Jetzt verfügbar: Hier könnt Ihr das gelbe Apple iPhone 14 (Plus) kaufen

Kaum präsentiert Apple etwas Neues, ist die Technik-Welt in Aufruhr – selbst, wenn es sich nur um eine neue Farbe handelt. Seit heute, dem 14. März, ist es so weit und Ihr könnt Euch das Apple iPhone 14 und Apple iPhone 14 Plus in der neuen gelben Trendfarbe sichern. In diesem Artikel verraten wir Euch, wo Ihr Euch das Smartphone kaufen könnt und wie viel Ihr dafür zahlen dürft.

Am 10. März präsentierte uns Apple stolz die Farbe des Frühlings, indem sie dem iPhone 14 (zum Test) und iPhone 14 Plus (zum Test) einen unverwechselbaren Touch verpassten. So erscheint das Flaggschiff aus Cupertino nun in einer auffälligen gelben Lackierung, behält dabei jedoch die gute Verarbeitung und das beliebte Design der beiden Standardmodelle bei. Wollt Ihr Euch das "Bananaphone" kaufen, verraten wir Euch, wo Ihr es bekommt.

Ihr müsst hierbei mit mindestens 999 Euro für das iPhone 14 mit 128 GB Gerätespeicher rechnen und bis zu 1.539 Euro für das iPhone 14 Plus in der größten 512 GB Speichervariante zahlen. Ihr bekommt das Gerät aktuell bei jedem Apple-Händler, daher findet Ihr nachfolgend eine Auswahl an Anbietern. Wollt Ihr lieber einen passenden Tarif zum neuen iPhone, findet Ihr etwas weiter unten im Artikel mehr Informationen.

Inhaltsverzeichnis:

Gelbes Apple iPhone 14 (Plus) ohne Vertrag kaufen

Möchtet Ihr die neue Farbvariante ohne Vertrag kaufen, habt Ihr eine riesige Auswahl im Netz. Neben dem Apple-Store erhaltet Ihr das Smartphone auch bei Media Markt, Saturn und Amazon. Schaut auch unbedingt in unseren großen Smartphone-Vergleich rein, falls Ihr Euch noch unschlüssig seid.

Bei Apple selbst erhaltet Ihr das iPhone 14 in der gelben Variante zur UVP. Hier habt Ihr auch die Möglichkeit, Euch das Smartphone zu finanzieren. Dabei sind alle Speichervarianten der beiden Standardmodelle verfügbar. Zusätzlich könnt Ihr Euer altes Smartphone einschicken und somit bis zu 685 Euro in Form einer Gutschrift erhalten.

Media Markt/Saturn

Auch bei Deutschlands größten Elektrofachgeschäften erhaltet Ihr das neue iPhone 14 in der gelben Version. Hier zahlt Ihr etwas weniger als im Apple-Store. Somit kostet Euch beispielsweise die günstigste Variante 959,99 Euro, statt der UVP von 999 Euro. Wie die Preise genau aussehen, entnehmt Ihr der nachfolgenden Tabelle.

Amazon

Auch das größte Online-Versandhaus hat, bietet Euch die neuen iPhones an. Hier zahlt Ihr sogar noch einmal etwas weniger, als bei Saturn und Media Markt, spart Euch als Prime-Kunden den Versand und erhaltet Euer neues Smartphone bereits am nächsten Tag.

Die Preise ähneln sich größtenteils bei den verschiedenen Anbietern. So zahlt Ihr bei Amazon am wenigsten für das kleinste Standardmodell, allerdings genauso viel wie bei Media Markt und Saturn für die Plus-Varianten.

Gelbes Apple iPhone 14 (Plus) mit Vertrag kaufen

Sind Euch die einmaligen Kosten zu hoch, lohnt es sich, einen Handytarif abzuschließen. Nachfolgend haben wir Euch einige Beispiele für Euch, wie Ihr die neue Farbvariante mit passendem Tarif bei o2, Telekom oder Vodafone bestellen könnt.

o2

Bereits vor einigen Tagen hat o2 (zur Tarifübersicht) damit begonnen, den Vorverkauf für das gelbe iPhone 14 (Plus) zu starten. Nun ist es offiziell erhältlich. Mit dem o2 Unlimited Max habt Ihr unbegrenztes Datenvolumen zur Verfügung und zahlt gerade einmal einen Euro für das Smartphone. Ihr surft mit maximal 500 MBit/s und Euch erwarten monatliche Kosten in Höhe von 59,99 Euro.

