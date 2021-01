Gratis-Apps für Android und iOS: Diese Anwendungen sind derzeit kostenlos

Während die App-o-sphäre von den neuen Nutzungsbedingungen bei WhatsApp in ihren Grundfesten erschüttert wurde, schüttelt Ihr diese Unruhen einfach "app"! Denn schließlich stellen wir einmal wöchentlich diejenigen Anwendungen für iOS und Android vor, die es aktuell umsonst gibt. Diese Gratis-Apps konnte ich für die Kalenderwoche 2 finden!

Einer meiner Geheimtipps für Last-Minute-Geschenke ist es, Gutscheine für den AppStore und den Google Play Store zu verschenken. Denn wer einmal die Pro-Version einer App genutzt hat und dabei nicht von Werbung oder Einschränkungen genervt wurde, der will nie wieder zurück. Noch cleverer seid Ihr, denn Ihr habt diesen Artikel mit Apps angeklickt, die für einen begrenzten Zeitraum kostenlos sind.

Hierfür durchstöbere ich neben dem AppStore und dem Google Play Store selbstverständlich auch das Internet und greife auf Deal-Communities wie MyDealz zurück. Habt Ihr noch einen Tipp, den ich in diesem Artikel vergessen habe? Dann teilt mir das in den Kommentaren mit oder diskutiert in meinen Forenbeiträgen zum Thema:

Noch ein Tipp: Findet Ihr eine Anwendung spannend, könnt diese im Moment aber noch nicht wirklich gebrauchen? Dann installiert die App trotzdem und löscht sie anschließend wieder von Eurem Gerät. Denn so wird die App Teil eurer App-Bibliothek und Ihr könnt sie noch einmal umsonst installieren, wenn Ihr sie braucht.

Kostenlose Apps und Mobile Games für Android

Diese Android-Apps gibt es aktuell kostenlos

Touch Lock ( 0,69€ ): Sperrt Euren Bildschirm, auch wenn er angeschaltet ist. Eine gute Möglichkeit, um auf YouTube Videos zu starten und anschließend zu vermeiden, dass man beim Einstecken in der Hosentasche zum nächsten springt

US News Pro ( 1,09€ ): Eine Nachrichten-App, die sich auf die USA konzentriert. Nach der Stürmung des Capitol Hills vielleicht eine gute Sache!

Happy Together ( 1,09€ ): Fragwürdige App, die angeblich die Kommunikation mit Frauen erleichtern soll, da sie Männern zeigt, wann sie ihre Periode haben. Ich spreche mal vorsichtshalber eine Trigger-Warnung aus!

Diese Mobile Games für Android sind gerade umsonst

Dead Bunker 2 HD ( 0,59€ ): 3D-Shooter, in dem Ihr gegen Zombies kämpfen müsst.

Dead Bunker 3: On a Surface ( 0,59€ ): Ihr habt es schon erraten: Der Nachfolger von Dead Bunker 2 HD. Ihr müsst noch immer Zombies bekämpfen, was also schon ein wenig vom Ende des Vorgängers verrät

Spelling Right PRO ( 1,89€ ): Ein Spiel, in dem Ihr entscheiden müsst, ob Wörter richtig oder falsch geschrieben sind. Da es nur englische Wörter gibt, vielleicht ganz gut für die Englisch-Nachhilfe.

Kostenlose Apps und Mobile Games für iPhone und iPad

Diese iOS-Apps gibt es aktuell kostenlos

Diese Mobile Games für iOS sind aktuell gratis

Carrier Landing HD ( 2,99€ ): Ein grafisch eindrucksvoller Flugsimulator, bei dem Ihr Kampf-Jets steuern müsst.

Fuchstreff Doppelkopf HD ( 3,49€ ): Ein Doppelkopf-Spiel, in dem Ihr sogar online gegen andere Mitspieler antreten könnt.

Color by Numbers ( 3,99€ ): Ein Ausmal-Spiel, bei dem es zahlreiche Motive gibt. Das Ausmalen erfolgt hierbei über eine Farb-Leiste am unteren Bildschirmrand.

Happy Together ( 1,09€ ): Eine App, die angeblich die Kommunikation mit Frauen erleichtern soll, da sie Männern zeigt, wann sie ihre Periode haben. Vorsicht, Trigger-Warnung!

Falls eine App in der Zwischenzeit wieder teurer geworden ist, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Unter Android achte ich in der Regel darauf, dass die ausgeschriebene Aktion zumindest ein paar weitere Tage läuft. Bei Apple ist dies aber deutlicher schwerer nachzuvollziehen.