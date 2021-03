Für iOS & Android: Diese Apps sind für kurze Zeit kostenlos

Unzählige Apps sind im App Store und im Google Play Store kostenpflichtig und für fast jede Gratis-App gibt es eine kostenpflichtige Pro-Version. Wer aber nicht gerne Geld für Apps ausgibt, ist an dieser Stelle genau richtig. Denn nachfolgend fassen wir Anwendungen zusammen, die es im Rahmen von Rabatt-Aktionen für kurze Zeit kostenlos gibt.

Dabei schaue ich natürlich nicht wahllos durch die einschlägigen App-Verzeichnisse, sondern sammle Tipps von den Kollegen bei MyDealz, Vorschläge der App "AppsFree" für Android und Euren App-Tipps zusammen. Wollt Ihr bei der App-Suche mithelfen, empfehle ich Euch folgende Threads im NextPit-Forum:

Tipp: Könnt Ihr eine App eventuell erst in der Zukunft gebrauchen? Dann wartet nicht lange und installiert Euch die Anwendung kurz auf Euer Handy. Nach dem Löschen habt Ihr sie erworben und könnt sie auch dann noch kostenlos herunterladen, wenn sie längst wieder Geld kostet.

Kostenlose Apps und Mobile Games für Android

Diese Android-Apps gibt es aktuell kostenlos

Star Launcher Prime ( 2,19€ ): Gefällt Euch die Optik Eures Handy-Betriebssystems nicht? Mit diesem Launcher könnt Ihr sie grundlegend ändern. Da die Pro-Version aktuell umsonst ist, gibt's keine Einschränkungen.

): Gefällt Euch die Optik Eures Handy-Betriebssystems nicht? Mit diesem Launcher könnt Ihr sie grundlegend ändern. Da die Pro-Version aktuell umsonst ist, gibt's keine Einschränkungen. Audio Recorder ( 0,59€ ): Ein Audio-Rekorder, bei dem Ihr Aufnahmeformat, Sampling-Rate und die Bitrate einstellen könnt. Somit deutlich umfangreicher als die meisten Standard-Rekorder.

): Ein Audio-Rekorder, bei dem Ihr Aufnahmeformat, Sampling-Rate und die Bitrate einstellen könnt. Somit deutlich umfangreicher als die meisten Standard-Rekorder. GPS Speed Pro (0,89€): Mal wieder ein GPS-Tachometer, das Ihr zur Geschwindigkeitsmessung nutzen könnt. Ihr findet bestimmt einen Anwendungszweck, da bin ich mir sicher!

Diese Mobile Games für Android sind gerade umsonst

Trigono ( 0,99€ ): Ein Arcade-Spiel, das auf geometrischen Formen basiert. Berührt Ihr dabei rote Formen, explodiert Euer Spieler.

): Ein Arcade-Spiel, das auf geometrischen Formen basiert. Berührt Ihr dabei rote Formen, explodiert Euer Spieler. Even and Odd Premium ( 0,59€ ): Ein super simples Zahlenspiel, bei dem Eure Reaktionsschnelle gefragt ist! Ihr müsst Gleichungen zwar nicht unbedingt lösen, aber überlegen, ob das Ergebnis gerade oder ungerade sein wird.

Kostenlose Apps und Mobile Games für iPhone und iPad

Diese iOS-Apps gibt es aktuell kostenlos

Boximize ( 10,99€ ): Hier gibt's eine praktische Notiz-App für Euer iPhone oder iPad. Allerdings müsst Ihr Euch mit einer englischen Sprachausgabe anfreunden.

): Hier gibt's eine praktische Notiz-App für Euer iPhone oder iPad. Allerdings müsst Ihr Euch mit einer englischen Sprachausgabe anfreunden. Piano for You ( 4,49€ ): Die Nummer 108 in der Kategorie "Musik" ist aktuell kostenlos. Dabei handelt es sich um ein virtuelles Piano, das Ihr auf viele Arten konfigurieren könnt.

): Die Nummer 108 in der Kategorie "Musik" ist aktuell kostenlos. Dabei handelt es sich um ein virtuelles Piano, das Ihr auf viele Arten konfigurieren könnt. Reji – Vokabeltrainer App ( 8,99€ ): Eine Vokabel-App, die insgesamt 48 Sprachen unterstützt. Spannend ist dabei, dass Ihr eigene Vokabeln aus Filmen, von Netflix und aus dem Internet speichern könnt.

