Lefant M1 im Hands-On: Saugroboter mit Verbesserungspotenzial

Vorläufiges Urteil

Der Lefant M1 ist ein grundsätzlich solide verarbeiteter Wisch- und Saugroboter. Auch wenn die Wischplatte einen etwas wackeligen Eindruck macht, arbeitet sie im Test einwandfrei. Etwas Kopfschmerzen machen nur die Bürsten, zumindest wenn Ihr Kabel herumliegen lässt. Diese sind nämlich tatsächlich der Erzfeind des Lefant M1.

Die Basis dient “nur” als Ladestation, was allerdings dem Preis von 419,00 Euro geschuldet ist. Für eine Absaugstation müsst Ihr einfach tiefer in die Tasche greifen. Die Lefant-App ist in meinen Augen sehr gelungen, denn sie ist übersichtlich und bietet noch dazu eine breite Palette an Einstellungsmöglichkeiten ohne überflüssigen Schnickschnack.