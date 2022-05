19 Profi-Apps aktuell umsonst: Diese Gratis-Downloads solltet Ihr kennen

NEXT PIT TV

Sich werbefreie Apps im Google Play Store oder im AppStore zu kaufen, ist immer wieder verlockend. Denn dadurch wird Euer Handy umfangreicher und angenehmer zu bedienen. Mit ein bisschen Geschick – oder unserem Artikel – müsst Ihr für Profi-Apps aber nicht einmal Geld ausgeben. Denn wir suchen Euch aktuelle Rabatt-Aktionen im Google Play Store und im AppStore heraus.

Tipp: Habt Ihr eine spannende App gefunden, habt aktuell aber eher wenig Speicherplatz frei? Dann ladet sie trotzdem kurz herunter und deinstalliert sie anschließend wieder. So habt Ihr die Möglichkeit, sie auch in Zukunft wieder herunterzuladen.

Kostenlose Apps und Handyspiele im Google Play Store

Kostenlose Apps für Euer Android-Handy

Learn Chinese Mandarin Pro (4,09€) : Eine simple Sprachlern-App, die Euch Mandarin beibringen soll. Leider müsst Ihr aber auch in Englisch versiert sein, da Ihr die Übersetzungen nicht auf Deutsch auswählen könnt.

: Eine simple Sprachlern-App, die Euch Mandarin beibringen soll. Leider müsst Ihr aber auch in Englisch versiert sein, da Ihr die Übersetzungen nicht auf Deutsch auswählen könnt. Digital Dashboard GPS Pro ( 0,89€ ): Eine nützliche GPS-App für Euer Auto oder Fahrrad. Sie bietet Informationen über Eure Geschwindigkeit und Eure Route und ermöglicht es Euch zudem, Eure Daten zur weiteren Analyse nach Excel zu exportieren.

): Eine nützliche GPS-App für Euer Auto oder Fahrrad. Sie bietet Informationen über Eure Geschwindigkeit und Eure Route und ermöglicht es Euch zudem, Eure Daten zur weiteren Analyse nach Excel zu exportieren. Folder Server (2,49€) : Mit dieser Anwendung könnt Ihr Eure Ordner auf einem HTTP-Server speichern und von einem anderen Gerät aus darauf zugreifen.

: Mit dieser Anwendung könnt Ihr Eure Ordner auf einem HTTP-Server speichern und von einem anderen Gerät aus darauf zugreifen. Learn Korean Pro (4,09€) : Diese App ist ein einfach zu bedienender, mobiler Koreanisch-Sprachführer. Wie bei der chinesischen Version müsst Ihr hier aber auch in Englisch versiert sein.

: Diese App ist ein einfach zu bedienender, mobiler Koreanisch-Sprachführer. Wie bei der chinesischen Version müsst Ihr hier aber auch in Englisch versiert sein. Electron Config Engine (2,59€) : Diese App bietet Euch eine Möglichkeit, Elektronenkonfigurationen zu berechnen. Dabei nutzt sie das Aufbau-Prinzip und alle darin enthaltenen Regeln.

Kostenlose Android-Spiele

Dead Bunker 3 (0,59€) : In diesem Abenteuerspiel müsst Ihr versuchen, lebend aus dem Bunker zu entkommen und nicht in einen Zombie verwandelt zu werden.

: In diesem Abenteuerspiel müsst Ihr versuchen, lebend aus dem Bunker zu entkommen und nicht in einen Zombie verwandelt zu werden. Zenge (0,59€) : Zenge ist ein besonderes Puzzlespiel, das die Geschichte von Eon erzählt. Er ist ein einsamer Wanderer, der zwischen den Welten und der Zeit gefangen ist.

: Zenge ist ein besonderes Puzzlespiel, das die Geschichte von Eon erzählt. Er ist ein einsamer Wanderer, der zwischen den Welten und der Zeit gefangen ist. Brain Game - Find5x (0,39€) : Ihr werdet dieses neue, spannende Kartenspiel lieben. Denn Find5x ist ein einzigartiges Strategiespiel, das mit einem ganz besonderen Bewertungssystem erstellt wurde.