Gelbes iPhone 14 (Plus) im o2 Unlimited Max Eigenschaft Apple iPhone 14 Apple iPhone 14 Plus Tarif o2 Unlimited Max o2 Unlimited Max Datenvolumen unbegrenzt unbegrenzt Bandbreite max. 500 MBit/s max. 500 MBit/s 5G Ja Ja Mindestlaufzeit 36 Monate 36 Monate Monatliche Kosten 59,99 € 59,99 € Einmalige Gerätekosten 1,00 € 1,00 € Anschlussgebühr 0,00 € 0,00 € Versandkosten 4,99 € 4,99 € Gesamtkosten 2.165,63 € 2.165,63 € Reguläre Gerätekosten 999 € 1.149 € Effektive monatliche Vertragskosten ~ 32,41 € ~ 28,24 € Zum Angebot* Zum Angebot*

Telekom

Auch bei der Deutschen Telekom (zur Tarifübersicht) habt Ihr die Möglichkeit, Euch das gelbe iPhone 14 und iPhone 14 Plus in der Trendfarbe zu sichern. Als Beispiel dient hier der Tarif "MagentaMobil L" mit 40 GB Datenvolumen, einer maximalen Download-Bandbreite von bis zu 300 MBit/s und 5G. Dabei zahlt Ihr ebenfalls nur einen Euro für die Geräte, allerdings stattliche 89,95 Euro pro Monat für die Standardvariante. Seid Ihr bereit, mehr für das Gerät zu zahlen, könnt Ihr den monatlichen Preis noch einmal senken.

Das gelbe iPhone 14 (Plus) bei der Telekom Eigenschaft Apple iPhone 14 Apple iPhone 14 Plus Tarif MagentaMobil L MagentaMobil L Datenvolumen 40 GB 40 GB Bandbreite max. 300 MBit/s max. 300 MBit/s 5G Ja Ja Mindestlaufzeit 24 Monate 24 Monate Monatliche Kosten 89,95 € 99,95 € Einmalige Gerätekosten 1,00 € 1,00 € Anschlussgebühr 39,95 € 39,95 € Gesamtkosten 2.199,75 € 2.439,75 € Reguläre Gerätekosten 999 € 1.149 € Effektive monatliche Vertragskosten ~ 50,03 € ~ 53,78 € Zum Angebot* Zum Angebot*

Vodafone

Bei Vodafone (zur Tarifübersicht) erhaltet Ihr zum aktuellen Zeitpunkt nur das iPhone 14 in der gelben Variante. Zusammen mit dem Tarif "GigaMobil M" erhaltet Ihr 30 GB Datenvolumen im Monat und könnt mit einer maximalen Bandbreite von 500 MBit/s im 5G-Netz des Anbieters surfen. Dafür zahlt Ihr einmalig einen Euro für das iPhone 14 und 89,99 Euro monatlich für das Gesamtpaket. Zusätzlich erlässt Euch Vodafone den Anschlusspreis.

Gelbes iPhone 14 bei Vodafone bestellen Eigenschaft Apple iPhone 14 Tarif Vodafone GigaMobil M Datenvolumen 30 GB Bandbreite max. 500 MBit/s 5G Ja Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 89,99 € Einmalige Gerätekosten 1,00 € Anschlussgebühr 0,00 € Gesamtkosten 2.160,76 € Reguläre Gerätekosten 999 € Effektive monatliche Vertragskosten ~ 48,41 € Zum Angebot*

Und Ihr?

Wie bereits erwähnt, handelt es sich hierbei lediglich um Beispielrechnungen, damit Ihr einen ungefähren Überblick erhaltet, welche Kosten auf Euch zukommen. Möchtet Ihr Euch die neue Farbvariante zulegen oder habt sogar genau darauf gewartet? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!