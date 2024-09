Davon abgesehen findet Ihr an der Vorderseite einen kleinen Bildschirm. Das Display zeigt Euch die Ein- und Ausgangsleistung an. Zusätzlich seht Ihr die restliche Ladedauer und wie lange angeschlossene Verbraucher noch mit Strom aus der Explorer 1000 v2 versorgt werden können.

Der Lieferumfang ist unspektakulär. Abgesehen von der Powerstation umfasst der Verpackungsinhalt ein AC-Ladekabel. Um beim Thema Laden zu bleiben – an der linken Seite platziert Jackery den Anschluss, um die Powerstation aufzuladen. Daneben gibt es zwei DC-Eingänge, um die Explorer 1000 v2 mit Solarstrom zu betanken. Die Ausgänge verbaut das Unternehmen allesamt an der Vorderseite. Hier stehen Euch folgende Ports zur Verfügung:

Die Jackery Explorer 1000 v2 ist eine kleine Powerstation im klassischen Jackery-Design. Das Gerät gibt es nur in Schwarz mit orangen Farbakzenten an den Seiten und einem orangen “Jackery”-Schriftzug. Die neue Jackery-Powerstation wiegt 10,8 kg. Anders als bei Powerstations von EcoFlow , verbaut Jackery einen praktischen klappbaren Tragegriff.

Schließlich gibt es Akku-Einstellungen, um den Akku zu schonen. Zu guter Letzt gibt es zudem noch einen Energiesparmodus in der App. Um den Energiesparmodus ohne App zu aktivieren, müsst Ihr die AC-Taste und die Hauptschaltertaste so lange drücken, bis das Symbol für den Energiesparmodus auf dem Bildschirm aufleuchtet.

In den weiteren Einstellungen findet Ihr oben in der Liste die Notfallladefunktion. Aktiviert Ihr diese, erhöht das Gerät die Eingangsleistung. Wie hoch der Unterschied zum “gewöhnlichen” Ladevorgang ist, lest Ihr im kommenden Abschnitt des Testberichts. Daneben gibt es weitere Möglichkeiten, den Lademodus einzustellen.

Die Einrichtung in der Jackery-App ist simpel. Ihr registriert Euch zunächst mit Eurer Mail-Adresse. Im Anschluss kümmert Ihr Euch um die WLAN- und Bluetooth-Verbindung, um die Powerstation in der App hinzuzufügen. Ist die Explorer 1000 v2 in der App hinzugefügt, seht Ihr zuerst das Hauptmenü der Software.

Akku und Leistung

Die Jackery Explorer 1000 v2 hat den effizientesten Akku aller Powerstations, die nextpit zum Zeitpunkt der Veröffentlichung getestet hat. Abgesehen von der unschlagbaren Effizienz, spuckt die kleine Powerstation ohne Mühe konstant 1.500 W aus. Dass das Gerät in nicht mal einer Stunde komplett aufgeladen ist, rückt dabei fast schon in den Hintergrund.

Gefällt:

Megaeffizienter LiFePO4-Akku

Solide, konstante Ausgangsleistung von 1.500 W

USV-Funktion vorhanden



Gefällt nicht:

-

Die Explorer 1000 v2 schafft problemlos eine konstante Ausgangsleistung von 1.500 W. Damit könnt Ihr Kühlboxen, Notebooks oder auch Smartphones beim Camping mit dem Gerät betreiben. Im Extremfall könnt Ihr maximal sechs Geräte an den Stromversorger anschließen.

Angeschlossen am Hausnetz lädt die Explorer 1000 v2 mit 1.400 W. Hierfür müsst Ihr lediglich den bereits erwähnten Notfallmodus in der Jackery-App aktivieren. Im Praxistest war die Powerstation nach gerade mal 50 Minuten vollgeladen. Leider ist die Explorer beim Be- und Entladen deutlich hörbar. In der Praxis messen wir eine Lautstärke von etwa 47 dB. Dieser Wert ist jedoch stark von der Distanz abhängig, von der aus Ihr die Lautstärke messt.

Bedauerlicherweise ist die Jackery-Powerstation im Betrieb hörbar. / © nextpit

Zumindest für den Ladeprozess bietet Jackery in der App einen "leisen Lademodus". In dieser Einstellung messen wir nur noch eine Lautstärke von etwa 30 dB. Logischerweise wird die Powerstation dann mit deutlich weniger Strom geladen. Im Test wird die Jackery-Powerstation mit etwa 260 W geladen.

Beim Laden könnt Ihr den "leisen Modus" wählen. So ist die Powerstation nahezu unhörbar. / © nextpit

Alternativ könnt Ihr die Explorer-Powerstation mit Solarenergie betanken. Wenn Ihr faltbare Solarpanels bereits Euer Eigen nennt, könnt Ihr die Explorer 1000 v2 mit bis zu 400 W Solarstrom laden. Für einen Überblick über alle Solarpanel-Anschlüsse empfehlen wir Euch einen genauen Blick in die nextpit-Anleitung, wie Ihr Eure Powerstation mit einem Solarpanel verbindet. Am besten eignet sich hier das Solarpanel SolarSaga 200 von Jackery, das im Test ebenfalls in Bezug auf Komfort einige Pluspunkte gesammelt hat.

Die Jackery-Powerstation ist effizient – megaeffizient, um genau zu sein. Der Hersteller gibt die Kapazität mit 1.070 Wh an. In der Praxis nimmt die Explorer 1000 v2 beim Ladevorgang 1.020 Wh auf. Hiervon konnten wir in der Praxis 902 Wh nutzen. Teilen wir die abgegebene mit der aufgenommenen Kapazität, kommen wir auf eine Effizienz von absurden 90 Prozent!

Damit hat die Jackery Explorer 1000 v2 den mit Abstand effizientesten LiFePO4-Akku aller Powerstations, die nextpit zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im Test hatte. Um das zu verdeutlichen: Die bis dato effizienteste Powerstation war die Jackery Explorer 2000 Plus (Test) mit einer Effizienz von 85 Prozent. Um das für Euch noch weiter auszuführen – typischerweise hatten die Geräte in nextpit-Tests eine Effizienz von etwa 75 bis 80 Prozent.

Die Lampenfunktion der Powerstation ist wirklich praktisch. © nextpit Leider sind die USB-Anschlüsse nicht durch Abdeckungen geschützt. © nextpit Das Display mag zwar klein sein, die wichtigen Informationen sind aber dennoch gut lesbar. © nextpit

Die verbaute LiFePO4-Batterie soll nach Herstellerangaben 70 Prozent der Ursprungskapazität nach 4.000 Be- oder Entladezyklen haben. Mit anderen Worten: Wenn Ihr die Powerstation täglich nutzt, hält die Jackery-Powerstation zehn Jahre. Erweiterungsmöglichkeiten bietet diese Powerstation nicht. Allerdings ist das auch nicht das Einsatzgebiet, welches Jackery für dieses Gerät vorsieht. Powerstations von Jackery, insbesondere Geräte dieser Größenkategorie, richten sich an Camping-Fans und Abenteurer.

Fürs Eigenheim ist die Explorer 1000 v2 dennoch nicht nutzlos. Sie bietet eine USV-Funktion (unterbrechungsfreie Stromversorgung), falls Ihr vor einem (wenn auch in Europa unwahrscheinlichen) Fall eines Stromausfalls ein Gerät an die Powerstation angeschlossen habt. Obendrein ist auch Pass-Through-Charging mit dem Gerät möglich.