Kostenlose Apps und Handyspiele im Apple App Store

Kostenlose iOS-Apps

gTasks Pro (5,99€) : Organisiert und synchronisiert Eure Aufgaben in Google Tasks und Gmail auf Eurem iPhone, iPad oder Mac.

Organisiert und synchronisiert Eure Aufgaben in Google Tasks und Gmail auf Eurem iPhone, iPad oder Mac. Blur background ( 1,09€ ): Mit dieser App könnt Ihr den Hintergrund Eurer Bilder automatisch mit verschiedenen Unschärfe-Stilen verwischen. Ihr könnt auch die Intensität der Unschärfe über die makellose Benutzeroberfläche ändern.

): Mit dieser App könnt Ihr den Hintergrund Eurer Bilder automatisch mit verschiedenen Unschärfe-Stilen verwischen. Ihr könnt auch die Intensität der Unschärfe über die makellose Benutzeroberfläche ändern. Orderly (1,09€ ): Mit dieser Anwendung könnt Ihr Eure Aufgaben organisieren. Dabei profitiert Ihr von Funktionen wie der Synchronisierung mit der Cloud und habt verschiedene Möglichkeiten, Eure Aufgabenliste zu sortieren und anzuzeigen.

): Mit dieser Anwendung könnt Ihr Eure Aufgaben organisieren. Dabei profitiert Ihr von Funktionen wie der Synchronisierung mit der Cloud und habt verschiedene Möglichkeiten, Eure Aufgabenliste zu sortieren und anzuzeigen. Easy Spending Budget (1,99€) : Diese App hilft Euch, Eure Ausgaben zu kontrollieren und Geld zu sparen.

: Diese App hilft Euch, Eure Ausgaben zu kontrollieren und Geld zu sparen. DayCircle (1,09€) : Eine minimalistische Kalender-App, auf der Ihr spezielle Erinnerungen für Geburtstage und andere besondere Daten erstellen könnt.

Eine minimalistische Kalender-App, auf der Ihr spezielle Erinnerungen für Geburtstage und andere besondere Daten erstellen könnt. PDF Scanner: Tragbarer Scanner (1,99€) : Wie der Name schon sagt: Verwandelt die Kamera Eures iPads oder iPhones in einen leistungsstarken Dokumentenscanner.

Kostenlose iOS-Spiele

Super Tank Battle ( 4,99€ ): Als Hommage an die klassischen Panzerschlachtspiele der vergangenen Jahrzehnte bietet Super Tank Battles viel Action, wie wir es in unserer Kindheit schon gerne gemocht haben.

): Als Hommage an die klassischen Panzerschlachtspiele der vergangenen Jahrzehnte bietet Super Tank Battles viel Action, wie wir es in unserer Kindheit schon gerne gemocht haben. Drop Flop! (1,09€) : Testet Eure Reflexe in diesem einfachen Spiel, in dem es darum geht, einen fallenden Ball im richtigen Moment zu stoppen.

: Testet Eure Reflexe in diesem einfachen Spiel, in dem es darum geht, einen fallenden Ball im richtigen Moment zu stoppen. Ludo 3D: Aeroplane Chess ( 3,49€ ): Eine digitale Version des klassischen Ludo-Brettspiels.

): Eine digitale Version des klassischen Ludo-Brettspiels. Fox Detective (1,99€) : Ein völlig neues Mysteryspiel mit einer Geschichte und illustrierten Charakteren im Anime-Stil, in dem Ihr als legendärer Detektiv einen mysteriösen Mord in einem Herrenhaus in den Wäldern aufklärt.

: Ein völlig neues Mysteryspiel mit einer Geschichte und illustrierten Charakteren im Anime-Stil, in dem Ihr als legendärer Detektiv einen mysteriösen Mord in einem Herrenhaus in den Wäldern aufklärt. Dream A Little Dream (0,99€) : Betretet ein Traumland mit diesem nostalgischen Pixel-Art-Paradies im Arcade-Stil. Steuert mit der magischsten aller Schlafmützen durch bunte Zuckerwattewolken.

Was haltet Ihr von der Auswahl an kostenlosen Apps? War etwas für Euch dabei oder wünscht Ihr Euch andere Apps für die nächste Zeit? Teilt uns Eure Meinung in den Kommentaren mit.