls recht schwierig, doch nun bietet o2 das Flaggschiff aus Cupertino mit den passenden AirPods Pro der zweiten Generation und einem Mobilfunktarif mit unbegrenztem Datenvolumen an. Ob sich der Deal lohnt oder Ihr besser die Finger davon lassen solltet, verraten wir Euch in unserem Tarif-Check.

Das iPhone 14 Pro Max zählt nicht ohne Grund zu den besten Smartphones (zur Übersicht), die Ihr Euch gerade kaufen könnt. Doch mit Kosten von über 1.200 Euro für das Gerät, solltet Ihr Euch gut überlegen, ob sich das Ganze wirklich lohnt. Abhilfe schafft in solchen Fällen ein Mobilfunktarif, den Ihr abschließen könnt, um das iPhone 14 Pro Max monatlich abzustottern. Allerdings zahlt Ihr auch hier häufig horrende Summen. Jetzt gibt es allerdings einen recht spannenden Deal bei o2.

Affiliate Angebot iPhone 14 Pro Max Inklusive Apple AirPods Pro (2. Generation) und o2 "Unlimited Max"-Tarif

Das iPhone 14 Pro Max ist nicht nur das teuerste, sondern auch das leistungsstärkste Modell des aktuellen Line-ups. Natürlich erwartet Euch hier die Apple-typische Qualität. Angefangen beim ausgezeichneten 6,7 Zoll großen Super-Retina-XDR-OLED-Display bis hin zum A16-Bionic-SoC erwartet Euch Technik vom Allerfeinsten. Auch die verbesserte Hauptkamera, die jetzt Fotos mit 48 Megapixel schießt und der gewohnt guten Bildbearbeitung konnten in unserem Test zum iPhone 14 Pro Max vollends überzeugen.

Lohnt sich das iPhone-Angebot von o2?

Damit es sich um einen echten Tarif-Deal handelt, kommt Ihr um einen neuen Handyvertrag natürlich nicht herum. Bei diesem Deal handelt es sich um den "Unlimited Max"-Tarif von o2, mit dem Ihr unbegrenztes Datenvolumen zur Verfügung habt und gleichzeitig mit bis zu 500 MBit/s im 5G-Netz der Telefónica surft. Bei der Mindestlaufzeit könnt Ihr Euch zwischen 24 und 36 Monaten entscheiden und zahlt hierfür unterschiedliche monatliche Beiträge. In beiden Fällen gilt jedoch, dass Ihr keine Anschlussgebühr entrichten müsst und die AirPods Pro der zweiten Generation obendrauf erhaltet.

Deal-Übersicht Eigenschaft iPhone 14 Pro Max Angebot (24 Monate) iPhone 14 Pro Max Angebot (36 Monate) Tarif o2 Unlimited Max o2 Unlimited Max Datenvolumen Unbegrenzt Unbegrenzt Bandbreite max. 500 MBit/s max. 500 MBit/s 5G Ja Ja Mindestlaufzeit 24 Monate 36 Monate Monatliche Kosten 85,99 Euro 74,99 Euro 65,99 Euro Einmalige Gerätekosten 1,00 Euro 13,00 Euro Anschlussgebühr entfällt entfällt Versandkosten 4,99 Euro 4,99 Euro Gesamtkosten 2.069,75 Euro 2.393,63 Euro Reguläre Gerätekosten iPhone 14 Pro Max – 1.209,00 Euro

Apple AirPods Pro (2. Gen) – 249,00 Euro iPhone 14 Pro Max – 1.209,00 Euro

Apple AirPods Pro (2. Gen) – 249,00 Euro Effektive monatliche Tarifkosten ~ 25,49 Euro ~ 25,99 Euro Zum Angebot*

Wie Ihr der Tabelle entnehmen könnt, spart Ihr derzeit 10 Euro monatlich, wenn Ihr Euch für 36 Monate an o2 binden möchtet. Dadurch sinken die effektiven monatlichen Tarifkosten auf 25,99 Euro, da Ihr für das iPhone derzeit mindestens 1.209 Euro und für die AirPods Pro 2 noch einmal 249 Euro rechnen müsstet. In der Regel kostet Euch der Tarif bereits ohne ein Smartphone 59,99 Euro, wodurch Ihr hier gerade einmal 6 Euro monatlich zusätzlich für beide Geräte zahlen müsst.

Lest auch: Weitere Angebote gibt es in unserer o2-Tarifübersicht

Wollt Ihr Euch nur zwei Jahre an den Anbieter binden, zahlt Ihr effektiv rund 25,49 Euro monatlich für den reinen Tarif. In beiden Fällen gilt, dass das Angebot durchaus interessant ist, allerdings hilft auch keine Mathematik, wenn Ihr die monatlichen Kosten in Höhe von 85,99 Euro und 65,99 Euro nicht zahlen möchtet. Habt Ihr allerdings schon länger ein Auge auf den Boliden von Apple geworfen, könnt Ihr hier getrost zuschlagen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Seid Ihr bereit, solche Preise für ein Smartphone zu zahlen oder kauft Ihr Euch lieber einen Kleinwagen davon? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!