): Eine Vokabel-App, die insgesamt 48 Sprachen unterstützt. Spannend ist dabei, dass Ihr eigene Vokabeln aus Filmen, von Netflix und aus dem Internet speichern könnt. Hibiki2 ( 12,00€ ): Diese App ist noch immer kostenlos! Es handelt sich um einen Musikplayer, der durch eine Up-Conversion-Technologie den Klang Eurer Lieder verbessern soll.

): Diese App ist noch immer kostenlos! Es handelt sich um einen Musikplayer, der durch eine Up-Conversion-Technologie den Klang Eurer Lieder verbessern soll. Interval Timer □ HIIT Timer ( 10,99€ ): Auch der HIIT Timer ist immer noch kostenlos. Beim High-Intensity-Intervalltraining müsst Ihr kraftzehrende Übungen durchhalten.

): Auch der HIIT Timer ist immer noch kostenlos. Beim High-Intensity-Intervalltraining müsst Ihr kraftzehrende Übungen durchhalten. Watch-Chat ( 3,49€ ): Bringt zahlreiche Funktionen von WhatsApp auf Eure Apple Watch und ist ebenfall schon länger kostenlos. Praktisch ist die App für iOS-Nutzer dennoch.

): Bringt zahlreiche Funktionen von WhatsApp auf Eure Apple Watch und ist ebenfall schon länger kostenlos. Praktisch ist die App für iOS-Nutzer dennoch. Usage: System-Widget ( 2,29€ ): Bringt euch 17 neue Widgets, die Euch über den Zustand Eures Smartphones informieren.

): Bringt euch 17 neue Widgets, die Euch über den Zustand Eures Smartphones informieren. Die 60 besten Rückenübungen ( 4,49€ ): Sitzt Ihr im Home-Office auch immer nach 5 Minuten wie ein nasser Sack vor dem PC? Dann helfen Euch diese 60 Rückenübungen vielleicht weiter, die es für iOS aktuell umsonst gibt.

): Sitzt Ihr im Home-Office auch immer nach 5 Minuten wie ein nasser Sack vor dem PC? Dann helfen Euch diese 60 Rückenübungen vielleicht weiter, die es für iOS aktuell umsonst gibt. Scan Thing: Scan Anything ( 6,99€ ): Mit dieser leistungsstarken Scan-App könnt Ihr Texte und Objekte mit Eurem iPhone einscannen. Zum Ausprobieren ist die App umsonst, dabei ist die Anzahl an möglichen Scans aber eingeschränkt.

Diese Mobile Games für iOS sind aktuell gratis

Cosmic Frontline AR ( 2,29€ ): Es ist gar nicht lange her, da waren AR-Spiele wie Pokémon GO das ganz große Ding! Heutzutage sind sie immer noch cool, wie Cosmic Frontline AR beweist.

): Es ist gar nicht lange her, da waren AR-Spiele wie Pokémon GO das ganz große Ding! Heutzutage sind sie immer noch cool, wie Cosmic Frontline AR beweist. All That Remains: Part 1 ( 2,29€ ): Bei "All That Remains" handelt es sich um ein Escape-Game, das Ihr über Euren Handybildschirm lösen musst. Schafft Ihr es aus dem Raum heraus?

): Bei "All That Remains" handelt es sich um ein Escape-Game, das Ihr über Euren Handybildschirm lösen musst. Schafft Ihr es aus dem Raum heraus? Drop Attack - AppStore ( 0,79€ ): Puzzlespiel, bei dem verschiedene Steine von oben herunterfallen. Diese müsst Ihr anschließend richtig anordnen.

): Puzzlespiel, bei dem verschiedene Steine von oben herunterfallen. Diese müsst Ihr anschließend richtig anordnen. Puzzle Tierwelt Cardinal Land ( 2,29€ ): Eine Puzzle-App, bei der Ihr Polygone richtig anordnen müsst, die anschließend Tiere ergeben. Sieht schick aus, da die gerade die Farben stimmig sind.

Während ich bei Android immer gut sehen kann, wie lange eine Aktion noch läuft, ist das bei iOS nicht möglich. Verzeiht mir also, wenn eine der oben genannten Apps wieder kostenpflichtig geworden ist. Lasst es mich am besten in den Kommentaren wissen und ich passen den Artikel an.