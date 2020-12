Klage gegen Facebook: Instagram und WhatsApp sollen ausgegliedert werden

Im Rahmen der Klage wird Facebook vorgeworfen, eine „systematische Strategie“ verfolgt zu haben, um Gefahren für eine mögliche Monopolstellung aus dem Weg zu räumen. Dies beinhaltet die Übernahmen von Instagram im Jahr 2012 und WhatsApp in 2014. Der Einkauf der beiden Unternehmen soll Endverbrauchern viele Alternativen zu Facebook genommen haben. Facebook selbst widerspricht dieser Darstellung.

Der Klage der Federal Trade Commission (FTC) haben sich 46 US-Staaten angeschlossen. Sie stützt sich dabei auf interne Nachrichten von Mark Zuckerberg, diverser Manager und sonstiger Facebook-Mitarbeiter.

Klage gegen Facebook: Instagram und WhatsApp könnten wieder unabhängig werden

„Unser Ziel ist es, das wettbewerbswidrige Verhalten von Facebook zurückzudrängen und den Wettbewerb wiederherzustellen, damit Innovation und freier Wettbewerb gedeihen können“, so Ian Conner, Direktor des Bureau of Competition bei der FTC. Dies umfasst eine dauerhafte Verfügung an, die die Veräußerung von WhatsApp und Instagram erfordern würde. Die beiden sozialen Netzwerke könnten damit in Zukunft also wieder auf eigenen Beinen stehen oder zumindest an andere Unternehmen verkauft werden.

Facebook schrieb in einer Reaktion, dass das Unternehmen bei beiden Übernahmen von den verantwortlichen Regulierungsbehörden grünes Licht erhalten habe. Eine nachträgliche Umkehrung würde einen gefährlichen Präzedenzfall darstellen.

Interne Mails des Facebook-CEOs Mark Zuckerberg werden von den Anwälten so gedeutet, als seien sie ein Zugeständnis, dass man Instagram aus dem Grund gekauft habe, um die Konkurrenz aus dem Weg zu räumen.

Der beliebte Messenger WhatsApp könnte in Zukunft möglicherweise wieder von Facebook ausgegliedert werden / © NextPit

Des Weiteren wird nun untersucht, inwiefern die Übernahme von WhatsApp und der spätere Abgleich der Nutzerdaten mit Facebook Anwender und etwaige Konkurrenz geschädigt haben könnte. Die beiden Gründer von WhatsApp, Brian Acton und Jan Koum, hatten Facebook nach Streitigkeiten mit der Unternehmensführung verlassen. Ähnlich war es auch bei den beiden Mitgründern von Instagram Kevin Systrom und Mike Krieger.

Die Klage wurde von diversen US-Politikern begrüßt. „Anstatt mit Instagram und WhatsApp zu konkurrieren, hat Facebook diese Firmen anscheinend einfach gekauft, um seine [die eigene] Dominanz auszubauen“, so der Demokrat Jerrold Nadler. „Dies hätte niemals passieren dürfen, und die Rechenschaftspflicht ist längst überfällig.“

Ein weiterer Aspekt der Klage sind die Einschränkungen der Programmierschnittstellen (APIs) von Facebook. Das Unternehmen soll externen Entwicklern die für den Zugriff notwendigen Schlüssel nur unter der Bedingung ausgehändigt haben, dass sie keine konkurrierenden Funktionen entwickeln. Auch die Herstellung von Verbindungen zu anderen sozialen Netzwerkdiensten oder deren Förderung sei untersagt. Dies beschreibt die FTC als wettbewerbswidrige Bedingungen.

